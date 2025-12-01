Ziua Naţională a României | Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf

16:30

Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Vizată e o rețea formată din funcționari publici, primari, potrivit news.ro.Aproximativ 300 de cetăţeni ruşi ar fi obţinut în mod fraudulos documente de identitate româneşti, iar dintre aceștia 100 sunt oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multimilionari, potrivit Stirilor ProTv. Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești, după ce au plătit sume între 15.000 și 40.000 de euro pentru a obține aceste documente.