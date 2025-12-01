Jurnal Antena Sport | Destinul i-a adus împreună
Antena Sport, 1 decembrie 2025 20:40
Acum 5 minute
21:20
Un fost adversar al FCSB a marcat golul finalului de an. Fundaşul care a driblat 7 jucători şi a tras imparabil # Antena Sport
Unul dintre cele mai frumoase goluri ale finalului de an vine din Elveţia şi a fost marcat de un fost adversar al eelor de la FCSB. Jaouen Hadjam este numele lui şi vine de la Young Boys. La începutul lui octombrie, Young Boys o bătea pe FCSB pe Arena Naţională, cu 2-0. Jaouen Hadjam a […]
Acum o oră
20:50
20:40
20:40
20:30
Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) va fi titular în meciul de Cupă disputat de Genoa cu Atalanta. Reputata publicaţie italiană Gazzetta dello Sport a anunţat că De Rossi (42 de ani) a decis să îi dea o şansă lui Stanciu, care a fost rezervă neutilizată la Genoa de când fostul jucător, şi ulterior antrenor, al […]
20:30
Acum 2 ore
20:20
FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington # Antena Sport
FIFA va dezvălui calendarul meciurilor Cupei Mondiale din 2026 în cadrul unei transmisii globale în direct, pe 6 decembrie de la Washington. Cu această ocazie, Federația Internațională de fotbal va anunța orele şi stadioanele celor 104 meciuri din cadrul turneului final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada și se va vedea exclusiv în […]
19:50
„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul, în etapa a 18-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a făcut praf arbitrajul pentru faza petrecută în minutul 35. Farul a primit penalty după un fault comis de Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănase. Sebastian […]
19:40
Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul! # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a avut un mesaj pentru soţia lui, Sorina (26 de ani) şi pentru colegele acesteia de la naţionala de handbal feminin a României, înaintea meciului tricolorelor cu Danemarca. România – Danemarca se joacă de la 21:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. […]
Acum 4 ore
19:20
“De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! # Antena Sport
Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de echipa lui, 4-1, cu "lanterna" clasamentului, Metaloglobus. Petrolul a scăpat de "zona roşie" după victoria cu ultima clasată. La finalul partidei Eugen Neagoe a remarcat că, după mult timp, echipa lui a reuşit să înscrie 4 goluri. Eugen Neagoe, după […]
19:20
Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă # Antena Sport
Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României. Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 […]
19:00
Andre Duarte a semnat cu FCSB și a oferit prima reacție. Fundașul portughez de 28 de ani este primul transfer al iernii reușit de campioană. Andre Duarte a ajuns la București în decursul zilei de luni, a efectuat vizita medicală și ulterior a fost prezentat oficial de FCSB. Fundașul va putea evolua pentru campioană din […]
18:40
“Nu există” Mihai Teja, mesaj tranşant după ce echipa lui a fost umilită de Petrolul! # Antena Sport
Mihai Teja (47 de ani) a fost întrebat despre o posibilă listă de transferuri la Metaloglobus, după ce "lanterna" a fost umilită de Petrolul în deplasarea de la Ploieşti. Teja a răspuns tranşant că nu poate fi vorba de o listă de transferuri la Metaloglobus. Nou-promovata e ultima din Liga 1, cu numai 8 puncte […]
18:30
Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat # Antena Sport
Marius Șumudică a analizat transferul lui Andre Duarte la FCSB și a dat verdictul. Fundașul portughez de 28 de ani este prima mutare a iernii oficializată de campioană, el urmând să evolueze pentru roș-albaștri din 2026. Marius Șumudică l-a lăudat pe Andre Duarte și a amintit de sezonul 2022-2023, în care acesta a evoluat la FCU Craiova. „Șumi" l-a […]
18:30
„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” # Antena Sport
După doi ani la Olimpia MCMXXI Satu Mare, club care joacă în Grupa 8 din Liga 3, investitoarea suedeză Cecilia Lihv și Giuseppe „Joe" Funicello, italian crescut în SUA, au decis să plece definitiv din România. Cei doi antreprenori, fondatorii companiei SoccerViza, au investit circa 1 milion de euro în echipă, dar au anunțat că […]
18:20
Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie # Antena Sport
