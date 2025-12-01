Fasolea cu ciolan, la rație de Ziua Națională. 3.000 de oameni s-au înscris pentru o porție, la Slatina

20:00

Nu trebuie să fii român ca să iubeşti România. Dar dacă ajungi să o iubeşti, s-ar putea să-ţi doreşti să fii român. Jurnalistul britanic Charlie Ottley a venit la noi în ţară acum 15 ani ca să facă un film. Şi nu a mai plecat. Între timp, a mai făcut zeci de filme, şi-a luat casă lângă Braşov şi a devenit cetăţean român. Acum, românul Charlie Ottley are planuri mari pentru România lui. Vrea să facă din Şirnea o mare atracţie turistică, aşa cum era pe vremea când el nici nu visa să ajungă în România. Iar azi, de 1 decembrie, a organizat acasă o mare petrecere alături de românii lui.