100.000 de oameni, la parada de 1 Decembrie din Bucureşti. Nicuşor Dan, maraton de selfie-uri în mulţime
ObservatorNews, 1 decembrie 2025 19:20
O sută de mii de oameni au asistat, astăzi, la parada militară din Bucureşti. Bunici, părinţi si copii au privit soldaţii români care au defilat umar la umăr cu aliaţii NATO, pe sub Arcul de Triumf. Tancurile şi elicopterele au fost principala atracţie, în lipsa avioanelor de luptă, care nu s-au mai înălţat din cauza vremii. După ceremonie, preşedintele Nicuşor Dan a rămas printre oameni, mai bine de o oră, pentru un maraton de selfie-uri.
• • •
Fasolea cu ciolan, la rație de Ziua Națională. 3.000 de oameni s-au înscris pentru o porție, la Slatina # ObservatorNews
Şi n-ar fi Ziua Naţională fără fasole cu ciolan. Aşa că după paradă, mulţi au mers direct la piaţă, la târg sau la restaurant ca să sărbătoarească aşa cum se cuvine. În oraşele din ţară, sărbătoarea a stat sub semnul austerităţii. La Slatina, oamenii au trebuit să se scrie pe liste pentru a primi o porţie, iar la Iaşi în loc de mâncare s-a dat ceai.
Dezbinaţi de Ziua Unirii. Parada de la Alba Iulia, marcată de scandal, tensiuni şi îmbrânceli # ObservatorNews
Dezbinaţi de Ziua Unirii. Parada de la Alba Iulia a fost marcată de incidente. Politicienii de la putere şi din opoziţie au fost în "capitala Marii Uniri", iar între susţinătorii celor două tabere au apărut tensiuni.
Sute de credincioși la slujba Te Deum, de 1 Decembrie. Catedrala Națională, deschisă pentru vizitare şi mâine # ObservatorNews
Sute de români au mers astăzi la Catedrala Naţională unde a avut loc slujba de Te Deum, în semn de recunoştinţă pentru libertatea şi unitatea neamului românesc. Credincioşii au venit să se roage la racla cu moaştele Sfântului Andrei, ocrotitorul României. Mâine e ultima zi în care Catedrala rămâne deschisă pentru vizitare.
Avertisment de la nivel înalt: "Statele Unite consideră cu adevărat Europa drept insignifiantă" # ObservatorNews
Continentul european se trezeşte lent şi îşi dă seama că nu poate conta pe Statele Unite drept un partener echitabil, avertizează luni generalul în retragere Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane în Europa, într-un interviu.
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Naţională: "Trăim mai prost decât anul trecut. Dar mai bine decât acum 20 de ani" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a venit însoţit de partenera lui, Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni. La eveniment participă şi doi foşti şefi de stat, Traian Băsescu şi Emil Constantinescu. Klaus Iohannis nu a onorat invitaţia. Într-un an al austerităţii, preşedintele a avut un mesaj important pentru români.
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: "Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă" # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj preşedintelui român Nicuşor Dan cu ocazia Zilei Naţionale. Trump a punctat că apreciază "leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale" şi a subliniat că îşi propune să consolideze relaţia strânsă SUA-România şi istoria pe care cele două state o împărtăşesc.
Mesajul Regelui Charles pentru români de 1 Decembrie: Ţările noastre împărtășesc legături puternice # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea a transmis un mesaj României cu ocazia Zilei Naționale, exprimându-şi aprecierea pentru relația strânsă dintre cele două țări și dorința de a întări cooperarea în fața provocărilor globale.
Nicuşor Dan: "România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că sunt revoltaţi" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor.
1 Decembrie prin ochi de copil. Cum au sărbătorit elevii unei şcoli din București Ziua Națională # ObservatorNews
Români mici, cu inimă mare. Așa au marcat Ziua Națională elevii unei școli din Capitală. Îmbrăcați în costume populare, cu stegulețe tricolore și emoție, copiii au transformat ziua într-o lecție despre tradiție, identitate și bucuria de a fi român. Evenimentul a fost susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, iar la final cei mici au fost premiaţi cu câte o carte din partea editurii RAO.
