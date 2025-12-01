Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cum arată Alexandra și de când formează un cuplu
Antena1, 1 decembrie 2025 18:30
Dennis Man a trecut la nivelul următor inclusiv pe plan sentimental! Fotbalistul de la Echipa Națională de Fotbal a României a cerut-o în căsătorie pe cea care îi este alături încă de la începutul carierei sale sportive.
Acum 2 ore
17:40
Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pentru soț # Antena1
Ionela și Robert, foștii concurenți ai sezonului 10 Mireasa și părinții unui băiețel superb, au sărbătorit un an de la logodna specială de care au avut parte.
17:20
Horoscop zilnic 2 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 2 decembrie 2025, a pregătit foarte multe surprize pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:10
3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat. De ce sunt atât de speciale # Antena1
Rețetele de cocktail-uri de roșii care s-ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși iubitori de alcool.
17:10
Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret.
16:50
Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții. Unii se tem că ar putea provoca o nouă pandemie # Antena1
Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții și unii chiar se tem că poate duce la o nouă pandemie.
Acum 4 ore
16:20
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei # Antena1
Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, a sărbătorit ieri ziua de nume a soțului ei, Andrei.
16:10
9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că și laptele e pe listă # Antena1
Există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă, deși cei mai mulți consumatori nu știu care sunt acestea.
16:10
Mireasa, sezon 12. Denisa a acuzat stări de rău și a făcut un test de sarcină în direct. Care este rezultatul # Antena1
În ediția live din 1 decmebrie 2025, Denisa a făcut un test de sarcină. Fata a acuzat mai multe stări de rău și s-a gândit că ar putea fi gravidă.
15:50
Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă” # Antena1
Din când în când, actorii sau cei apropiați ai acestora scot la iveală câte o fotografie inedită din copilărie, ori de pe vremea când încă nu intraseră în lumina reflectoarelor. Iată cine este, de fapt, actrița din imagine.
15:40
Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki. Dezvăluirile din adolescență ale celebrului jurat # Antena1
Într-o ediție recentă din Chefi la cuțite sezonul 16, cei 4 jurați și-au amintit de primele lor mari iubiri.
15:30
Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți scăpa de ele înainte să-ți intre în casă # Antena1
Experții au dezvăluit creaturile care se ascund în bradul de Crăciun și cum poți scăpa de ele înainte să îți intre în casă.
15:30
Gemenele Modorcea de la trupa Indiggo au devenit faimoase în America, însă nu datorită talentului. De ce sunt în custodia Poliției # Antena1
Gemenele de la Indiggo și-au dorit să devină cunoscute în plan internațional. Dorința le-a fost îndeplinită, însă cu o întorsătură nedorită de situație.
14:50
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a anunțat o surpriză, chiar în ediția specială de 1 decembrie: „Se întoarce în casa Mireasa” # Antena1
Doamna Adriana, mama lui Adin, a revenit în casa Mireasa, cu două săptămâni înainte de Marea Finală.
Acum 6 ore
14:40
Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară # Antena1
Agentul SPP al lui Nicușor Dan a captat din nou toate privirile! Ionuț l-a însoțit pe șeful statului la ceremonia militară de la Arcul de Triumf de Ziua Națională a României.
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 1 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 1 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
14:00
Un nou bebeluș la Hollywood. Vedeta a adus pe lume al doilea copil. Cu ce probleme s-a confruntat # Antena1
Hollywoodul și-a mărit familia. Vestea unui nou bebeluș a luminat sărbătorile de peste Ocean.
13:30
Iuliana Scântei, judecătoarea CCR, apariție inedită la parada militară de 1 decembrie 2025. Cum a atras atenția de Ziua Națională # Antena1
La parada de 1 decembrie 2015 de Ziua Națională a României au participat mai multe personalități din lumea politică românească.
13:10
Cum a apărut Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 decembrie. Imagini cu tabăra suveranistă, care îl aclamă # Antena1
Călin Georgescu a ajuns în dimineața zilei de 1 decembrie la Alba Iulia. Încă de la primele ore ale dimineții, acesta a fost așteptat de un număr mare de susținători cu steaguri, cu icoane în vârf de băț, dar și cu pancarte cu „Turul 2 înapoi”.
12:50
Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor, spectacol inedit la parada militară de Ziua Națională a României # Antena1
Apariția superbă i-a înduioșat pe români la parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf!
12:50
Mireasa, sezon 12. Ce spunea Alexandru despre Nicoleta, într-o scrisoare pentru Ionuț. Sora fetei a intervenit telefonic # Antena1
Sora Nicoletei a intervenit telefonic și a certat-o pentru atitudinea pe care a avut-o față de Iolanda. Ce spunea Alexandru despre ea, într-o scrisoare trimisă când se afla în afara casei. Scrisorile au fost citite în live.
12:50
Cum au apărut Oana Țoiu și Oana Gheorghiu la Parada de 1 decembrie. Imaginile momentului de la Arcul de Triumf # Antena1
Oana Țoiu și Oana Gheorghiu, două dintre cele mai controversate nume ale Guvernului Bolojan și Administrației Prezidențiale Nicușor Dan, au participat în dimineața zilei de 1 decembrie la Parada Militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României.
