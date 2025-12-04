ProArt P16: Studiou creativ portabil cu AI pentru artiști aflați în mișcare

00:20

FCSB a învins Farul Constanța, dar Ciprian Marica atacă echipa lui Gigi Becali pentru stilul de joc. El descrie situația ca un circ de prost gust, menționând că jucătorii trag de timp și că acest comportament nu le face cinste. Marica subliniază că fotbalul românesc are nevoie de educație pe teren. FCSB a învins Farul … Articolul Conducător din Superliga: FCSB, un circ de prost gust fără cinste apare prima dată în Main News.