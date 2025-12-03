Popeyes continuă extinderea și deschide al doilea restaurant din Iași FOTO
Profit.ro, 3 decembrie 2025 10:30
Popeyes a inaugurat al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
10:40
ANUNȚ Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița se reia din 8 decembrie # Profit.ro
Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Acum 30 minute
10:30
Regina Maria dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă # Profit.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria - Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc.
10:30
Popeyes a inaugurat al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
10:20
Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de pește din specia merluciu, după ce au fost detectate larve de Anisakis spp. și alte 90 de kilograme de pește neconform, în urma unor verificări în domeniul siguranței alimentelor.
10:20
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - anunță bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026 # Profit.ro
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - program educațional inspirat din sport și jocuri video, ajuns în acest an școlar la cea de-a cincea ediție, a derulat în octombrie – noiembrie înscrierile și calificările pentru noul sezon.
Acum o oră
10:00
DECIZIE Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat pentru a debloca criza din Prahova și Dâmbovița # Profit.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situației generate de lipsa apei potabile în 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.
10:00
ULTIMA ORĂ Necesarul de împrumut al României ar putea ajunge la 285 miliarde lei. Prima ieșire pe extern depinde de adoptarea bugetului, care ar putea întârzia - Nanu, Trezorerie # Profit.ro
Necesarul de împrumut al statului în 2026 s-ar putea situa între 275-285 miliarde lei la un deficit bugetar în intervalul 6-6,5% din PIB, a declarat Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor pentru Reuters.
Acum 2 ore
09:40
SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor și a altor obiecte, va putea fi folosit și pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.
09:30
Rușii și americanii nu ajung la un ”compromis” cu privire la teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina # Profit.ro
Întâlnirea dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, care a durat cinci ore la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaționale Kirill Dmitriev, relatează AFP.
09:20
Consiliul European a anunțat că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027
09:20
VIDEO Incendiu puternic în Tulcea la un uscător cereale. Ard zece tone de floarea soarelui # Profit.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se află zece tone de cereale.
09:10
VIDEO Longevitatea ca strategie de business: investiție, nu cost - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Seniorii devin resursă critică într-o economie cu deficit de forță de muncă, iar companiile sunt presate să investească strategic în retenție, reconversie profesională și planificare demografică. Liderii din business și politici publice atrag atenția asupra riscurilor ignorate de boarduri, necesității transferului intergenerațional și rolului educației în pregătirea unei societăți a longevității.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo jucăuș și elegant, ce dezvăluie un ansamblu de fructe roșii și negre. Un vin roșu savuros alături de preparate din carne roșie sau ciocolată neagră # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Calecara Primitivo Puglia 2022, este un vin italian expresiv, din regiunea Puglia.
08:50
Chile se alătură unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli.
Acum 4 ore
08:40
Subiecții imprevizibili îți testează sistemul AF. Mirrorless-urile moderne au detecție de ochi și de animale, dar setarea corectă și tehnica fac diferența.
08:20
MÂINE Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
08:10
Europa ridică standardele de eficiență energetică pentru clădiri: ce soluții propun jucători ca Samsung pentru proprietari și dezvoltatori # Profit.ro
Uniunea Europeană impune standarde tot mai stricte privind eficiența energetică în clădiri comerciale, iar proprietarii și dezvoltatorii trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne competitivi.
08:00
Deși Programul Rabla încă nu a produs prea multe efecte în piața auto din România, situația s-a schimbat radical în ultima lună, pe fondul achizițiilor făcute de românii care s-au săturat să mai aștepte subvențiile de la stat. Modelul Puma Gen-E este noua vedetă a pieței, relevă analiza Profit.ro.
07:50
Longevitatea ca strategie de business: investiție, nu cost - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Seniorii devin resursă critică într-o economie cu deficit de forță de muncă, iar companiile sunt presate să investească strategic în retenție, reconversie profesională și planificare demografică. Liderii din business și politici publice atrag atenția asupra riscurilor ignorate de boarduri, necesității transferului intergenerațional și rolului educației în pregătirea unei societăți a longevității.
