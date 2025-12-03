Amenda uriașă pe care o poate primi o femeie dintr-un motiv banal. A folosit greșit scara rulantă din metrou
Gândul, 3 decembrie 2025 17:50
O femeie este judecată și ar putea primi o amendă de peste 1.100 de euro după ce ar fi mers „în direcția greșită” pe o scară rulantă într-o stație de metrou din Londra. Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, este acuzată că ar fi folosit, pe 27 noiembrie, scara rulantă de la stația […]
• • •
Acum 30 minute
17:50
Scandalul crizei apei din Prahova ajunge până la Ilie Bolojan. PSD îi cere premierului să verifice catastrofa de la barajul Paltinu, gestionată de Diana Buzoianu, ministrul USR # Gândul
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să ceară explicații urgente ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu, considerând că decizia acesteia a provocat un dezastru în județele Prahova și Dâmbovița și a pus în pericol viața a sute de mii de oameni. Social -democrații cer conducerii USR să-și asume împreună […]
17:50
Alexandru Musi a acuzat probleme medicale la naționala U 21 și s-a spus că situația a apărut pentru că jucătorul lui Dinamo a fost forțat la lotul tricolor. FRF a venit cu altă variantă, iar fotbalistul lui Dinamo suspectează că cei din staff-ul tehnic cred că de fapt el nu a vrut să evolueze la […]
17:50
Coincidență incredibilă: trei frați israelieni au devenit tați în aceeași zi, după ce soțiile lor au născut, marți, patru copii. Soțiile acestora i-au născut pe cei patru bebeluși la spitalul Mayanei Hayeshuah, din apropiere de Tel Aviv, a spus o purtătoare de cuvânt a clinicii. Una dintre neveste a născut gemeni și astfel părinţii celor […]
17:50
O descoperire neobișnuită a stârnit agitație într-un sat din nordul Republicii Moldova, după ce un localnic a găsit o dronă căzută pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului său. O dronă de dimensiuni mari a fost găsită miercuri la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, în raionul Sîngerei, și a fost adusă […]
17:50
17:40
Când va avea loc nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Va fi sau nu invitat și tatăl artistei? # Gândul
Andreea Bălan a spus când va avea loc nunta cu Victor Cornea. de asemenea, artista a anunțat și dacă tatăl ei va fi invitat la eveniment. Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. În ceea ce privește viața […]
17:40
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat # Gândul
A fost adoptat un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament recalcitrant în instituțiile publice. De altfel, au fost adoptate și reguli noi pentru persoanele care solicită informații de interes public. Proiectul a fost considerat automat aprobat, pentru că termenul pentru dezbatere și vot, […]
Acum o oră
17:30
Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat cel mai recent scandal politic al momentului, clipul electoral nemarcat ca atare realizat de președintele țării alături de foștii săi colegi din USR, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu. Instituția Președintelui României este în centrul unui nou scandal, după […]
17:30
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire # Gândul
Părinții din România pot să strângă câte 6.400 de euro pentru copii, iar asta fără ca banii să fie impozitați de către stat. Instrumentul de economisire este pus la dispoziție de către stat. El este foarte practic și la îndemâna tuturor celor vor să le asigure copiilor, la majorat, o sumă frumușică. Astfel, începând din […]
17:30
Ingredientul minune care nu trebuie să îți lipsească pentru cel mai bun sos de roșii. Rețeta gata în doar cinci minute # Gândul
Sosul de roșii perfect este gata în numai cinci minute, dacă vei urma această rețetă. Ingredientele sunt puține, însă extrem de importante pentru a obține un preparat greu de refuzat. Sosul de roșii este folosit în mii de preparate atât în bucătăria românească, cât și în cele internaționale din întreaga lume, asta pentru că are […]
17:30
Scandalul Crizei Apei, în care 100.000 de persoane au rămas fără apă curentă și securitatea energetică a României este pusă în pericol, aduce în atenția publică numirile politice de la Apele Române, instituția aflată în centrul scandalului. Gândul prezintă care sunt capii entității și cum au ajuns în funcțiile de conducere. Florin Ghiță ocupă funcția […]
17:20
Xian Emmers a semnat un contract pe un an și jumătate cu FC Argeș. E primul transfer al iernii pentru echipa din Trivale. Emmers a ajuns la Inter Milano, la 16 ani, și la echipa de tineret a câștigat campionatul, Coppa Primavera și Supercoppa Primavera. În fotbalul mare a debutat la Cremonese, în Serie B, […]
Acum 2 ore
17:00
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut # Gândul