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1. La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim […]
18:20
Lamine Yamal a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să reprezinte Spania: „M-am gândit să joc pentru Maroc, dar…” # Antena Sport
Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 minute, despre alegerea sa de a juca pentru Spania. Atacantul FC Barcelona a vorbit şi despre faima sa şi originile sale. Întrebat despre preferinţa sa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Lamine Yamal, născut în Spania şi al cărui tată este marocan, explică: „În adâncul […]
18:00
Andre Duarte, prezentat oficial la FCSB! Campioana României, primul transfer al iernii # Antena Sport
Portughezul Andre Duarte (28 de ani) a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu FCSB. Fundaşul central care a evoluat în trecut pentru FCU Craiova este primul transfer al iernii pentru FCSB. Becali a anunţat, recent, o "revoluţie" în lotul FCSB-ului, patronul campioanei dorind un nou titlu, care ar fi al treilea la rând […]
17:50
Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00) # Antena Sport
Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina. Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După […]
17:40
Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo # Antena Sport
Ionuţ Negoiţă (51 de ani) investeşte 200 de milioane de euro într-un proiect imobiliar uriaş dezvoltat de compania sa, HILS Development. Fostul patron al lui Dinamo plănuieşte construirea unui ansamblu rezidenţial de amploare, cu 2.705 apartamente, care are ca termen de finalizare anul 2032. Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro într-un alt ansamblu […]
Acum 6 ore
17:10
„În primii trei fundași din Liga 1”. Gigi Becali, lăudat pentru primul transfer al iernii de la FCSB # Antena Sport
Adrian Mititelu a oferit declarații despre primul transfer al iernii realizat de Gigi Becali la FCSB. Patronul de la FCU Craiova l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul care a ajuns în România și e pe cale să semneze cu campioana. Portughezul de 28 de ani a evoluat la FCU Craiova timp de un sezon, în […]
16:50
Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 decembrie sunt pe as.ro, de la revoluţia anunţată de Gigi Becali la FCSB, la transferul dorit de Costel Gâlcă la Rapid. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie 1. Semnează Duarte Andre Duarte este primul transfer de la FCSB în această iarnă. Fostul […]
16:50
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron # Antena Sport
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost din nou față în față, chiar de Ziua Națională a României. Antrenorul de 44 de ani s-a întâlnit cu patronul Universității Craiova la trei săptămâni după ce a decis să-și dea demisia de la formația din Bănie. Mirel Rădoi și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca oltenilor, […]
16:40
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis un mesaj dur pe contul său de Facebook, după discuţiile legate de arbitrajul de la meciul campioanei, din deplasare, cu Farul. Mihai Stoica a remarcat că s-a tot vorbit despre penalty-ul Farului, în condiţiile în care, în minutul 2, Ţîru l-a […]
16:30
„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Vlad Chiricheș de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit faptul că fundașul de 36 de ani va evolua în următorul meci, cel cu UTA, din a doua etapă a grupelor Cupei României. Vlad Chiricheș își va încheia contractul cu FCSB la finalul sezonului și s-a zvonit că acesta ar […]
16:10
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferurile pregătite la Dinamo. Președintele „câinilor" a dezvăluit că Zeljko Kopic va primi întăriri în perioada de mercato care se apropie. Andrei Nicolescu a confirmat interesul pentru Lisav Eissat, tânărul fundaș central debutat în naționala României de Mircea Lucescu. S-a zvonit că o altă echipă interesată de serviciile […]
16:00
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția # Antena Sport
Olimpia Satu Mare traversează o perioadă critică. Luni, 1 decembrie, conducerea clubului a anunțat că principalii finanțatori și-au retras sprijinul. Situația este atât de gravă încât oficialii nu pot garanta că echipa va putea încheia actualul sezon. Clubul a transmis că nu dispune de resursele necesare nici măcar pentru organizarea ultimelor două meciuri programate în […]
