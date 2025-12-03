Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

15:10

Fă ceva ce îți place și care te face cu adevărat fericit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 decembrie 2025. Berbec Spune-ți clar părerea. Ceilalți nu sunt cititori de gânduri ca tine. Dacă aștepți ca cineva să-și dea seama ce gândești, va dura mult timp până când adevărul va ieși la […]