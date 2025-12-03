Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza unor baloane suspecte / Mai mult de 10 incidente similare au avut loc de la începutul lunii octombrie
G4Media, 3 decembrie 2025 20:50
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat miercuri că și-a întrerupt activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian, cel mai recent dintr-o serie de incidente similare din ultimele luni, scrie Reuters. Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de mai mult de 10 ori de la începutul
• • •
21:10
Ministrul Mediului: Toate autorităţile au menţionat că urmează să crească nivelul turbidităţii apei, dar nici ABA de la nivel local şi nici operatorul ESZ nu au venit să spună că echipamentele pe care le avem noi nu vor face faţă
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îşi menţine poziţia conform căreia Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, deşi ştiau că există riscul creşterii turbidităţii apei din lacul de acumulare Paltinu, nu au făcut demersuri pentru a preveni situaţia în care se află, în prezent, peste 107.000 de oameni
21:10
Noțiuni de gramatică au fost reintroduse la liceu după 16 ani, în programa pusă în dezbatere pentru clasa a IX-a: Propoziția subiectivă, predicativă, raportul dintre cuvânt și enunț
Noua programă pusă în consultare pentru clasa a IX-a conține pentru prima dată în ultimii 16 ani elemente care țin de frazare și construcția propozițiilor, mai exact „raportul dintre cuvânt și enunț, dintre propoziție, frază și enunț", potrivit documentului. În prezent, actuala programă care datează din 2009 nu conține părți de gramatică, ci se concentrează
21:10
Turcia afirmă că atacurile „foarte înfricoșătoare" asupra petrolierelor legate de Rusia amenință siguranța Mării Negre / Ministrul turc de externe a discutat despre atacuri cu omologii din România și Bulgaria
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „foarte înfricoșătoare" din ultimele zile asupra petrolierelor legate de Rusia din Marea Neagră amenință siguranța tuturor din regiune și arată că războiul din Ucraina se extinde, scrie Reuters. Atacurile din zona economică exclusivă a Turciei încalcă siguranța navigației și afectează comerțul, a spus el,
21:10
Daniel David: Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, referitor la efectele Legii Bolojan, că nu toți profesorii sunt supărați. „Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați", a spus Daniel David, în cadrul podcastului Lecția de azi, potrivit Edupedu.ro. Din toamnă, norma didactică de predare
21:10
Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit – surse / Cum funcționa justiția în epoca Stănoiu, în timpul guvernării Năstase – stenogramele PSD
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase (PSD), a murit miercuri la vârsta de 86 de ani, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Informația a fost publicată inițial de Gândul.ro. În timpul mandatului său, justiția a fost profund politizată. În perioada respectivă, procurorii șefi erau numiți direct de ministrul Justiției
20:50
Vlad Cristache nu mai conduce Teatrul Excelsior / Primarul general interimar nu i-a prelungit mandatul / Mai mulți artiști au reacționat pe rețele sociale: „De ce să nu stricăm un lucru care merge bine! Bravo, PNL, sunteţi mari"
Regizorul Vlad Cristache a anunţat că de la 1 decembrie nu mai este manager al Teatrului Excelsior, pe care l-a condus timp de 3 ani şi jumătate. Ultima premieră sub conducerea sa a fost „Metamorfoza" de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky. Ciprian Ciucu spune că mandatul trebuia prelungit şi promite că dacă va
20:50
20:50
Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere din Iași: A citi din obligație cronicari în clasa a IX-a e total nepotrivit. Nu devii cititor începând cu astfel de texte
Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, remarcă pe pagina sa de Facebook faptul că „a citi din obligație cronicari în clasa a IX-a e total nepotrivit. Nimeni nu devine cititor începând cu astfel de texte", transmite Edupedu.ro. În lista autorilor recomandați la clasa a IX-a de Ministerul Educației,
20:30
România cedează în fața Ungariei la CM de handbal feminin, scor 34-29, și calificarea în sferturi este aproape compromisă
Echipa națională de handbal feminin a României a cedat miercuri seară în fața Ungariei în primul duel din Grupa Principală la Campionatul Mondial desfășurat în Țările de Jos și Germania, scor 34-29, și calificarea în sferturi pare din ce în ce mai departe. Știre în curs de actualizare.
