Membru CSM, judecătorul Alin Ene critică declarațiile lui Nicușor Dan privind întocmirea unui „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: Sugerează o autoritate asupra acestei puterii pe care nu o are, cel puțin constituțional. Se întâmplă patru lucruri grave

17:20

Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump nu este benefic ţărilor lor şi un număr tot mai mare de australieni consideră influenţa SUA în Asia ca fiind mai mult dăunătoare decât benefică, conform unui sondaj realizat în rândul populaţiilor din cele patru ţări, relatează miercuri