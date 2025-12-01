„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat

09:00

Adrian Şut (26 de ani) este jucătorul care a lăsat să se înţeleagă, după Farul – FCSB 1-2, că nu este niciodată afectat de criticile venite de la patronul Gigi Becali sau de la alţi oameni de fotbal. Ilie Dumitrescu susţine însă că este greu de crezut că poţi face abstracţie de vorbele grele ale […] The post Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred” appeared first on Antena Sport.