20:20
Bolojan, la Viena: Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect
Aflat la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, premierul Ilie Bolojan a transmis că Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen
20:20
Industria auto crede că UE va amâna anunțul privind eliminarea din 2035 a motoarelor clasice / Anunțul, așteptat pe 10 decembrie / Europenii vor flexibilitate în legătură cu motoarele clasice
Comisia Europeană ar putea amâna anunțul privind pachetul de măsuri de sprijin pentru industria auto din UE, despre care producătorii auto speră că ar putea include o revizuire a interdicției din 2035 privind vânzarea motoarelor cu combustie internă, au declarat miercuri surse din industrie, scrie Reuters. Comisia, brațul executiv al UE, are programat să anunțe
20:10
Campania pentru Primăria Capitalei intră pe ultima turnantă. Mai sunt patru zile până la alegerile din 7 decembrie. Este liniștea de dinaintea furtunii. În partidele perdanților va începe răfuiala a doua zi după anunțarea învingătorului. Cu toții așteaptă rezultatul votului cu degetul pe trăgaci. Pe final, atmosfera s-a mai înviorat puțin după cursa fără mari
20:10
Incendiu la Promenada Mall în Capitală / Oamenii din incinta complexului comercial au fost evacuați
Pompierii din Capitală interveni în aceste momente pentru stingerea unui incendiu produs la Promenada Mall, pe Calea Floreasca din Sectorul. În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat
20:00
Franța riscă să încheie anul fără buget, după ce Edouard Philippe – fostul aliat al lui Macron – și-a retras sprijinul
Franța riscă să încheie anul fără un acord bugetar, întrucât fostul prim-ministru francez și actualul candidat la președinție, Edouard Philippe, se conturează ca un obstacol major pentru actualul guvern, în ciuda alianței lor nominale, relatează Politico. Un ministru francez nu și-a putut ascunde șocul când a aflat marți că partidul Horizons al lui Philippe și
19:40
Bilanţul victimelor incendiului din Hong Kong creşte la 159 de morţi / 40 de morţi identificaţi / 15 suspecţi arestaţi, dar şi persoane care cer răspunsuri şi să se facă dreptate
Bilanţul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morţi, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de sinistru, anunţă miercuri poliţia, relatează AFP, conform News.ro. "Am găsit 159 de corpuri, dintre care 140 au fost identificate în mod preliminar, (şi anume) 49 de bărbaţi şi 91 de femei,
19:30
Politico, despre dosarul Mogherini: Ancheta Parchetului European condus de Kovesi riscă să arunce UE în cea mai gravă criză din ultimele decenii
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu cea mai gravă provocare din ultima generație, după ce o anchetă a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează două dintre cele mai importante personalități de la Bruxelles, amenință să degenereze într-o criză de proporții, scrie Politico. La exact un an de la
19:30
Ministrul Sănătăţii, după vizite în spitalele din Prahova afectare de lipsa apei potabile: În momentul de faţă, situaţia este şi pare sub control/ Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma unor vizite pe care le-a făcut, miercuri, în spitalele din judeţul Prahova afectate de lipsa apei curente, că situaţia "pare sub control" şi că nu a fost nevoie de transferul niciunui pacient de la aceste spitale la unităţi sanitare din Bucureşti, existând transferuri către Spitalul Judeţean de Urgenţă
19:20
Ce plătim în factura la electricitate / Prețul propriu-zis al energiei este mai puțin de jumătate
Prețul propriu-zis al energiei electrice reprezintă 40% din factura la electricitate, restul fiind tarife reglementate de transport și distribuție, mai multe tipuri de contribuții care sunt de fapt subvenții pentru anumite companii, dar și acciză și TVA plătite către stat. De la 1 iulie, când piața a fost liberalizată, doar componenta de energie activă (energia
19:20
Parlamentul Ucrainei a aprobat proiectul de buget pe 2026, în care aproape 60% din cheltuieli revin apărării
Parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul 2026 ce prevede alocarea a aproape 60% din cheltuieli pentru apărare, echivalentul a aproape o treime din PIB, în timp ce războiul cu Rusia continuă, transmite Reuters, transmite Agerpres. Ucraina a fost zguduită de o criză politică în urma unei ample anchete privind
19:10
Demarează licitaţia pentru încă şase spaţii de servicii pe autostrăzile din România / Câştigătorii contractelor vor avea la dispoziţie maximum 18 luni pentru deschiderea spațiilor
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lansează licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei (A7), transmite Agerpres. „Lansăm licitaţia pentru încă 6 spaţii moderne de servicii pe
18:30
Măsurile adoptate de Guvern pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei și pentru remedierea situației # G4Media
Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență au intervenit pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița afectate de probleme de furnizare a apei, precum și pentru remedierea situației. De la declanșarea acestei situații, premierul Ilie Bolojan a coordonat acțiunile de intervenție și […] © G4Media.ro.
