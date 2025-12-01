Jurnal Antena Sport | Românii s-au întrecut pe muzică populară

11:20

Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere. Atacantul roș-albaștrilor […]