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică, doi pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților. O grădină zoologică din Venezuela a fost martora unui miracol de Crăciun. Acolo s-au născut doi pui de leu extrem de rari. Puii Timbavati s-au născut pe 26 noiembrie la Maracay Delicias […]
17:00
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a lăudat în cadrul interviului pentru Epoch Times că a fost printre primii politicieni care a avut Facebook. Apoi, liderul de la Cotroceni s-a fâstâcit și a dat o bâlbă de toată frumusețea. Liderul de la Cotroceni a demonstrat, din nou, că dicția nu este punctul său forte și nici capacitatea de […]
17:00
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu” # Gândul
Pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, poetul și publicistul Mircea Dinescu spune în cadrul unei emisiuni transmise de Realitatea TV, că după 30 de ani de capitalism, România a ajuns să se plângă de lipsa de apă din cauza liderilor care conduc țara. El crede că diversele crize din țară sunt generate […]
17:00
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi # Gândul
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile astrale se intensifică, iar ultimele săptămâni aduc schimbări bruște, clarificări și surprize de proporții pentru anumiți nativi. Mercur, Venus și Marte își schimbă ritmul, iar un aspect tensionat cu Uranus poate pune în încurcătură câteva semne zodiacale, pregătind terenul pentru întâmplări cu impact major în viața […]
17:00
Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. În tot acest timp, situația unor oameni nevinovați a devenit un adevărat ping-ping între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care […]
16:40
Cum se înțelege Anna Lesko cu fiul ei. ”Are nevoie să aibă încredere să se apropie de tine” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre fiul său, Adam, și despre relația pe care o are cu acesta. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. În anul 2000, a debutat cu piesa ”Cu tine eu” la Festivalul de la Mamaia. […]
16:40
Ce a pățit un afacerist italian care produce pantofi la Brașov după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta # Gândul
Un afacerist italian, care produce de pantofi la Brașov, de câțiva ani, a primit o amendă uriașă de la AJOFM, după ce a vrut să–și dea afară angajații de pe o zi pe alta. Afaceristul italian a fost amendat de AJOFM, după ce a vrut să–și concedieze angajații, pe motiv că închide unitatea de producție […]
16:40
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie # Gândul
Adrian Pleșca ”Artan” a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani. Solistul și cofondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan va fi înmormântat vineri în cimitirul Panteliomon 2, potrivit News.ro. Pleșca a suferit un AVC și s-a stins din viață miercuri, la Spitalul Pantelimon. Priveghiul solistului va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora […]
16:30
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare” # Gândul
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură inițiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan. Grupul parlamentar. Opoziția avea nevoie de 116 semnături, iar în total au fost strânse 119. Un semnal important îl reprezintă susținerea fostului premier Victor Ponta, care a confirmat pentru Gândul că a fost unul dintre semnatari. Textul poartă titlul „România […]
16:30
Noua metodă de fraudă care face ravagii pe internet. Escrocii se folosesc de ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii # Gândul
Au apus vremurile acelea în care bunicile citeau în cafea sau ghiceau în bob și ghioc. Tehnologia de astăzi a „furat” până și practicile vrăjitorești și a lăsat la îndemâna oricui, cu sau fără „har”, puterea de a „prezice viitorul”! Mai nou, ghicitul în cafea s-a digitalizat și ghicitorii pot să „citească” în zaț, dar […]
16:30
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an # Gândul
În ultimele 12 luni, românii au rămas fideli preparatelor tradiționale, comenzile de mici și ciorbe fiind în topul preferințelor de 1 Mai și 1 Decembrie. București, Constanța, Brașov, Iași și Cluj-Napoca conduc la numărul de comenzi, iar valoarea acelora care include preparate tradiționale ajunge la mii de lei, reiese dintr-o analiză realizată de o firmă […]
16:20
Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că, pentru a combate informațiile de tip „fake news”, va organiza „un centru de comandă”, în acest sens. Liderul de la Cotroceni a subliniat că rolul președintelui în această situație este „foarte important”. Nicușor Dan a precizat că un sistem pentru gestionarea informațiilor false ar putea fi finalizat până în […]
16:20
Grupă IMPOSIBILĂ pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby # Gândul
Orașul australian Sydney a găzduit tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia. „Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia. Grupă imposibilă pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului […]
16:20