18:20
Nicușor Dan, în contextul dezastrului de la barajul Paltinu: Angajările în pozițiile de conducere la nivelul diferitelor autorități trebuie să se facă doar în baza competenței / În acest moment, luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic # G4Media
Președintele Nicușor Dan a subliniat miercuri seară, în contextul dezastrului de la barajul Paltinu, că angajările în pozițiile de conducere la nivelul diferitelor autorități trebuie să se facă doar în baza competenței și, chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie. Președintele a precizat, într-o postare pe Facebook, că situația […] © G4Media.ro.
18:10
Sectorul privat american a pierdut 32.000 de locuri de muncă în noiembrie, contrar așteptărilor # G4Media
Sectorul privat a distrus 32.000 de locuri de muncă luna trecută în Statele Unite, potrivit sondajului periodic ADP/Stanford Lab publicat miercuri, luând prin surprindere piețele care se așteptau, dimpotrivă, la crearea de locuri de muncă, scrie Le Figaro. Conform acestui barometru, pierderile de locuri de muncă s-au concentrat în industrie și în întreprinderile cu mai […] © G4Media.ro.
18:00
Israelul a livrat Germaniei sistemul de apărare antirachetă Arrow 3, în cadrul celei mai mari tranzacții de export din domeniul apărării din istoria țării # G4Media
Israelul a predat miercuri sistemul său de apărare antirachetă cu rază lungă de acțiune Arrow 3 Forțelor Aeriene Germane, în cadrul unei ceremonii organizate la o bază aeriană din sudul Berlinului, finalizând astfel o tranzacție în valoare de 4 miliarde de euro (4,6 miliarde de dolari), cea mai mare tranzacție de export din domeniul apărării […] © G4Media.ro.
18:00
Generalul Berthelot, întruchipat de un actor într-un spectacol de reenactment istoric, huiduit de ”suveraniști” la Alba Iulia / Istoricul Liviu Zgârciu: Totul a început ”în momentul în care a fost invitat să vorbească din partea Franței” # G4Media
Istoricul Liviu Zgârciu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, a relatat, pe contul său de Facebook, o întâmplare pe care a calificat-o drept ”jenantă” din timpul unui moment din programul Zilei Naționale. El spune că ”suveraniștii” adunați în oraș de 1 Decembrie au huiduit un actor care îl întruchipa pe generalul Berthelot, […] © G4Media.ro.
18:00
Guvernul lui Viktor Orban continuă alocările de fonduri în județele din România care au comunități mari de etnici maghiari # G4Media
Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi. Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria, Lazar Janos, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu […] © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Energiei: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie. Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la […] © G4Media.ro.
17:50
Șeful spionajului taiwanez denunţă simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine # G4Media
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, acuză miercuri avioane chineze de faptul că au ”simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. China revendică Taiwanul şi consideră că strâmtoarea care o desparte de insula taiwaneză – una dintre cele mai frecventate […] © G4Media.ro.
17:50
Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiţia europeană planul UE de interzicere a importurilor de gaz şi petrol din Rusia # G4Media
Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia, considerând acest plan un „dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia de știri EFE. „De […] © G4Media.ro.
17:40
Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026 # G4Media
Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa. Preţurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate de la 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe […] © G4Media.ro.
17:40
Ferrari a anunțat că Lewis Hamilton nu va pilota monopostul Ferrari în cadrul primului antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Multiplul campion mondial va fi înlocuit de Arthur Leclerc, fratele lui Charles Leclerc, în primul antrenament liber din Abu Dhabi (FP1). Conform regulamentului, în fiecare sezon un pilot […] © G4Media.ro.
