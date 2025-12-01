100.000 de oameni, la parada de 1 Decembrie din Bucureşti. Nicuşor Dan, maraton de selfie-uri în mulţime

14:30

Aşa cum le stă în obicei românilor la zi de sărbătoare, mâncarea tradiţională e pusă la mare cinste. Fasolea cu ciolan este din nou meniul vedetă al Zilei Naţionale. După ce au participat la festivităţile organizate de 1 Decembrie, cei mai mulţi se îndreptă spre locurile unde din cazane uriaşe, răzbate aroma inconfundabilă de ciolan afumat. Măsurile de austeritate şi-au pus însă amprenta şi aici. La Slatina, de exemplu, cei care au vrut să fie siguri că prind o farfurie cu fasole şi ciolan s-au trecut din timp pe liste.