De Ziua Națională a României, un bărbat a doborât orice record în materie de mâncare online. Bucureșteanul a sărbărorit 1 Decembrie cu preparate tradiționale în valoare de 1.900 de lei. Iată ce a comandat de acești bani. Pentru cei mai mulți români, ziua de 1 Decembrie a fost un prilej numai bun pentru a se […]
16:20
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România # Gândul
Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a oferit detalii de ultimă oră despre măsurile luate de la nivelul ministerului pe care îl conduce pentru a se evita riscul major al unei crize epidemiologice în județele afectate de criza apei. Așa cum a scris în exclusivitate Gândul […]
16:20
„Președintele nu are voie să facă asta! Scrie clar în Constituție. Se poate ajunge la suspendare”. Judecători CCR și juriști marcanți îl pun la zid pe Nicușor Dan pentru clipul în care joacă pentru Cătălin Drulă în Palatul Cotroceni. „Clipul este ilegal conform legislației electorale” # Gândul
Instituția Președintelui României din nou este în centrul unui scandal, după ce președintele nou ales Nicușor Dan a jucat într-un clip cu caracter electoral, alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în interiorul sediului Administrației Prezidențiale, în condițiile în […]
16:20
Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați # Gândul
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines, dispărut în Oceanul Indian, în urmă cu peste 11 ani vor fi reluate la sfârșitul acestei luni, relatează The Guardian. Într-un comunicat emis miercuri, Ministerul Transporturilor din Malaezia a confirmat că firma de robotică marină Ocean Infinity, cu sedii în Marea Britanie și SUA, va relua căutările pe […]
16:10
Facturile la gaze ar putea crește cu 5% de la 1 aprilie 2026, atunci când este așteptată liberalizarea pieței, spune Laurențiu Urlusescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), conform economedia.ro. În acest moment, prețul de piață al gazelor naturale este mai mare decât prețul plafonat cu care vând producătorii gazele pentru clienții casnici. […]
Acum 4 ore
16:00
Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria # Gândul
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan a făcut o oprire și la Budapesta, unde s-a văzut cu omologul său ungar, Viktor Orban. La întâlnire a participat și Kelemen Hunor, președintele UDMR. A fost discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice. „O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, despre […]
16:00
Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. Ce i-au cerut copiii liderului de la Kremlin # Gândul
Președintele Rusiei Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. În cadrul evenimentului, liderul de la Kremlin a promis că va îndeplini visele a trei copii. Putin a ales trei globuri-cărți poștale cu dorințele de Anul Nou ale unor copii aflați în situații dificile de viață: Timur Riasnoi, în vârstă de 5 ani, din Hantî-Mansi – […]
16:00
Un sondaj CURS, publicat cu doar câteva zile înainte de alegerile locale pentru Primăria Capitalei, arată că e o cursă strânsă între primii candidați. Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătătlin Drulă, diferența dintre ultimi doi candidați fiind de doar un procent. Conform ultimului sondaj CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, […]
16:00
Cum va fi vremea mâine, 4 decembrie. Temperaturile vor depăși media, iar maximele vor atinge și 15 grade # Gândul
Pentru ziua de 4 decembrie, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, se vor înregistra și ploi slabe și burniță, iar maximele zilei se vor încadra între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 12 grade. La noapte, în regiunile extracarpatice înnorările vor fi persistente, iar pe arii restrânse vor fi […]
16:00
Dacă mâine ar avea loc alegeri la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă(PSD) ar câştiga scrutinul cu câteva procente în faţa principalilor săi contracandidaţi. Potrivit celui mai nou sondaj CURS, ar urma să aibă loc o cursă foarte strânsă între Daniel Băluţă(PSD), Ciprian Ciucu(PNL) şi Cătălin Drulă(USR). La alegerile locale, din data de 7 decembrie, pentru Primăria […]
15:50
Nicușor Dan: „Evident că serviciile de informații știau cine e Georgescu, dar nu au detectat infrastructura din spate care l-a dus la 22%” # Gândul
La un an distanță de la anularea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan oferă o explicație surprinzătoare despre rolul serviciilor de informații în ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu. Într-un interviu pentru Epoch Times, șeful statului spune că instituțiile știau foarte bine cine este candidatul suveranist, dar nu au anticipat rețeaua de comunicare care l-a propulsat la […]
15:50
Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat ce ascund negocierile de pace de la Moscova dintre reprezentanții administrației Trump și echipa președintelui Putin, pe tema planului de pace în 28 de puncte propus de liderul de la Casa Albă. Vladimir Putin refuză orice plan de pace […]
