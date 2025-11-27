Neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu decredibilizează Ministerul. De ce tace premierul?

16:50

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat modul în care se va face reforma companiilor de stat. Procesul va fi coordonat împreună cu ministerele care au în subordine respectivele companii. Vicepremierul a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.