Italienii descoperă vinul românesc: E una dintre cele mai bune țări europene de vizitat pentru turismul viticol

15:20

Helmut Marko l-a atacat pe Kimi Antonelli după ce italianul a fost depășit pe finalul cursei din Qatar de către Lando Norris. La câteva zeci de ore distanță, oficialul celor de la RedBull și-a cerut scuze pentru că l-a acuzat pe pilotul Mercedes de „blat” în favoarea liderului mondial din Formula 1. În penultimul tur […] © G4Media.ro.