Fostul avocat din Iași acuzat că şi-a omorât iubita, după ce a aruncat-o de la etajul şase, a fost prins de poliţişti şi dus în Penitenciar / Magistraţii Înaltei Curţi i-au menţinut condamnarea la 23 de ani de închisoare

Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa. Preţurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate de la 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe […]