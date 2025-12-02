Ședință solemnă în Parlament, dedicată aniversării Zilei Naționale a României
RFI, 2 decembrie 2025 17:30
Ședință solemnă, marți, după-amiază, în Parlamentul României, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit pentru a marca astfel evenimentul.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile magistraților. Bolojan: „Nicăieri nu există o pensie cât ultimul salariu” # RFI
Guvernul și-a asumat marți răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut însă, iar de el depind 231 de milioane de euro. În același timp, există posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise, potrivit Digi24.ro
Dogioiu: Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost aprobat de Guvern| Urmează angajarea răspunderii în fața Parlamentului # RFI
Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari, la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.
Dragoş Pîslaru: În acest moment avem o oarecare întârziere privind cererea de plată 4 din PNRR, din cauza contestaţiei la CCR pe pachetul fiscal # RFI
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, că în acest moment avem o oarecare întârziere privind cererea de plată 4 din PNRR, din cauza contestaţiei la CCR pe pachetul fiscal, el arătând că data de 10 decembrie este termenul de soluţionare la CCR şi au ca termen pentru depunerea cererii de plată 4 - 15 decembrie, potrivit news.ro.
Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu # RFI
Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor, fiind la o diferenţă de 0,1%. În acelaţi sondaj, Vlad Gheorghe este creditat cu 0,9%, fiind pe penultimul loc în opţiunile electoratului. Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel că, în pofida deciziei de retragere, numele lui Vlad Gheorghe se va regăsi pe buletinele de vot, pe poziţia 7. Experienţa de la alegerile prezidenţiale din 2024, când Ludovic Orban s-a retras în favoarea Elenei Lasconi, numele rămânându-i însă pe buletinele de vot, a arătat că au existat alegători care au votat pentru Orban, acesta înregistrând peste 20.000 de voturi, potrivit news.ro
11:00
Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală anunță la RFI că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reacția sa vine după informațiile legate de posibila retragere a candidatului independent Vlad Gheorghe. Ana Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale.
Dragoş Damian, Terapia: Nicuşor Dan, discurs de mare CEO, de mare corporaţie, de 1 Decembrie 2025. Aveam nevoie de asta (Ziarul Financiar) # RFI
ANALIZĂ Patriotism sub semnul AUR. Adrian Papahagi: „Cum poți să justifici iubirea de țară lăudând principalii dușmani ai României?” (Adevărul) - Judecătorii admit că în pandemie au fost pacienți care au murit după ce au luat COVID din spitale. Ce daune pot primi rudele celor decedați (Libertatea) - Ultima ediție Fidelis din 2025: Dobânzile și miliardele cu care românii au împrumutat statul în acest an (CursDeGuvernare)
Consiliul Fiscal arată într-o notă publicată recent necesitatea reducerii deficitului bugetar și soluțiile limitate aflate la îndemâna guvernului. De asemenea, instituția reamintește că procesul de ajustare a deficitului va continua și în următorii ani.
Ziua Națională s-a desfășurat într-un climat tensionat la Alba Iulia, unde marșurile paralele organizate de George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă au atras mii de participanți și au generat mai multe incidente. S-au înregistrat îmbrânceli, cordoane de jandarmi forțate și manifestări zgomotoase, inclusiv în zona Catedralei Încoronării. Susținătorii au venit cu steaguri personalizate, au cântat, au bătut tobe, iar forțele de ordine au monitorizat îndeaproape desfășurarea evenimentelor în oraș. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli și strigăte de „demisia” la sosirea în Alba Iulia, unde mai mulți simpatizanți suveraniști l-au acuzat de trădare.
Nicuşor Dan, după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial. Şeful statului a fost întrebat şi despre faptul că nu avem ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moştean, el afirmând că ministrul Economiei, Radu Miruţă e interimar şi să nu stricăm această sărbătoare naţională.