15:40
U Cluj – Universitatea Craiova este unul dintre cel mai tari meciuri ale etapei a 18-a a Ligii 1. Partida se va disputa luni, de Ziua Naţională a României, de la ora 19:00, şi va fi în format LIVE SCORE pe as.ro. Oltenii vor disputa al treilea meci sub comanda lui Coehlo, noul antrenor al […]
15:40
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o înghite niciodată # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se poate lăuda că are o vârstă biologică estimată la doar 28 de ani! Condiția fizică excelentă este rezultatul disciplinei sale impecabile în ceea ce privește alimentația, antrenamentele și rutina zilnică. Starul lui Al-Nassr urmează un regim extrem de strict, se pregătește mai intens decât colegii săi și adoptă practici rare chiar și […]
Acum 8 ore
15:20
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-115, pe Portland Trail Blazers, obţinând cu această ocazie a 20-a sa victorie de la debutul actualei ediţii a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în 21 de meciuri. Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a marcat 26 de puncte pentru Thunder, […]
15:10
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă # Antena Sport
Lyuboslav Penev este antrenorul care i-a pregătit pe Daniel Pancu și Florentin Petre în perioada în care aceștia au evoluat la CSKA Sofia. Fostul mare atacant bulgar s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și în 1994, când a fost diagnosticat cu cancer testicular, motiv pentru care a ratat Campionatul Mondial din SUA. Atunci, a […]
14:40
Gigi Becali va face o adevărată revoluţie la FCSB, mai ales dacă echipa va ajunge în play-off, un lucru care pare din ce în ce mai aproape după victoria cu Farul, 2-1. În afară de Andre Duarte, alţi patru jucători vor ajunge sub comanda lui Elias Charalambous. La capitolul plecări, pe listă se află Vlad […]
14:40
Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A # Antena Sport
Constantin Gâlcă (53 de ani),
14:20
România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). “Finala” Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi # Antena Sport
România va întâlni Danemarca în ultimul meci al Grupei A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, în cadrul Campionatului Mondial şi miza este primul loc şi accederea cu punctaj maxim în grupa principală 1. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă şi-au indeplinit obiectivul intermediar şi va accede în grupa principală cu minimum două puncte. […] The post România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). “Finala” Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. Numele lui a fost avansat în cazul în care Mircea Lucescu ar decide să renunțe. Patronul FCSB a criticat dur Federația Română de […] The post Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: “Țară de doi lei” appeared first on Antena Sport.
13:40
Daniel Bîrligea va lipsi în următoarele meciuri ale celor de la FCSB, după ce s-a accidentat la Belgrad şi a ratat deja şi partida cu Farul, câştigată de campioni cu 2-1. Entorsa suferită de Bîrligea este una mai gravă decât se aşteptau oamenii de la FCSB. Astfel că vârful de 25 de ani cotat la […] The post Pierdere uriaşă pentru FCSB! Când poate reveni Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
13:40
Siyabonga Ngezana nu a jucat cu Farul și a transmis staff-ului că este obosit. El traversează o perioadă proastă la echipa de club, dar la națională a primit astăzi o veste mare. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni. […] The post E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul appeared first on Antena Sport.
13:40
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni. “La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris Popovici pe reţelele sociale. În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din […] The post Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională a României appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:10
Andre Duarte a ajuns în România şi va semna cu FCSB. Fostul jucător de la FCU Craiova va avea maximum 20.000 de euro pe lună salariul la roş-albaştri şi va semna pe doi ani, susţine Gigi Becali. Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB “Păi Duarte am înțeles că face analizele și semnează astăzi. […] The post Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea appeared first on Antena Sport.
