Macron vizitează China cu Ucraina pe agenda discuţiilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, constată că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. ”Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister. Realitatea, dovedită prin documente, este că principalele decizii care au fost luate au fost luate în luna iunie”, spune Dana Buzoianu. Ea explică faptul că, la nivelul Ministerului Mediului, o comisie formată din personal tehnic a analizat lucrarea de la Paltinu, subliniind că, dacă ar fi intervenit în deciziile acestei comisii, ar fi comis un abuz în serviciu.