17:30
„Systemic failure” la Barajul Paltinu: Inginer hidrotehnist cu 20 de ani experiență în SUA explică pentru G4Media de ce avaria nu putea lua prin surprindere instituțiile din România # G4Media
Un eșec sistemic, nu o simplă eroare tehnică. Așa descrie inginerul hidrotehnist Dan Rădulescu, cu peste 20 de ani de experiență în gestionarea resurselor de apă și a lacurilor de acumulare în California, situația de la Barajul Paltinu, într-o declarație în exclusivitate pentru G4Media. Specialistul spune că un astfel de incident este „aproape imposibil” într-un […] © G4Media.ro.
17:30
O avocată din Bihor care era acuzată de ultraj, pentru o palmă dată unei funcționare dintr-o primărie, a fost achitată de Înalta Curte de Casație și Justiție # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a achitat-0 pe avocata Simona Paşcu din Oradea, acuzată de ultraj pentru o palmă dată unei funcţionare din Primăria Lugaşu de Jos, scrie ebihoreanul.ro Incidentul a avut loc în septembrie 2022, când avocata Simona Paşcu şi clienta ei, directoarea şcolii din Lugaşu de Jos, au mers la Primărie pentru […] © G4Media.ro.
17:20
Majoritatea australienilor, japonezilor şi indienilor consideră că preşedinţia Trump nu este benefică pentru ţările lor, potrivit unui sondaj # G4Media
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump nu este benefic ţărilor lor şi un număr tot mai mare de australieni consideră influenţa SUA în Asia ca fiind mai mult dăunătoare decât benefică, conform unui sondaj realizat în rândul populaţiilor din cele patru ţări, relatează miercuri […] © G4Media.ro.
17:20
Lituania acceptă jumătate dintre migranţii relocaţi de UE, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară # G4Media
Guvernul lituanian a decis miercuri că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al Uniunii Europene pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service (BNS), citat de agenția de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres. „Propunem un model proporţional […] © G4Media.ro.
17:00
Comisia Europeană a aprobat planurile pentru un pachet financiar în valoare de 210 miliarde de euro destinat achiziționării de arme pentru Ucraina și susținerii economiei sale afectate de război, transmite The Telegraph. Succesul acestuia depinde de renunțarea Belgiei la opoziția sa de lungă durată față de utilizarea activelor rusești înghețate în întreaga Uniune pentru a […] © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Operatorul apă din Prahova, sursă de sinecuri pentru PNL, PSD și UDMR / Cum s-au cheltuit discreționar banii societății deținute de Apele Române / Salariul directorului general este de 34.149 lei brut # G4Media
Operatorul de apă din județul Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, societate deținută integral de Apele Române, a fost o sursă continuă de sinecuri pentru partidele aflate la guvernare. De asemenea, din analiza a circa 150 de decizii ale Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație (CA) realizată de G4Media.ro pe ultimii 10 ani […] © G4Media.ro.
16:50
Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc # G4Media
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunţat miercuri o sursă din cadrul serviciului militar de informaţii ucrainean GUR, transmit agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Atacurile anterioare de […] © G4Media.ro.
16:50
Tzanca Uraganu și Rava sunt din nou cei mai ascultați artiști din România pe Spotify / Bad Bunny, cel mai ascultat artist la nivel global în 2025 # G4Media
La fel ca anul trecut, manelele și trapul sunt genurile muzicale cele mai apreciate de utilizatorii români pe platforma de streaming Spotify. Anul acesta, topul este condus de Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu. Topul celor mai ascultați 10 artiști de anul acesta pe Spotify în România arată așa: Tzanca Uraganu Rava Dani […] © G4Media.ro.
16:50
Băluță demontează atacurile electorale despre apartamente: „Totul e în declarațiile de avere și verificat de ANI” # G4Media
Candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a reacționat la acuzațiile apărute recent despre achizițiile imobiliare ale unor membri ai familiei sale. Acesta susține că investigația ignoră informații verificabile și documente oficiale care existau deja în arhivele statului. În conferința de presă susținută pe șantierul unui pasaj rutier, Băluță a subliniat că publicarea materialului înainte de […] © G4Media.ro.