Acum 8 ore
12:20
Mireasa, sezon 11. Roberta și Andi, prima apariție împreună după ce s-a speculat o despărțire. Cum s-au pozat cei doi soți # Antena1
Roberta și Andi din sezonul 11 Mireasa au publicat imagini superbe împreună. Apariția vine după ce mai multe zile se specula o separare între soții Frimu.
12:20
Directorul general ANPC trage un semnal de alarmă în legătură cu lichidul roșiatic din ambalajele de carne. Ce probleme ar indica # Antena1
Paul Anghel le transmite românilor un mesaj important în privința lichidului pe care îl văd deseori în ambalajele de carne proaspătă. Iată ce indică.
12:00
De ce nu au zburat avioanele ca de obicei la parada de 1 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională a României # Antena1
Astăzi, 1 decembrie 2025, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României.
12:00
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime, de azi, la Happy Channel # Antena1
Captivanta poveste din Cealaltă soție începe în această seară la Happy Channel, de la ora 23:00.
12:00
Program Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi. Ultima cursă a sezonului e LIVE pe canalele Antena și AntenaPLAY, 5-7 decembrie # Antena1
Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la ultima rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
11:50
Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025 # Antena1
Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 se apropie de final, dar ne revedem și în 2026, cursele fiind transmise integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
Acum 12 ore
10:40
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: „Emoții..” # Antena1
Ediția specială de 1 Decembrie are toate ingredientele celui mai savuros preparat! Irina Fodor pune la bătaie încă o bombă cu mai multe amulete, iar invitatul la degustare păstrează nivelul adrenalinei și al emoțiilor la cote înalte – Chef Vlad Pădurescu va decide ce preparat va merita premiul cel mare.
10:30
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de la Peștera. Oana Coantă a ales cel mai bun preparat # Antena1
O nouă amuletă a intrat în portofoliul chefilor. Ce putere are și ce jurat a câștigat-o în ediția 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite.
10:30
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Suellen Carey s-a căsătorit și a divorțat de ea însăși. Un chef a refuzat să guste mâncarea ei # Antena1
Jurații Chefi la cuțite au fost luați prin surprindere de o concurentă transgender care le-a gătit un preparat pe care nu l-au mai văzut niciodată. Ce a gătit Suellen Carey și cu ce poveste de viață i-a impresionat pe cei patru chefi.
10:30
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Chef Richard a adăugat încă o amuletă în portofoliu. Ce concurenți intră în lupta din bootcamp # Antena1
A opta ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 30 noiembrie 2025, a fost una plină de preprarate savuroase, momente inedite, dar și de concurenți talentați care i-au cucerit pe chefi atât cu ceea ce au pregătit, cât și cu poveștile lor de viață.
09:10
Am scăpat de toamnă, de ploile și vântul care ne răvășeau părul și distrugeau aproape orice tentativă de coafură, sau de căderile abundente de păr, care ating apogeul între octombrie și noiembrie, dar n-am scăpat de griji.
06:50
Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet # Antena1
Luna decembrie este una festivă. Iată ce sărbători creștine sunt notate în calendarul ortodox.
Acum 24 ore
00:20
Horoscop zilnic 1 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 1 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
30 noiembrie 2025
19:40
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe Lusail # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Ieri
17:50
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
17:10
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut # Antena1
Anahi, membra trupei RBD, a fost de curând prezentă la cea de-a 53-a gală de decernare a Premiilor Emmy, la New York.
16:40
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni # Antena1
Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic până la mijlocul lunii decembrie.
14:10
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani # Antena1
Maurice Munteanu, juratul show-ului de talente The Ticket, a postat recent pe contul său de Instagram o imagine cu el de pe vremea când era elev.
12:40
Rezultate Loto azi, 30 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
12:30
Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă vine la degustare # Antena1
În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte!
12:10
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial # Antena1
După ce a anunțat public că se va retrage „în curând”, Cristiano Ronaldo a clarificat situația.
12:00
Irina Columbeanu e o tânără foarte talentată. Cum arată primul tablou vândut și ce sumă a luat pe el: „Nu există bucurie mai mare” # Antena1
Irina Columbeanu a dezvăluit de curând că are o afinitate pentru pictură. Iată cu cât a vândut primul tablou realizat.
11:20
Ce mai face Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit în România | FOTO # Antena1
Tuncay Ozturk s-a schimbat radical după divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit definitiv în România, unde se concentrează pe carieră, fiind proprietarul unei clinici de recuperare medicală.
10:50
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie # Antena1
Alege zilele propice pentru împodobirea bradului în luna decembrie. Iată care sunt cele mai indicate pentru a atrage norocul în casă.
10:40
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
09:20
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena1
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.
08:10
Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit” # Antena1
Te-ai întrebat cum arată acum Sarah Connor, din seria Terminator? Actrița Linda Hamilton a vorbit recent despre cum a refuzat operațiile estetice și vrea să îmbătrânească natural.
08:10
Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce fanii au observat diferențe notabile între imaginile publicate de vedetă și cele surprinse de fotografi în timpul Las Vegas Grand Prix.
