Controversele bugetului
RFI, 28 noiembrie 2025 06:50
Ministerul Finanțelor a publicat ieri datele privind execuția bugetară, iar ministrul Alexandru Nazare a prezentat o serie de informații referitoare la buget. Întrebarea care s-a auzit tot nai des în ultimul timp a fost în ce măsură măsurile luate de guvern se simt și în cifrele bugetului de stat.
• • •
Acum 30 minute
06:50
Acum 12 ore
21:00
Guvernul declanșează procedura de cercetare disciplinară pentru ofițerul de presă "cu exces de zel" # RFI
Ofițerul de presă care a împiedicat jurnaliștii să îi adreseze întrebări vicepremierului după ședința de miercuri din Parlament va face obiectul unei cercetări disciplinare prealabile, a anunțat joi Guvernul României.
Acum 24 ore
16:10
Putem încheia anul cu 8,4% deficit, în termeni reali, de foarte multe ori în anii anteriori datele erau distorsionate (Economist) # RFI
Deficitul bugetar al României a ajuns la 5,7% din PIB în luna octombrie 2025, în scădere față de 6,2% din PIB în aceeași lună a anului trecut, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iar „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget în luna octombrie”,a subliniat Nazare. Pe partea de cheltuieli, ministrul Finanțelor a anunțat scăderi importante ale cheltuielilor de personal. Alexandru Nazare a transmis că prioritatea Ministerului Finanțelor rămâne limitarea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, pentru a evita derapaje bugetare în ultima parte a anului.
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.
15:30
Neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ar trebui să-l determine să facă un pas în spate. Este analiza directorului executiv al Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu. Este o problemă de integritate, posibil dublată de una de legalitate, adaugă expertul, având în vedere că în perioada 2015-2016 , actualul ministru a ocupat funcții publice care necesitau studii superioare pe care nu e clar dacă le avea. Această situație scade și mai mult încrederea în clasa politică și așa la cote reduse, mai spune Ovidiu Voicu.
15:00
Introspecție, transformare și dezrădăcinare, repere pentru diferite demersuri artistice găzduite luna aceasta de spațiile Celulei de Artă. De la expoziția "Full Season", care a inclus tururi ghidate, artists talks, performance-uri, până la "Rebirth", expoziție vernisată la Gallery Studio 76, vorbim în următoarele minute despre o lună noiembrie plină artă capabilă să te provoace emoțional. Invitați în emisiunea RFI360, curatorii Anca Spiridon și Mircea Laslo.
14:20
În SRI va fi creată o unitate specială care se va ocupa de corupție, a anunțat președintele Nicușor Dan în ziua în care strategia națională de apărare a fost votată de Parlament. Unitatea va avea un singur rol: și anume culegerea de informații despre fenomenul corupției.De ce este importantă această recunoaștere și când ar trebui să așteptăm primele rezultate? răspunde jurnalistul Liviu Avram de la G4media.ro.
14:00
Planurile europene pentru rețeaua feroviară de mare viteză preconizează că ruta București – Budapesta va putea fi parcursă în aproximativ 6 ore cu trenul, mult mai rapid decât cele circa 15 ore necesare în prezent.
13:50
Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu al cărui mandat începe la 7 ianuarie 2026| Vicepreşedinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu # RFI
Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an. În funcţia de vicepreşedinte, a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, magistraţii înlocuindu-i pe Elena Costache şi respectiv Claudiu Sandu. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că priveşte „cu încredere” colaborarea cu noua conducere a CSM şi spune că justiţia „are nevoie să fie calitativ superioară” şi „să răspundă cetăţeanului”.
12:20
Ministrul Finanţelor: TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, cel mai mare nivel din anului 2025 # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că Taxa pe Valoarea Adăugată colectată în luna octombrie este de 13,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cel mai mare nivel din acest an şi un plus de 1,4 miliarde de lei faţă de luna septembrie. De asemenea, Nazare a anunţat că în trimestrul III şi luna octombrie economia înregistrată la cheltuielile de personal de este aproape 1,1 miliard de lei.
12:20
CSM, aviz negativ pentru noul proiect privind pensiile magistraţilor |Avizul este consultativ, Guvernul îşi poate asuma răspunderea # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.
11:00
Astăzi se împlinesc 85 de ani de la asasinarea lui Virgil Madgearu, membru proeminent și principalul ideolog al Partidului Național Țărănesc, profesor universitar al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
10:00
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, un contract în valoare de 625.591.000 euro, privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.
08:50
Fără camere, fără microfoane, fără întrebări! Cum sunt ținuți jurnaliștii, cu forța, la distanță de Bolojan (Video) (SpotMedia) # RFI
Parlamentul a adoptat noua Strategie Naţională de Apărare. Nicușor Dan: Cetățenii noştri ar putea ezita să apere o Românie coruptă (Europa Liberă) - ROBOR își continuă scăderea – Sistemul bancar se detensionează și reacumuleză lichiditate – Analiștii spun că BNR face o ”relaxare mascată” (CursDeGuvernare) - Care a fost prima specialitate care s-a epuizat surprinzător la recentul examen la care au participat 7.000 de medici rezidenți din România (HotNews) - Viitoarea programă de limba și literatura română pentru liceu: trei decenii întoarcere din drum (Contributors)
Ieri
07:10
Fiscul a anunțat că a verificat 100 de persoane care au obținut pe platformele pentru adulți venituri de aproximativ 64 milioane de lei fără să le declare. Banii au fost câștigați în perioada 2023-2024. De asemenea, ANAF face analize de risc pentru 384 de creatori de conținut video care au încasat în doi ani 280 milioane de lei.