Călin Georgescu, la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marș la Moscova!” | Simpatizanţii scandează: Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” # RFI
Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de mulţimea care îl aplauda şi a strigat: Marş la Moscova! Simpatizanţii au strigat: Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” Escortat de bodyguarzi şi primit cu pâine şi sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți, înainte de a rosti un discurs amplu despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate.
Parada militară de Ziua Națională, ce a reunit aproximativ 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din Capitală, s-a încheiat, potrivit Agerpres.
Donald Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere # RFI
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu prilejul Zilei Naționale, în care subliniază relația strânsă dintre cele două țări și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre, potrivit Caleaeuropeană.ro
Mesajul Ambasadorului Franței, cu ocazia Zilei Naționale a României! La mulți ani, dragi prieteni români! # RFI
În numele Franței, vă adresez azi un mesaj călduros cu ocazia Zilei Naționale a României. Celebram și un parcurs comun, marcat de prietenie și respect reciproc, a subliniat Nicolas Warnery, Ambasadorului Franței în România.
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale.
Marco Rubio, mesaj pentru România de Ziua Națională: Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării # RFI
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă în mesajul transmis de Ziua Naţională, că angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urmă, adăugând că Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor popoare.
România sărbătorește, luni, primul 1 decembrie după tumultul electoral 2024-2025. Noi am trecut atunci ca țară printr-un pericol existențial și am fost la un pas să pierdem toate achizițiile modernizatoare din ultimii 35 de ani, spune la RFI scriitorul Radu Vancu.
Jandarmeria Română a marcat,în avans, într-un mod inedit, Ziua Naţională a României. Un jandarm a interpretat la vioară imnul naţional, la peste 10.000 de metri altitudine, într-o aeronavă a companiei TAROM.
Zeci de mii de persoane din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic.
Ilie Bolojan: Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în şedinţa de guvern, că demarează procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, estimarea fiind că cel mai probabil marţi vor trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament, după primirea amendamentelor de la parlamentari.
ANAF începe executarea silită în cazul fostului primar al sectorului 5, Marian Vanghelie şi anunţă confiscări de peste 13,7 milioane lei # RFI
”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor”, anunţă ANAF, potrivit News.ro.
Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării | Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul # RFI
Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că îi va propune preşedintelui ca interimatul la Apărare să fie asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei.
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său. Moşteanu precizează că a discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR. ”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, afirmă el, într-o postare pe Facebook.
Percheziţii la şeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, în cel mai mare caz de corupţie din Ucraina # RFI
Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) a anunţat vineri că efectuează percheziţii la apartamentul şi biroul şefului de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent, potrivit news.ro.
De la fosta graniță a Europei la o rută a memoriei: Banatul intră pe harta celui mai lung traseu velo al continentului # RFI
Una dintre cele mai spectaculoase rute de cicloturism din Europa, EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail, ajunge la un nou capitol în Banat. Un proiect româno-sârb își propune ca, până în 2027, să integreze porțiunea locală în rețeaua europeană și să transforme granița de altădată într-un spațiu de mobilitate verde, memorie și dezvoltare regională.
Guvernul n-a izbutit în 1.500 de zile să-și reformeze toate companiile, deși știa că poate pierde sute de milioane de euro (Europa Liberă) # RFI
Ziua de 800 de milioane de euro. Cele patru jaloane pe care Guvernul trebuie să le îndeplinează azi pentru a nu pierde banii UE / Ce poate face și ce speră de la Comisia Europeană (HotNews) - Strategia Națională de Apărare: pot serviciile salva țara? (DW) - Eșecul SRI în cazul traficului de identitate în favoarea rușilor. De zeci de ani, se vinde cetățenia română VIDEO (SpotMedia) - Ionuț Moșteanu se încurcă în explicațiile privind studiile. Libertatea a refăcut traseul acestora și a descoperit alte „greșeli” ale ministrului. Foaia matricolă – document (Libertatea)
Ministerul Finanțelor a publicat ieri datele privind execuția bugetară, iar ministrul Alexandru Nazare a prezentat o serie de informații referitoare la buget. Întrebarea care s-a auzit tot nai des în ultimul timp a fost în ce măsură măsurile luate de guvern se simt și în cifrele bugetului de stat.