07:40
Israelienii iau bani pentru parcul solar din România. Econergy împrumută 40 milioane euro pentru parcul solar de 87 MW de la Oradea # Profit.ro
Dezvoltatorul israelian de proiecte fotovoltaice Econergy a obținut un împrumut de 40,5 milioane de euro de la UniCredit pentru finanțarea construcției parcului solar de 87 MW din Oradea, pus în funcțiune în vară, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:40
Bonificația de 3% poate deveni operațională chiar de luna aceasta. Ministerul Finanțelor ar prefera să înregistreze impactul bugetar în anul 2025 # Profit.ro
Bonificația de 3% din impozitul datorat de microîntreprinderi și firme plătitoare de impozit pe profit, introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii, ar putea aplicată din punct de vedere tehnic chair de luna aceasta sau eventual din ianuarie, potrivit informațiilor Profit.ro.
07:30
Avertisment - Costul datoriei publice din România e nesustenabil. Trecerea la surplus bugetar primar, singura cale de a ieși din spirală. Girul Comisiei Europene pentru măsurile de ajustare bugetară este esențial # Profit.ro
România are nevoie să treacă pe surplus bugetar primar (fără a lua în calcul cheltuielile cu dobânzile) pentru a stabiliza situația bugetară, avertizează analiștii grupului finanicar austriac Erste, care deține pe piața locală BCR. Potrivit acestora, costul datoriei statului este nesustenabil, în contextul în care rata dobânzii nominale este peste creșterea nominală a economiei.
07:20
Telekom Romania ieftinește traficul de date în roaming de la 1 ianuarie 2026. Noutăți și pe relația Republica Moldova și Ucraina # Profit.ro
Telekom România a decis ca, de la 1 ianuarie, tariful reglementat pentru traficul de date în roaming în statele din grupa 0 (Spațiul Economic European) să scadă de la 1,57 euro/GB la 1,33 euro/GB, conform mesajului văzut de Profit.ro.
07:10
Operatorul logistic spaniol Cacesa tech & logistics, specializat în transporturi cargo și gestionarea vamală a mărfurilor în aeroporturi, lider în domeniul procesării coletelor în masă în Europa, a deschis o sucursală în România, la Otopeni, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Unul dintre cele mai mari conturi din România în asigurări. Broker controlat de cel mai mare intermediar de asigurări din Cehia va intermedia polița TAROM # Profit.ro
Renomia Insurance Reinsurance Broker, controlat de grupul Renomia, cel mai mare intermediar de asigurări din Cehia, a câștigat licitația organizată de operatorul aerian de stat TAROM pentru furnizarea poliței de tip CASCO și de răspundere față de pasageri, marfă și terți.
Acum 6 ore
06:10
Garanta Asigurări majorează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:50
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban # Profit.ro
În drum spre Viena, unde va avea o vizită oficială, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Cu prilejul acestor deplasări fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
Acum 12 ore
00:40
SURPRIZĂ Monetăria Statului iese pe piața imobiliară pentru o achiziție importantă. Vrea o fabrică # Profit.ro
Monetăria Statului, regie autonomă aflată în subordina Băncii Naționale a României, vrea să cumpere de pe piața imobiliară o hală de producție în sudul Bucureștiului sau un teren de 3 hectare pe care să poată construi o fabrică, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:40
Evoluția businessului McDonald’s în România a fost preponderent ascendentă în ultimii 10 ani, cu un recul temporar în 2020, an marcat de pandemia COVID, urmat de o revenire puternică.
00:30
FOTO&DOCUMENT Frații Micula și-au cumpărat lobby la Congresul SUA și Administrația Trump pentru litigiul cu România # Profit.ro
Compania românească European Food SA, din comuna Drăgănești, sat Păntășești, județul Bihor, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în legătură cu litigiul contra statului român.
2 decembrie 2025
23:20
Autobuzul electric fără șofer a fost testat acum și de aeroportul din Cluj-Napoca.
22:10
Afacerile românești care vor fi moștenite. CCF - Este nevoie de o lege a fundației private. Suntem încă în punctul în care nu avem un impozit pe moșteniri. # Profit.ro
România nu are încă o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații și are nevoie de un astfel de instrument în contextul în care urmează o perioadă în care multe dintre afacerile dezvoltate de antreprenori români ar putea fi transferate moștenitorilor. Legislația fundației private ar putea proteja aceste afaceri de preluări de către investitori din țările vecine, cazuri în care se ajunge de multe ori la dispariția unor branduri românești, afirmă Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, și Ionuț Simion, membru în Consiliul superior CCF.