26 noiembrie 2025
22:30
Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacţia Guvernului: Conduita acestuia, supusă unei verificări disciplinare # RFI
Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că va supune unei verificări disciplinare conduita ofițerului de presă.
18:20
Salvați Copiii România, a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun. "Copiii nu au fost o prioritate pentru statul român" # RFI
Anul 2025 a fost declarat "Anul Național al Copilului" de către Guvern. Hotărârea a fost luată pentru a sprijini cei peste 1 milion de copii români care trăiau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, amintește organizația Salvați Copiii România la deschiderea evenimentului caritabil "Festivalul Brazilor de Crăciun". În ciuda acestor statistici, copiii nu au fost o prioritate pentru statul român, a atras atenția președintele organizației, Gabriela Alexandrescu.
17:20
Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca Guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre reforma pensiilor magistraţilor, că era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat, el arătând că, dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament acest proiect de lege.
16:20
Legea pensiilor private ar trebui modificată în totalitate, altfel Pilonul III va dispărea în mod natural (Economist) # RFI
CCR a respins proiectul privind plata pensiilor private, actul normativ care trebuia să reglementeze modul în care sunt încasați banii din Pilonul II și III la retragerea din activitate. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave. CCR a declarat neconstituțional articolul care prevedea că doar persoanele care suferă de afecţiuni oncologice pot primi într-o singură tranșă banii din pensia privată. Restul vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani.
15:50
Nicuşor Dan: Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
15:20
Nicuşor Dan: Există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării, că există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări.
14:50
„Inelul Timpului” este o realizare a Asociației Cu Alte Cuvinte, în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, instrument educațional care își propune să aducă în școlile din România istoria și contribuțiile culturale și științifice ale romilor, într-un mod accesibil copiilor. Responsabil pentru conținutul istoric al jocului, Valentin Negoi, istoric și profesor, de curând a lansat cartea ,,Istoria nespusă a romilor din România“, invitatul zilei în emisiunea RFI360.
14:20
Şoferii vor putea înmatricula mașinile online, fără să mai fie necesară prezența la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică # RFI
Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică, prevede un proiect de lege iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, şi care a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.
13:20
Ciprian Ciucu răspunde Parchetului instanței supreme, după ce instituția l-a acuzat că a publicat pe Facebook ”informații nereale”. Potrivit Parchetului, candidatul PNL la Primăria Capitalei, care este și primar în funcție la Sectorul 6, a pretins ”în mod fals” că a fost cel care a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase. ”Noi ne-am făcut treaba și i-am sesizat”, afirmă primarul.
12:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune la RFI că vrea o dezbatere electorală cu principalul contracandidat, Daniel Băluță. El nu exclude nici o dezbatere cu candidații de dreapta, dar se teme că asta ar putea face rău tuturor: ”Noi trebuie deja să ne pregătim pentru 2028”. Liberalul îi răspunde și candidatului USR: ”Nu-l mai recunosc pe Cătălin Drulă, dar recunosc consultanții domnului Ciolacu”. Cât despre candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu ”este sistemul”.
11:30
Cei care taie ilegal copaci în Parcul IOR trebuie luați pe sus, spune la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El se referă la numeroasele episoade în care sute de arbori au fost tăiați pe partea retrocedată din parcul bucureștean: ”Ceea ce fac acei oameni acolo este revoltător și sfidează efectiv comunitatea și își bat joc de autorități”.
10:50
Biroul Electoral Municipal nu-și face datoria, declară la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El acuză instituția că nu-i protejează pe candidați în fața unui val de fake news propagat pe diverse rețele de socializare. ”Mi-au inventat că sunt bogat. Dacă un apartament de 62 de metri pătrați și o garsonieră de vreo 30 și ceva, un teren moștenit de 500 de metri pătrați la Clinceni și unul cumpărat în 2011 în Podul Dâmboviței și o mașină Renault înseamnă bogăție, sunt bogat”.
09:10
O serie de date publicate marți de Eurostat pun România pe o poziție fruntașă într-un clasament onorant. Cifrele vin într-un moment în care propaganda pentru regimurile totalitare, îndeosebi cel al lui Nicolae Ceaușescu, face furori pe rețelele sociale.