Guvernul declanșează procedura de cercetare disciplinară pentru ofițerul de presă "cu exces de zel" # RFI
Ofițerul de presă care a împiedicat jurnaliștii să îi adreseze întrebări vicepremierului după ședința de miercuri din Parlament va face obiectul unei cercetări disciplinare prealabile, a anunțat joi Guvernul României.
Putem încheia anul cu 8,4% deficit, în termeni reali, de foarte multe ori în anii anteriori datele erau distorsionate (Economist) # RFI
Deficitul bugetar al României a ajuns la 5,7% din PIB în luna octombrie 2025, în scădere față de 6,2% din PIB în aceeași lună a anului trecut, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iar „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget în luna octombrie”,a subliniat Nazare. Pe partea de cheltuieli, ministrul Finanțelor a anunțat scăderi importante ale cheltuielilor de personal. Alexandru Nazare a transmis că prioritatea Ministerului Finanțelor rămâne limitarea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, pentru a evita derapaje bugetare în ultima parte a anului.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.
Neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ar trebui să-l determine să facă un pas în spate. Este analiza directorului executiv al Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu. Este o problemă de integritate, posibil dublată de una de legalitate, adaugă expertul, având în vedere că în perioada 2015-2016 , actualul ministru a ocupat funcții publice care necesitau studii superioare pe care nu e clar dacă le avea. Această situație scade și mai mult încrederea în clasa politică și așa la cote reduse, mai spune Ovidiu Voicu.
Introspecție, transformare și dezrădăcinare, repere pentru diferite demersuri artistice găzduite luna aceasta de spațiile Celulei de Artă. De la expoziția "Full Season", care a inclus tururi ghidate, artists talks, performance-uri, până la "Rebirth", expoziție vernisată la Gallery Studio 76, vorbim în următoarele minute despre o lună noiembrie plină artă capabilă să te provoace emoțional. Invitați în emisiunea RFI360, curatorii Anca Spiridon și Mircea Laslo.
În SRI va fi creată o unitate specială care se va ocupa de corupție, a anunțat președintele Nicușor Dan în ziua în care strategia națională de apărare a fost votată de Parlament. Unitatea va avea un singur rol: și anume culegerea de informații despre fenomenul corupției.De ce este importantă această recunoaștere și când ar trebui să așteptăm primele rezultate? răspunde jurnalistul Liviu Avram de la G4media.ro.
Planurile europene pentru rețeaua feroviară de mare viteză preconizează că ruta București – Budapesta va putea fi parcursă în aproximativ 6 ore cu trenul, mult mai rapid decât cele circa 15 ore necesare în prezent.
Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu al cărui mandat începe la 7 ianuarie 2026| Vicepreşedinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu # RFI
Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an. În funcţia de vicepreşedinte, a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, magistraţii înlocuindu-i pe Elena Costache şi respectiv Claudiu Sandu. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că priveşte „cu încredere” colaborarea cu noua conducere a CSM şi spune că justiţia „are nevoie să fie calitativ superioară” şi „să răspundă cetăţeanului”.
Ministrul Finanţelor: TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, cel mai mare nivel din anului 2025 # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că Taxa pe Valoarea Adăugată colectată în luna octombrie este de 13,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cel mai mare nivel din acest an şi un plus de 1,4 miliarde de lei faţă de luna septembrie. De asemenea, Nazare a anunţat că în trimestrul III şi luna octombrie economia înregistrată la cheltuielile de personal de este aproape 1,1 miliard de lei.
CSM, aviz negativ pentru noul proiect privind pensiile magistraţilor |Avizul este consultativ, Guvernul îşi poate asuma răspunderea # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.