16:50
Prefectul de Prahova, despre criza apei: Cei de la Apele Române mi-au spus că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul e în pericol dacă nu se execută aceste lucrări, nu că rămân fără apă dacă se reduce nivelul apei în lac # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste […] © G4Media.ro.
16:40
Elevă de la un liceu din Roşiori de Vede scoasă cu forţa din clasă şi bătută pe stradă de mai multe fete / Agresoarele au fost reținute # G4Media
O elevă de la un liceu din Roşiori de Vede a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ şi bătută de mai multe fete, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, transmite Agerpres. Trei dintre minore au fost reţinute şi sunt cercetate pentru […] © G4Media.ro.
16:40
Preşedintele Bulgariei solicită demisia Guvernului, după protestele generate de proiectul de buget pentru 2026 # G4Media
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters, preluată de News.ro. Marţi, guvernul a retras proiectul de buget, în urma demonstraţiilor naţionale împotriva creşterilor fiscale planificate pentru a finanţa cheltuielile mai mari. […] © G4Media.ro.
16:30
Poliția s-a sesizat cu privire la arborarea unor însemne fasciste, după ce de Ziua Națională un steag cu portretul criminalului legionar Zelea Codreanu a fost plimbat prin Alba Iulia în grupul susținătorilor SOS fără să intervină vreo autoritate # G4Media
Polițiștii din Alba s-au sesizat, miercuri 3 decembrie, cu privire la arborarea unor însemne fasciste în Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale. Pe 1 Decembrie, un steag cu portretul criminalului legionar Zelea Codreanu a fost plimbat prin Alba Iulia în grupul susținătorilor SOS fără să intervină vreo autoritate, scrie alba24.r0. „La data de 3 decembrie 2025, […] © G4Media.ro.
16:30
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dreapta și pro-europeană se aliniază în spatele lui Ciprian Ciucu. Conferința în care Dragoș Pîslaru, Iulian Hatmanu, Vlad Gheorghe și Ludovic Orban și-au anunțat public susținerea nu a fost doar un eveniment de campanie, ci un semnal clar că există […] © G4Media.ro.
16:30
Incendiu la una dintre căsuțele de lemn la un Târg de Crăciun din Capitală / Jandarmii au intervenit în timp util # G4Media
Un incendiu izbucnit la una dintre căsuțele de lemn dintr-un târg de Crăciun din Capitală ar fi putut avea urmări grave, dacă jandarmii bucureșteni nu ar fi intervenit imediat. Aflat în zonă pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, un echipaj de jandarmi din cadrul Batalionului 5 al Jandarmeriei Capitalei a observat focul și a acționat […] © G4Media.ro.
16:30
Excesul mondial de plastic se va agrava şi mai mult până în 2040 / Inundă oceanele şi plajele şi se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre # G4Media
În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele şi plajele şi se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantităţi din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare […] © G4Media.ro.
16:20
Atac violent şi rasist al lui Donald Trump împotriva somalezilor / I-a numit „gunoaie” şi a spus că ţara lor „pute” şi „nu e bună de nimic” # G4Media
După ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei, transmite News.ro. El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie” şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care […] © G4Media.ro.
16:20
Republicanii câștigă un scrutin parțial pentru Camera Reprezentanților cu o majoritate mult redusă, dar poziția lor în Congres rămâne precară # G4Media
Candidatul Partidului Republican, Matt Van Epps, a obținut 53,9% din voturi în alegerea specială din districtul 7 al statului Tennessee, față de 45% cât a obținut candidata Partidului Democrat, Aftyn Benn. Scrutinul a fost convocat în vederea înlocuirii lui Mark Green, reprezentantul Republican al districtului care a demisionat în această vară pentru a ocupa un […] © G4Media.ro.
16:20
O clujeancă a obținut în instanță anularea dobânzii variabile din contractul său de credit și returnarea banilor cu dobândă pe un contract din 2008 # G4Media
Încă un proces împotriva băncilor se soldează cu victoria clienților, o clujeancă obținând ieri în instanță anularea dobânzii variabile din contractul său de credit și returnarea banilor considerați achitați abuziv, cu dobândă, scrie ActualdeCluj.ro Decizia vine de la Judecătoria Cluj-Napoca, care a decis ieri în favoarea reclamantei. Aceasta a dat în judecată instituția bancară cerând […] © G4Media.ro.