09:00
Limitarea avioanelor F-16. Motivul pentru care dronele rusești care intră în spațiul aerian al României nu sunt doborâte, deși există o lege în acest sens (PressOne) # RFI
România se lasă intimidată de Rusia, de drone și nu numai? (DW) - Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții (Adevărul) - Sfaturi de la boți. Cum ajung adolescenții să-și caute răspunsurile în conversații cu inteligența artificială (Snoop) - Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse (G4Media)
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Comisia Europeană face României un cadou: punerea în așteptare a procedurii de deficit excesiv. Va fi un cadou „otrăvit” sau România va continua să reducă deficitul indiferent de decizia de la nivel european?
25 noiembrie 2025
23:30
Trei persoane au fost rănite, marți, în urma unei explozii produse într-un apartament din Buftea, din cauza unei butelii. Zona a fost evacuată pe o rază de 50 de metri. Imobilul, cu regim de înălțime P+1, prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului afectat.
20:00
O dronă rusească a străbătut, marți, spațiul aerian al României. Aparatul a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea și a parcurs aproape 100 de de km. Este cea mai lungă incursiune a unei drone rusești în România. Mai multe aeronave au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația și au permisiunea să o doboare. E o escaladare? Cu siguranță, explică analistul militar Claudiu Degeratu.
18:00
BERD avertizează că îmbătrânirea populației e "o bombă cu ceas" | Sociolog: "Este un trend greu de inversat" # RFI
România continuă să piardă populație, iar îmbătrânirea demografică începe deja să apese pe creșterea economică, avertizează un nou raport al BERD. Ce soluții are statul și cât de realistă este inversarea acestui trend? Sociologul Ciprian Iftimoaie explică la RFI de ce politicile pentru stimularea natalității funcționează greu.
16:30
Rețea de acte false pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic | O breșă care poate deveni vulnerabilitate strategică pentru întreaga UE (Expert) # RFI
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Vizată e o rețea formată din funcționari publici, primari, potrivit news.ro.Aproximativ 300 de cetăţeni ruşi ar fi obţinut în mod fraudulos documente de identitate româneşti, iar dintre aceștia 100 sunt oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multimilionari, potrivit Stirilor ProTv. Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești, după ce au plătit sume între 15.000 și 40.000 de euro pentru a obține aceste documente.
14:40
Cu o carieră ce traversează mai bine de trei decenii și 21 de albume publicate, Răzvan Voiculescu este artistul care prin fotografie a explorat zone variate – de la alb-negru la proiecte gastronomice și etnografice. În ciuda diversității, pofta de a explora imaginea, puternic întreținută de o constanta nemulțumire productivă, împinge mereu înainte procesul artistic.
14:30
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor # RFI
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor, solicitând CSM să emită, la rândul său, aviz negativ.
14:00
Nicușor Dan încurajează mediul privat să vină cu proiecte de lege gata elaborate: Voinţă există, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, despre beneficiile transformării digitale, subliniind că este vorba despre ”a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora şi a da un instrument statului”.
12:30
Drona fără încărcătură apărută dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui # RFI
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.
12:10
Invitat prin telefon: Florian Filat, directorul Institutului pentru Orașe Vizionare.
11:30
O analiză realizată de Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), arată că tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste.
11:30
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR.
11:00
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe spune la RFI că i s-a cerut să se retragă din cursa electorală. El precizează că a fost contactat de reprezentanți ai unor partide de dreapta, care i-au oferit ceva la schimb.
09:50
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi
08:30
Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse (G4Media) - A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei (Adevărul) - Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan (Libertatea)
07:40
Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache și-a lansat recent candidatul pentru Primăria Capitalei. Liviu Gheorghe Floarea, secretar general al partidului, este primul candidat al PNȚMM pentru această funcție din ultimii 17 ani.
07:40
Hair stylist francez Laurent Tourette revine la Micro du soir. Vorbește despre salonul său, despre Bucureștiul său și despre modul în care îi percepe pe români și românce.
06:40
Italia începe să primească „dividendele” pentru reușita procesului de consolidare fiscală. La sfârșitul săptămânii trecute, agenția de de rating Moody's a îmbunătățit calificativul de țară al Italiei de la Baa3 la Baa2. Pare un pas mic, dar guvernul și analiștii au salutat evenimentul ca pe o mare victorie și au remarcat că este pentru prima dată după 23 de ani când Moody's crește ratingul de țară al Italiei. Agențiile S&P, în aprilie a.c., și Fitch, în septembrie a.c., au luat deja decizia de a crește calificativul Italiei.
24 noiembrie 2025
21:20
300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești (G4Media) # RFI
Circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro.
21:00
CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # RFI
Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, transmite CSAT. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030 a fost analizată astăzi de CSAT şi va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere.
18:30
Pe TikTok, nostalgia comunistă devine tot mai virală, iar mesaje idealizate despre Ceaușescu ajung la milioane de tineri, atrage atenția o analiză IICCMER. Aceasta confirmă îngrijorarea artiștilor de film și teatru care avertizează asupra aceleiași probleme: lipsa memoriei istorice îi face pe tineri vulnerabili la manipulare. "Ne pierdem" este concluzia la care a ajuns actorul Mihai Călin în cadrul unei dezbateri dedicată filmelor și spectacolelor despre regimuri totalitare.