Mesajul Rusiei de Ziua României. Şi Belarusul ne-a felicitat: ce a spus "ultimul dictator al Europei" # ObservatorNews
România a sărbătorit astăzi 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu tradiționala paradă militară de la Arcul de Triumf.
Sondaj AtlasIntel: Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1 procente pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel.
Ce a păţit bărbatul care i-a strigat "Marş la Moscova" lui Călin Georgescu. Omul a depus plângere # ObservatorNews
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul "Marş la Moscova" adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe.
Cadavrul unui tânăr, găsit într-o mașină incendiată, la Viena. Ar putea fi fiul unui politician ucrainean # ObservatorNews
Cadavrul unui tânăr de aproximativ 21 de ani a fost descoperit într-o mașină incendiată, la Viena. Trupul neînsufleţit ar putea fi al fiului unui politician ucrainean. Autoritățile austriece și ucrainene nu au prezentat explicații. Anchetatorii analizează varianta unei crime.
Un tânăr de 25 de ani din Mioveni a intrat cu scuterul în tatăl și sora sa, în timpul unei înmormântări # ObservatorNews
Un tânăr de 25 de ani a fost arestat preventiv luni de Judecătoria Pitești, fiind acuzat că, în timpul unei înmormântări, a intrat cu scuterul în tatăl și sora sa, apoi și-a agresat și mama.
Cel puţin 128 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul incendiu care a devastat miercuri un complex rezidenţial din Hong Kong, în timp ce 200 de persoane sunt date dispărute, a declarat vineri şeful securităţii, Chris Tang, relatează AFP, citată de Agerpres.
Renul "Rudolph", surprins pe o plajă din Marea Britanie, după ce a evadat de la un eveniment tematic # ObservatorNews
Un elicopter al poliției l-a zărit pe "Rudolph" la o plimbare pe o plajă după ce renul obraznic a scăpat de la un eveniment de Crăciun în Marea Britanie. Departamentul de poliţie spune că "Rudolph" s-a întors acasă după ce a fost salvat de autorităţi.
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia # ObservatorNews
Tensiuni la Alba Iulia, chiar în ziua în care Călin Georgescu și-a chemat simpatizanții la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de mulțimea care îl aclama și i-a strigat fostului candidat "Marș la Moscova!", declanșând un moment tensionat. Susținătorii lui Georgescu l-au bruscat pe protestatar și l-au acuzat de provocare, în timp ce mulțimea îi răspundea liderului lor cu "Sunteți președinte!" și "Călin, te iubim!".
Tablou al unui pacient internat la Psihiatrie în Sibiu, comparat cu o operă a lui Bansky # ObservatorNews
Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a atras atenția vizitatorilor expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din Sibiu, pentru expresivitate, tehnică și mesajul de a iubi România. Spercialiștii compară lucrarea cu o imagine a lui Bansky.
CNN: Cum poate pierde Ucraina de facto posibilitatea de a adera la NATO. Testul final se dă la Kremlin # ObservatorNews
La negocierile din Florida, dintre americani şi ucraineni, se discută inclusiv un scenariu în care Ucraina ar putea pierde, de facto, posibilitatea de a adera la NATO, dezvăluie CNN. Acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unor acorduri încheiate direct între țările membre NATO și Rusia. "Nimeni nu va forța Ucraina să renunțe oficial, în sens juridic, la această aspirație (n.r. de aderare la NATO trecută în Constituţia ţării)", a declarat o sursă cu cunoștințe directe despre negocierile din Florida.
De-a lungul anilor, Mariah Carey a devenit sinonimă cu Crăciunul, diva făcând glume în fiecare an despre decongelarea pentru sezonul festiv imediat ce sosește decembrie.
Ziua Națională, sărbătorită la Buftea cu onoare și emoție. "Este ziua noastră, a tuturor românilor" # ObservatorNews
De Ziua Națională, orașul Buftea a celebrat 1 Decembrie printr-o ceremonie impresionantă, cu defilare a pompierilor, jandarmilor, polițiștilor și echipelor SMURD. Evenimentul a început cu intonarea imnului național și un moment solemn la Monumentul Eroilor, urmat de depuneri de coroane și participarea oficialităților locale și județene.
