Peste 100 de drone ruseşti au fost lansate peste noapte asupra Ucrainei
Veridica.ro, 3 decembrie 2025 11:20
Atacul are loc la scurt timp după discuţiile de pace americano-ruse de la Kremlin încheiate fără rezultat
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
11:30
Toate importurile de gaz, prin conducte sau lichefiate trebuie să înceteze în cel mult doi ani
Acum o oră
11:20
Conform unui sondaj realizat în vara acestui an de INSCOP la comanda IICCMER, 48,4% dintre români sunt de părere că „în comunism se trăia mai bine”. Cum arăta, de fapt, România lui Nicolae Ceaușescu?
11:20
Atacul are loc la scurt timp după discuţiile de pace americano-ruse de la Kremlin încheiate fără rezultat
11:00
Trimişii americani ar urma să informeze şi partea ucraineană despre discuţiile de la Kremlin
Acum 2 ore
10:20
Guvernul a adoptat un act normativ care îi permite să intervină direct în activitatea companiilor din România afectate de sancțiuni.
Acum 4 ore
09:50
Potrivit acesteia, toate întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate.
09:10
În primăvară, el l-a susținut pe George Simion în scrutinul prezidențial, iar în vară își anunța sprijinul pentru Anca Alexandrescu la alegerile locale.
08:40
În drum spre Viena, el va avea o întrevedere cu omologul maghiar Viktor Orban.
Acum 24 ore
21:20
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a creat o platformă pentru a verifica compatibilitatea cu principalii candidații pentru alegerile din 7 decembrie # Veridica.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) lansează o platformă digitală prin intermediul căreia alegătorii din București își pot verifica gradul de compatibilitate cu principalii candidații pentru alegerile locale parțiale organizate pe data de 7 decembrie 2025.
21:10
Un episod despre pacea din Ucraina ca operațiune de diversiune politică și mediatică ruso-americană, petrecută pe fondul încercării lui Trump de a-și impulsiona guvernarea și de a salva regimul Putin. Cum și de ce împuternicitul american pentru procesul de pace a preluat obiectivele și narativele rusești privitoare la Ucraina și de ce intervenția Europei este vitală pentru ea însăși. În timp ce mimează negocierile, Putin ia măsuri de natură să facă imposibilă orice compromis rezonabil în Ucraina, știind că o astfel de politică îl aduce în coliziune directă cu Europa.
19:00
Președintele rus îi acuză pe europeni că subminează planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina
18:30
Viktor Orban reduce diferența față de rivalul care amenință să-i ia locul la guvernare # Veridica.ro
Sociologii spun că este rezultatul măsurilor luate de guvern pentru a-i încânta pe alegători
17:10
Presa observă încălcarea reglementărilor de siguranță.
17:00
Acordul va sprijini implementarea unor proiecte dedicate fermierilor, procesatorilor și exportatorilor din cele două țări.
16:30
Turcia averizează că escaladarea conflictului dintre Rusiei și Ucraina pune în pericol traficul maritim.
16:00
Kremlinul nu s-a arată dispus la compromisuri înaintea întâlnirii.
15:20
Fostă șefă a politicii externe a UE a fost reținută de poliţie într-un caz de fraudă cu fonduri europene # Veridica.ro
Parchetul european cercetează încredințarea preferențială a unui program de pregătire profesională
13:30
Guvernul Bulgariei a decis oficial să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice de amploare , una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
13:20
România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria.
12:30
Andrii Iermak a fost, după Zelenski, cel mai puternic politician al Ucrainei, poreclit „adevăratul președinte”. Demisia sa, pe fondul unui scandal de corupție, ar putea marca un moment de cotitură în politica ucraineană – dar ar putea fi și o simplă cosmetizare, menită să calmeze furia publică.
Ieri
11:50
Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu, de stimulare a turismului.
10:50
Şomajul în rândul tinerilor rămâne extrem de ridicat.
10:40
Retragerea Moldovei din câteva acorduri CSI o va duce la izolare internațională și o privează de oportunități economice, potrivit fostului premier Vlad Filat – cândva pro-european convins, acum citat de presa pro-Kremlin.
10:20
Candidatul independent le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu.
10:10
Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa.
09:00
Parlamentul se reuneşte, de la 14:30, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
05:40
Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi sprijinul oferit R. Moldova.
1 decembrie 2025
16:10
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
15:40
Liderul american a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră.
14:50
În octombrie 2025, acestea au scăzut sub 700 de milioane de lei, de la peste 800 de milioane în septembrie.
13:30
Foști și actuali conducători ai României au semnat documente prin care se obligă să trimită militari români să lupte în Ucraina, fabulează eurodeputata Diana Șoșoacă.
12:30
Şeful comitetului militar aliat afirmă că sunt luate în considerare atacuri preventive ca răspuns la acţiunile Moscovei
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Reprezentanţi din Ucraina şi Statele Unite au discutat condiţiile încetării războiului care vor fi prezentate şi Rusiei
10:40
Președinta Maia Sandu și președintele parlamentului Igor Grosu au vorbit despre o „sărbătoare comună”.
10:20
Președintele ucrainean a mulțumit țării noastre pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”.
09:50
În prezent, țara noastră este al șaselea cel mai populat stat membru al Uniunii Europene.
09:30
Secretarul de Stat Marco Rubio a felicitat poporul român și a vorbit despre continuarea cooperării între cele două țări.
08:40
Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la șefia AUR.
08:20
În întreaga țară se desfășoară parade militare și sunt organizate ceremonii religioase și manifestări culturale.
03:00
În afară de minoritatea română concentrată în regiunea Odesa, Bucovina de Nord și Transcarpatia, în Ucraina există și o comunitate – mică – de români veniți din România. Unii s-au stabilit acolo înainte de război și au rămas, alții – cum sunt luptătorii din grupul Getica, sau medicul de front Medana – au ajuns după februarie, 2022. Veridica a stat de vorbă cu trei dintre acești români despre viața într-o țară aflată în război.
30 noiembrie 2025
21:10
Anti-smartphone de pe smartphone - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (43) # Veridica.ro
Un buletin de știri „alternative” aduc în fiecare ediţie vloggerii Zaiafet și Geminschi.
10:40
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 48
29 noiembrie 2025
23:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că alianța sa a fost de acord să implementeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile care amenința să destabilizeze guvernul său.
23:00
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani.
22:50
O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump.
22:30
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere sancționate în Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în timp ce Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere a Rusiei.
22:00
Mii de credincioși s-au luptat cu ploaia pentru a se alătura Papei Leon al XIV-lea în timpul slujbei celebrate la Istanbul sâmbătă, ultima zi completă a vizitei sale în Turcia.
21:50
Sediile France Televisions din Paris au fost evacuate sâmbătă seara din cauza unei amenințări cu bombă, iar o echipă specială cercetează imobilele.
21:40
Autoritățile moldovene au declarat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea incident de acest gen în nouă zile.
21:20
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit sâmbătă cu ministrul Apărării, Denis Șmihal, și cu șeful serviciilor secrete militare, Kyrilo Budanov, și a ordonat o revizuire a documentelor de apărare de bază ale Ucrainei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.