13:10
Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei. El a fost un mare specialist pe zgură şi cel mai bun jucător italian înainte de crearea […] The post Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani appeared first on Antena Sport.
13:00
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off. În urma partidei cu Farul, Becali şi-a schimbat radical discursul şi este de părere că echipa sa […] The post Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!” appeared first on Antena Sport.
12:40
Ion Țiriac a devenit de-a lungul anilor unul dintre cei mai cunoscuți și respectați români la nivel internațional. După retragerea din activitatea sportivă, el a devenit un prosper om de afaceri, iar multă lume s-a întrebat de ce nu intră și în politică, unde ar putea să ajute. Mai mult, alții l-au văzut chiar președinte […] The post “Candidați la președinția României?” Ion Țiriac și-a anunțat decizia appeared first on Antena Sport.
12:00
Fiul lui Ionel Ganea s-a stins în urma unui accident auto, iar cel care a provocat tragedia a fost chiar fostul jucător. Marius Șumudică s-a întâlnit cu Ganea și a rămas cutremurat în urma discuției avute. „M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem […] The post Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: “Vorbea și plângea” appeared first on Antena Sport.
11:40
Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!” # Antena Sport
Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale au României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României. „Astăzi, de Ziua Naţională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susţin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipe naţionale e mai mult […] The post Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: “Întotdeauna o mândrie să te reprezint!” # Antena Sport
Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională. Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României „Am visat să joc […] The post Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: “Întotdeauna o mândrie să te reprezint!” appeared first on Antena Sport.
11:20
Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește” # Antena Sport
Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere. Atacantul roș-albaștrilor […] The post Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește” appeared first on Antena Sport.
10:50
Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” # Antena Sport
Transferul lui Andre Duarte la FCSB este ca și finalizat. După ce Mihai Stoica anunțase vineri, 28 noiembrie, că există un acord verbal cu fundașul central de la Ujpest, fotbalistul a reușit între timp să-și rezilieze contractul cu clubul maghiar. Luni, 1 decembrie, Andre Duarte a sosit în București pentru semnarea contractului cu echipa roș-albastră. […] The post Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” appeared first on Antena Sport.
10:20
Val de ironii după ce Simona Halep a anunțat prețul de Revelion, la hotelul din Poiana Brașov: “Plătim cu fonduri europene?” # Antena Sport
Simona Halep (34 de ani) a publicat pe rețelele de socializare detalii despre oferta de Revelion 2026 la hotelul care îi poartă numele, situat în Poiana Brașov. Fanii și turiștii interesați au aflat costurile pentru pachetul special de sărbători, și au reacționat negativ. Sejurul propus la hotelul Simonei Halep cuprinde patru nopți de cazare, în […] The post Val de ironii după ce Simona Halep a anunțat prețul de Revelion, la hotelul din Poiana Brașov: “Plătim cu fonduri europene?” appeared first on Antena Sport.
10:10
Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! “Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor” # Antena Sport
Adrian Şut (26 de ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care după ce a înscris primul gol al celor de la FCSB în meciul câştigat cu Farul, 2-1, a sărbătorit ducându-şi mâinile spre urechi. Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că jucătorii de la FCSB au fost înjuraţi pe toată durata […] The post Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! “Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor” appeared first on Antena Sport.
10:00
Vești proaste pentru Universitatea Craiova. Un alt titular s-a accidentat și nu joacă în partida cu Universitatea Cluj. Oltenii mai au o absenţă din motive medicale. Conform celor de la ProSport, Vasile Mogoş (33 de ani) s-a accidentat şi nu va putea evolua în duelul de Ziua Naţională. Pe lângă Mogoş, Filipe Coelho nu va […] The post O nouă pierdere pentru Universitatea Craiova. Ce jucător de bază s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
