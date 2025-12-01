Georgia ameninţă BBC cu instanţa după ce acesta a afirmat că manifestanţii antiguvernamentali au fost atacaţi cu o armă chimică pentru a dispersa protestele

17:10

Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, potrivit unui bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. […] © G4Media.ro.