Regina Maria dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă

România nu are încă o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații și are nevoie de un astfel de instrument în contextul în care urmează o perioadă în care multe dintre afacerile dezvoltate de antreprenori români ar putea fi transferate moștenitorilor. Legislația fundației private ar putea proteja aceste afaceri de preluări de către investitori din țările vecine, cazuri în care se ajunge de multe ori la dispariția unor branduri românești, afirmă Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, și Ionuț Simion, membru în Consiliul superior CCF.