Acum 24 ore
21:20
Blocuri din centrul capitalei, inclusiv Dalles - de o săptămână lăsate fără gaze. Nu au căldură, nici apă caldă # Profit.ro
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a fost lăsat de o săptămână fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar simți miros de gaz, confom informațiilor Profit.ro.
21:20
Industria românească e singura din regiune cu o scădere a încrederii managerilor în noiembrie GRAFICE # Profit.ro
Încrederea în rândul managerilor din industrie s-a îmbunătățit în toată regiunea, în noiembrie, cu excepția României, unde producția și comenzile au scăzut. Industria din regiune continuă să fie marcată de cererea externă slabă, mai ales din Germania.
21:10
Alimentarea cu gaze naturale din imobilele situate pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei a fost oprită temporar.
21:10
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a fost lăsat de o săptămână fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar simți miros de gaz, confom informațiilor Profit.ro.
20:50
CEO-ul Gunvor, care a fost la un pas de a prelua Lukoil România, părăsește compania, catalogată de SUA drept o marionetă a Kremlinului. Înlocuitorul său: un american apropiat de fații Koch, sponsori libertarian-conservatori ai republicanilor # Profit.ro
CEO-ul Gunvor, Torbjörn Törnqvist, care a fondat, împreună cu miliardarul rus Gennady Timchenko, trader-ul Gunvor, părăsește compania și își vinde participația evaluată la cel puțin 5 miliarde de dolari, în urma scandalului preluării eșuate a activelor externe ale Lukoil, după ce trader-ul a fost catalogat de administrația SUA drept o “marionetă a Kremlinului”.
20:40
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban # Profit.ro
În drum spre Viena, unde va avea o vizită oficială, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Cu prilejul acestor deplasări fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
20:20
Amazon declanșează una dintre cele mai mari reduceri de comisioane, pentru a lupta cu Shein și Temu # Profit.ro
Amazon reduce comisioanele percepute comercianților în Europa.
20:10
Senatorii au respins, prin vot în plen, proiectul care prevede un preț maxim de 3 lei la vânzarea cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi. Prețul ar trebui să fie cel final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
19:40
Autori: Cristina Bojica, Partener, Gruia Dufaut & Asociații.
19:20
Kia a publicat câteva imagini teaser cu un viitor model electric de oraș.
19:00
Fondatorul Just Eat pleacă de la conducerea companiei după preluarea de către Prosus, acționarul majoritar al eMAG # Profit.ro
Jitse Groen, fondatorul Just Eat Takeaway.com, companie preluată recent de Prosus, acționarul majoritar al eMAG, va demisiona din funcția de director general, conducerea companiei urmând să fie preluată de șeful Prosus Europe.
18:40
Președintele rus, Vladimir Putin, are un mesaj războinic cu puțin înainte de o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff, la Kremlin.
18:20
Economia mondială a rezistat mai bine decât se aștepta în acest an, susținută de creșterea investițiilor în inteligența artificială, care au compensat parțial șocul majorărilor tarifare decise de SUA, însă vulnerabilitățile structurale persistă, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
18:00
Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București, au transmis pentru Profit.ro surse din ministerul de resort.
17:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de până la 29,9 milioane de euro orașului Brașov, pentru a finanța modernizarea eficienței energetice a clădirilor publice, inițiind participarea orașului la programul emblematic BERD „Orașe Verzi”.
17:50
China va impozita prezervativele, o premieră în ultimii 30 de ani.
17:40
Revolut a lansat Street Mode, o extindere a funcției de protecție a fondurilor.
17:30
VIDEO Bolojan: Casa noastră avea o temelie "din cel ce mai șubredă" în ultimii ani. A trebuit să facem ordine. Țara are nevoie de responsabilitate politică, nu de instigare și haos # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan spune, în ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, că "România, casa noastră, avea o temelie din cel ce mai șubredă în ultimii ani".
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.