Imagini inedite după producerea unui accident pe DN56A. Zeci de oameni se înghesuie să fure marfa răsturnată # ObservatorNews
Imagini inedie după producerea unui accident pe DN56A, în Dealu Stârmina. Şoferul unui autotren a pierdut controlul volanului şi acesta s-a răsturnat pe carosabil.
Vremea de mâine 2 decembrie. Temperaturile scad din nou, cu minime de până la -2 grade # ObservatorNews
România intră în prima parte a lunii decembrie cu o vreme schimbătoare, dominată de nori, ceață și precipitații slabe în mai multe regiuni.
Vremea se încălzește treptat, temperaturi peste normal în decembrie. Prognoza ANM pe următoarele 2 săptămâni # ObservatorNews
Potrivit ANM, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade. Precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
NATO vorbeşte despre un atac preventiv asupra Rusiei. Moscova spune că declaraţiile sunt "iresponsabile" # ObservatorNews
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un "atac preventiv" ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează Le Figaro, citat de news.ro.
Trump i-a dat un ultimatum lui Maduro să plece din ţară. I s-a sugerat să plece în Rusia # ObservatorNews
Statele Unite ale Americii, care orchestrează în prezent o desfășurare militară în largul Venezuelei, i-au propus președintelui Nicolas Maduro "să plece în Rusia" sau în altă țară, a afirmat duminică senatorul american Markwayne Mullin.
Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: "Demisia!" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung la Alba Iulia, unde a sosit pentru a participa la parada militară de Ziua Națională, scrie News.ro. Mai mulți suveraniști prezenți la eveniment i-au cerut demisia, într-un context marcat de măsuri de securitate fără precedent, cu controale corporale și acces restricționat în zona oficială.
Paradă militară de 59 de secunde la Galați și de 2 minute la Timișoara. La Iași au fost doar 250 de militari # ObservatorNews
Și la Alba Iulia, capitala Marii Uniri, 1 Decembrie este sărbătorit cu emoție și mândrie. Mii de oameni s-au adunat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru a urmări parada militară, într-o atmosferă care a readus spiritul unirii de acum peste un secol. Tricolorele flutură peste mulțime, iar români de toate vârstele trăiesc împreună bucuria Zilei Naționale.
Fasole cu ciolan, doar cu bilet de ordine. Peste 3.000 de porţii au fost împărţite la Slatina # ObservatorNews
Aşa cum le stă în obicei românilor la zi de sărbătoare, mâncarea tradiţională e pusă la mare cinste. Fasolea cu ciolan este din nou meniul vedetă al Zilei Naţionale. După ce au participat la festivităţile organizate de 1 Decembrie, cei mai mulţi se îndreptă spre locurile unde din cazane uriaşe, răzbate aroma inconfundabilă de ciolan afumat. Măsurile de austeritate şi-au pus însă amprenta şi aici. La Slatina, de exemplu, cei care au vrut să fie siguri că prind o farfurie cu fasole şi ciolan s-au trecut din timp pe liste.
Diana Şoşoacă, în cojoc tradiţional şi cu crucea în mână, marş alături de susţinători prin Cetatea Alba Iulia # ObservatorNews
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, purtând un cojoc tradiţional şi conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
NATO și Armata SUA aplaudă România de Ziua Naţională: Celebrăm cooperarea tot mai puternică în Apărare # ObservatorNews
România a primit urări oficiale de 1 Decembrie din partea Armatei Statelor Unite și a NATO, care au felicitat țara noastră pentru Ziua Națională și au subliniat rolul strategic al României în securitatea regională, în special în zona Mării Negre.
Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime după parada de 1 Decembrie. A făcut poze timp de 30 de minute # ObservatorNews
Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime la Arcul de Triumf, după încheierea paradei militare de 1 Decembrie. Președintele a făcut poze cu oamenii timp de 30 de minute.
Clasament ATP, 1 decembrie 2025: Dragoş Mădăraş, suedez de origine română, ascensiune de peste 400 de locuri # ObservatorNews
Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis, iar cifrele arată că Dragoş Mădăraş, jucător suedez de origine română, este unul dintre marii performeri ai săptămâni.
