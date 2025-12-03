Criza de apă de la Paltinu. "România trebuie să-și regândească strategia de alimentare cu apă" (Interviu)

11:50

Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor, fiind la o diferenţă de 0,1%. În acelaţi sondaj, Vlad Gheorghe este creditat cu 0,9%, fiind pe penultimul loc în opţiunile electoratului. Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel că, în pofida deciziei de retragere, numele lui Vlad Gheorghe se va regăsi pe buletinele de vot, pe poziţia 7. Experienţa de la alegerile prezidenţiale din 2024, când Ludovic Orban s-a retras în favoarea Elenei Lasconi, numele rămânându-i însă pe buletinele de vot, a arătat că au existat alegători care au votat pentru Orban, acesta înregistrând peste 20.000 de voturi, potrivit news.ro