15:50
Apele Române, anunț în plin scandal cu criza apei din Prahova: „Am găsit soluții alternative pentru reluarea alimentării” # Gândul
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că tratarea apei în stația VOILA a început. Reamintimtim că în ultimele zile criza apei din Prahova a stârnit adevărate acuzații și controverse, atât în spațiul public, cât și între instituțiile statului implicate în acest scandal. În acest context, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ESZ Prahova știa despre […]
15:50
Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Epoch Times că, printre instituțiile care luptă împotriva corupției, se află Protecția Consumatorului, Garda de Mediu, dar și „instituțiile civile”, cu „experți”. Nicușor Dan a fost vizibil pus în dificultate de subiectul instituțiilor anticorupție. Liderul de la Cotroceni a dat ca exemplu „Garda de Mediu” sau „Protecția Consumatorului”, apoi, […]
15:50
Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază # Gândul
Pentru tot mai mulți dintre bătrânii noștri, sărbătorile nu înseamnă bucurie și cadouri sub brad, ci calcule amare și împrumuturi pe care nu și le-au dorit, dar pe care sunt nevoiți să le facă, asta ca să nu lase masa goală în cea mai frumoasă perioadă din an. Unii chiar ajung să se împrumute la […]
15:40
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit cât a fost primul său salariu, dar și ce anume și-a cumpărat din primii bani câștigați. Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV. În ceea ce privește […]
15:40
Târgul de Crăciun din Iași s-a deschis pe 1 decembrie, odată cu iluminatul festiv, prețurile la produsele alimentare nu diferă prea mult față de cele din București. Centrul orașului din Iași s-a transformat într-un tărâm de poveste, cu mii de luminițe și decoruri spectaculoase. Doi brazi uriași de peste 12 metri înălțime predomină pietonalul Ștefan […]
15:40
Scafandrii militari au neutralizat o dronă, în Marea Neagră. MApN: „Era un vehicul de tip dronă maritimă, Sea Baby” # Gândul
Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine Est […]
15:30
Statul român a cumpărat o corvetă HISAR de 223 milioane de euro. Contractul a fost semnat la Ministerul Apărării Naţionale # Gândul
Miercuri, a fost semnat contractul dintre România şi Turcia cu privire la achiziţionarea de către ţara noastră a unei corvete uşoare de tip HISAR. Evenimentul a avut loc la Bucureşti, la sediul Ministerului Apărării Naţionale. Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din MApN, și […]
15:20
Ursula von der Leyen vrea să aloce Ucrainei 165 miliarde de euro din activele rusești. Comisia Europeană prezintă astăzi temeiul legal # Gândul
Din tot acest plan, Belgia este singura țară care se teme de această inițiativă deoarece cea mai mare parte a activelor Kremlinului se află în băncile sale. Prin urmare, Comisia Europeană propune o soluție juridică pentru a atenua temerile guvernului belgian cu privire la un scenariu de coșmar în care Rusia ar putea putea cere […]
15:20
Nicușor Dan își dorește o nouă campanie anticorupție: „Când medicul îți spune că suferi de o boală lungă, să fii sigur că tratamentul va dura” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că își dorește o campanie anticorupție. Atrage însă atenția că, atunci când ai o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, medicul îți spune să te aștepți ca tratamentul va dura, lucru care semnalează că România are de parcurs un drum lung până de a aduce corupția la un […]
15:20
Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața jurnaliștilor, că raportul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Actualul lider de la Cotroceni a precizat, la un an de la invalidarea turului de scrutin din noiembrie 2024, că de atunci „au apărut informații” care să explice decizia CCR. „De […]
15:10
Fă ceva ce îți place și care te face cu adevărat fericit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 decembrie 2025. Berbec Spune-ți clar părerea. Ceilalți nu sunt cititori de gânduri ca tine. Dacă aștepți ca cineva să-și dea seama ce gândești, va dura mult timp până când adevărul va ieși la […]
15:10
Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, îl apără pe ministrul demisionar, Ionuț Moșteanu, în scandalul diplomelor. Nicușor recunoaște că a vorbit cu Moșteanu înainte ca acesta să plece din funcție, și i-ar fi spus că decizia se află la el. Totuși, președintele spune că „spațiul public” exagerează atunci vând vine vorba de a blama anumiți miniștri pentru […]
15:00
Gigi Becali a dat 700.000 de euro pentru o chilie de la Muntele Athos, dar a luat foc când a aflat ce se întâmpla acolo, de fapt, în lipsa sa # Gândul
Gigi Becali a dezvăluit cum i-a plătit părintelui Pimen de la Muntele Athos suma de 700.000 de euro pentru a ridica o chilie. Ulterior, finanțatorul FCSB ar fi fost informat de cineva că acolo au loc lucruri care nu îi vor fi pe plac. Mai exact, chilia din Athos ar fi fost folosită pentru podcast-uri […]