Putin se va întâlni cu Witkoff pe 2 decembrie. Ce au negociat ucrainenii şi americanii la Miami # ObservatorNews
Emisarul american Steve Witkoff va avea marți după-amiaza o întrevedere cu Vladimir Putin, la Moscova, a anunțat Kremlinul. Odată cu Witkoff se va deplasa la Moscova şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Duminică, la Miami au avut loc discuții între SUA și Ucraina. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis că acestea au fost productive, dar că "mai este mult de lucru". Președintele american Donald Trump a declarat la rândul său că discuțiile privind planul de pace revizuit progresează. Potrivit publicației The Wall Street Journal, ucrainenii și americanii au discutat în Florida, în special, despre data alegerilor din Ucraina.
Mesajul lui Macron pentru România de 1 Decembrie: Naţiunile noastre împărtășesc același destin european # ObservatorNews
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, subliniind legăturile istorice de prietenie dintre cele două țări și rolul strategic al cooperării militare. Liderul de la Paris a reiterat angajamentul Franței pentru securitatea flancului estic al NATO și a lăudat parteneriatul bilateral, aflat în plină consolidare, în contextul relațiilor diplomatice de 145 de ani.
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: "Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă" # ObservatorNews
Papa Leon, primit cu onoruri militare în Liban. Apelul emoționant pentru populație: Aţi suferit mult # ObservatorNews
Papa Leon al XIV-lea îşi continuă primul său turneul extern! A părăsit Turcia şi a aterizat ieri în Liban, unde a fost primit cu mare fast. Suveranul pontif a transmis un mesaj puternic de pace şi i-a îndemnat pe libanezi să fie curajoşi şi să NU plece din ţara lor.
Săptămână crucială pentru Ucraina. Şefa diplomaţiei UE: Ucrainenii sunt singuri la discuţiile din SUA # ObservatorNews
Săptămâna ce începe se anunță "crucială" pentru Ucraina, a transmis luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles.
Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că jucătoarea română Elena Gabriela Ruse este performera săptămânii.
Mesajul Regelui Charles pentru români de 1 Decembrie: Ţările noastre împărtășesc legături puternice # ObservatorNews
2 decembrie, Sfântul Proroc Avacum. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 2 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avacum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
2 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 decembrie de-a lungul timpului.
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 2 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Vânzări de 679 mld. $ pentru cei mai mari 100 de producători de armament în 2024. Cine domină clasamentul # ObservatorNews
Vânzările celor mai mari 100 de producători de armament la nivel mondial au atins un nou record în 2024, pe fondul conflictelor din Ucraina și Gaza, în ciuda dificultăților de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), citat de AFP, informează Agerpres.
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia # ObservatorNews
Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au îmbrâncit și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde acesta a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori, scrie Agerpres.
Comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, a avertizat că, deşi Donald Trump îşi propune să faciliteze pacea în Ucraina, acest demers nu trebuie să ducă la eludarea răspunderii lui Vladimir Putin pentru crimele de război comise de armata rusă. Astfel, oficialul UE a trasat o nouă linie roşie pentru Europa într-un posibil acord de pace, informează News.ro.
Un georgian urmărit de SRI a evadat la Arad. A sărit gardul cu sârmă ghimpată şi a dispărut în câteva secunde # ObservatorNews
Autoritățile din Arad sunt în alertă după ce un bărbat considerat periculos a evadat din Centrul pentru Străini din localitatea Horia. Polițiștii au instituit filtre în mai multe zone ale județului pentru a-l găsi, iar ancheta privind modul în care acesta a reușit să fugă este în plină desfășurare, potrivit News.ro.
Ce preț ascuns au importurile de carne pentru România. "Leguma preferată a românilor" adânceşte deficitul # ObservatorNews
Deficitul comercial al României se adâncește accelerat, iar industria alimentară devine una dintre principalele surse ale dezechilibrului. În prag de decembrie, luna cu cel mai mare consum de carne, specialistul economic al Observator, Iancu Guda, explică de ce România ajunge să importe masiv carne de porc, cât pierde din această dependență și cum presiunea pe curs, inflație și dobânzi se amplifică odată cu prăbușirea efectivelor de animale.
Elvețienii au respins prin referendum taxa de 50% pe moșteniri mari și serviciul militar pentru femei # ObservatorNews
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