Astăzi se împlinesc 85 de ani de la asasinarea lui Virgil Madgearu, membru proeminent și principalul ideolog al Partidului Național Țărănesc, profesor universitar al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, un contract în valoare de 625.591.000 euro, privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.
Fără camere, fără microfoane, fără întrebări! Cum sunt ținuți jurnaliștii, cu forța, la distanță de Bolojan (Video) (SpotMedia) # RFI
Parlamentul a adoptat noua Strategie Naţională de Apărare. Nicușor Dan: Cetățenii noştri ar putea ezita să apere o Românie coruptă (Europa Liberă) - ROBOR își continuă scăderea – Sistemul bancar se detensionează și reacumuleză lichiditate – Analiștii spun că BNR face o ”relaxare mascată” (CursDeGuvernare) - Care a fost prima specialitate care s-a epuizat surprinzător la recentul examen la care au participat 7.000 de medici rezidenți din România (HotNews) - Viitoarea programă de limba și literatura română pentru liceu: trei decenii întoarcere din drum (Contributors)
Fiscul a anunțat că a verificat 100 de persoane care au obținut pe platformele pentru adulți venituri de aproximativ 64 milioane de lei fără să le declare. Banii au fost câștigați în perioada 2023-2024. De asemenea, ANAF face analize de risc pentru 384 de creatori de conținut video care au încasat în doi ani 280 milioane de lei.
Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacţia Guvernului: Conduita acestuia, supusă unei verificări disciplinare # RFI
Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că va supune unei verificări disciplinare conduita ofițerului de presă.
Salvați Copiii România, a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun. "Copiii nu au fost o prioritate pentru statul român" # RFI
Anul 2025 a fost declarat "Anul Național al Copilului" de către Guvern. Hotărârea a fost luată pentru a sprijini cei peste 1 milion de copii români care trăiau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, amintește organizația Salvați Copiii România la deschiderea evenimentului caritabil "Festivalul Brazilor de Crăciun". În ciuda acestor statistici, copiii nu au fost o prioritate pentru statul român, a atras atenția președintele organizației, Gabriela Alexandrescu.
Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca Guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre reforma pensiilor magistraţilor, că era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat, el arătând că, dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament acest proiect de lege.
Legea pensiilor private ar trebui modificată în totalitate, altfel Pilonul III va dispărea în mod natural (Economist) # RFI
CCR a respins proiectul privind plata pensiilor private, actul normativ care trebuia să reglementeze modul în care sunt încasați banii din Pilonul II și III la retragerea din activitate. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave. CCR a declarat neconstituțional articolul care prevedea că doar persoanele care suferă de afecţiuni oncologice pot primi într-o singură tranșă banii din pensia privată. Restul vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani.
Nicuşor Dan: Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
Nicuşor Dan: Există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării, că există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări.
„Inelul Timpului” este o realizare a Asociației Cu Alte Cuvinte, în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, instrument educațional care își propune să aducă în școlile din România istoria și contribuțiile culturale și științifice ale romilor, într-un mod accesibil copiilor. Responsabil pentru conținutul istoric al jocului, Valentin Negoi, istoric și profesor, de curând a lansat cartea ,,Istoria nespusă a romilor din România“, invitatul zilei în emisiunea RFI360.
Şoferii vor putea înmatricula mașinile online, fără să mai fie necesară prezența la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică # RFI
Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică, prevede un proiect de lege iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, şi care a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.
Ciprian Ciucu răspunde Parchetului instanței supreme, după ce instituția l-a acuzat că a publicat pe Facebook ”informații nereale”. Potrivit Parchetului, candidatul PNL la Primăria Capitalei, care este și primar în funcție la Sectorul 6, a pretins ”în mod fals” că a fost cel care a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase. ”Noi ne-am făcut treaba și i-am sesizat”, afirmă primarul.
