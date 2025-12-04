Explozii în Krasnodar: Aeroportul închis în ziua 1.364 a războiului din Ucraina
MainNews.ro, 4 decembrie 2025 02:30
Războiul din Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, a fost închis după explozii în zonă. Autoritățile ruse de aviație civilă au suspendat temporar zborurile pentru siguranța traficului aerian. Polonia mobilizează avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian național în fața amenințărilor crescute. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.364-a zi pe 19
• • •
Acum 5 minute
03:20
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban, omologul său ungar, despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria. Întâlnirea a avut loc la Budapesta, unde liderii au abordat cooperarea în interconectările electrice, întărind relațiile comerciale și infrastructurale din regiune. Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Viktor Orban la Budapesta pentru a discuta
03:20
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul său este deja contestat de Ujpest Budapesta, care susține că jucătorul ar fi încă sub contract. Clubul maghiar solicită despăgubiri de 1,7 milioane de euro la FIFA. Problema complică planurile „roș-albaștrilor" pentru sezonul următor. Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, dar transferul este contestat
03:20
Vremea de 1 Decembrie va fi închisă, cu ploi slabe în Moldova și Transilvania, iar în București se așteaptă temperaturi de aproximativ 10 grade, fără precipitații. La munte, precipitațiile mixte vor crea un strat de zăpadă. Detalii despre prognoza meteo, inclusiv coduri galbene de ploi, găsiți la ANM. Vremea se menține închisă la sfârșitul lunii
Acum o oră
02:30
Maduro dansează provocator, respingând ultimatumul lui Trump: „Nu vrem pacea sclavilor” # MainNews.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost filmat dansând pe scenă, declarând că Venezuela este pregătită de luptă în fața amenințărilor din partea SUA. Cu un mesaj puternic pentru susținători, el a afirmat că nu dorește o „pace a sclavilor", ci una bazată pe suveranitate și egalitate. Nicolas Maduro a fost filmat dansând la Caracas, afirmând
02:30
Great Wall Motors, una dintre cele mai importante companii auto din China, planifică o nouă fabrică de automobile în Europa, România fiind printre opțiunile preferate. Cu o capacitate anuală de 300.000 de mașini, GWM a început deja investițiile în Timișoara, ceea ce oferă oportunități semnificative pentru industria auto locală. Great Wall Motors revine în Europa
02:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat o avere impresionantă, incluzând peste 90.000 de euro în conturi, imobile de milioane și firme internaționale. Detalii despre apartamente, terenuri, bunuri și investiții, alături de lipsa experienței politice, evidențiază profilul său unic de lider. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, are o avere estimată la peste un milion de
02:30
02:30
Descoperă ProArt P16 (H7606), laptopul creativ portabil echipat cu procesor AMD Ryzen™ AI pentru a-ți transforma ideile în realitate. Cu un ecran tactil OLED 4K, peste 150 de funcții AI și performanțe de top, este alegerea perfectă pentru creativi din orice domeniu. Află mai multe acum! ProArt P16 (H7606) este un laptop creativ portabil echipat
02:30
Guvernul a respins toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, adoptând documentul în forma sa inițială. Premierul își va angaja răspunderea în Parlament. Noul proiect prevede modificări în privința vârstei de pensionare și a calculului pensiei. Guvernul a respins 42 de amendamente la proiectul legii pensiilor speciale ale magistraților Proiectul
Acum 2 ore
02:20
Președintele Nicușor Dan anunță un centru de comandă pentru combaterea fake news-ului, având un termen de finalizare până în vara lui 2026. De asemenea, fostul ministru Ionuț Moșteanu propune închiderea conturilor de pe rețelele sociale și televiziunilor care difuzează informații false, susținând curățarea spațiului public. Președintele Nicușor Dan anunță crearea unui centru de comandă pentru
02:20
Gigi Becali a confirmat că Elias Charalambous rămâne la FCSB, în ciuda rezultatelor slabe din Europa League și a poziției în campionat. Tehnicianul, sub contract până în 2026, a adus titluri echipei și va pleca doar pentru 2-3 milioane de euro, subliniind importanța muncii sale. Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous nu va pleca
02:20
Catedrala Națională se redeschide după două săptămâni de lucrări, de Sfântul Andrei, 1 Decembrie și 2 decembrie 2025. Participați la slujbele din zilele de sărbătoare și vizitați Paraclisul din apropiere. Află programul complet al slujbelor și detalii despre acces pe site-ul oficial al Patriarhiei Române. Catedrala Națională se redeschide pe 30 noiembrie, 1 decembrie și
01:40
Samsung Galaxy S25 și S25 Ultra sunt telefoane flagship cu caracteristici rafinate, dar diferențe subtile. S25 Ultra impresionează cu zoom optic de 10x și stylus integrat, în timp ce S25 oferă o experiență compactă. Află care model se potrivește stilului tău de utilizare și dacă merită upgrade-ul în 2025. Samsung Galaxy S25 și S25 Ultra
01:40
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, și diplomatul Stefano Sannino au fost reținuți într-o anchetă de fraudă, poliția belgiană investigând posibile încălcări ale regulilor concurenței în atribuirea contractului pentru Academia Diplomatică. Perchezițiile au avut loc la Serviciul European de Acțiune Externă. Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, și Stefano Sannino sunt reținuți în
01:30
Economia Germaniei se confruntă cu cea mai profundă criză de după război, cu o scădere a producției industriale pentru al patrulea an consecutiv. Industriașii cer măsuri urgente din partea guvernului, avertizând că o eventuală criză economică germană ar putea afecta întreaga Europă, inclusiv România, care depinde de această piață. Economia Germaniei se află într-o criză
01:30
UE condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind pericolul pentru traficul aerian civil. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, anunță investiții de 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei, protejând astfel suveranitatea și securitatea națională. UE a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de
01:30
Rafinăria din Riazan, Rusia, a fost atacată cu drone, provocând un incendiu, în timp ce Rusia a ripostat printr-un atac letal în Ternopil, Ucraina, care a dus la moartea a 25 de persoane. Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, afectând atât infrastructura energetică, cât și civilienii din zone considerate sigure. Rafinăria din Riazan a fost
Acum 4 ore
01:20
Moțiune exclusivă a lui Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan: România nu de vânzare # MainNews.ro
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură initiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare". Opoziția a strâns 119 semnături, cu susținerea lui Victor Ponta. Moțiunea va fi depusă vineri, dar șansele de adoptare sunt scăzute. Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură
01:20
Legendarul fotbalist bulgar Luboslav Penev se află în stare gravă la spital, luptându-se cu un cancer la rinichi. Internat de urgență într-o clinică din Germania, medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Soția sa a deschis un cont de donații pentru a acoperi costurile medicale. Luboslav Penev, legendar fotbalist bulgar, se află în
01:20
România se clasează ca a doua cea mai periculoasă țară din Europa pentru șoferi în 2025, cu 77 de decese rutiere la un milion de locuitori. Serbia se află pe primul loc, urmată de Bulgaria, Grecia și Croația. Țările scandinave, precum Norvegia, rămân cele mai sigure pentru condus. România se află pe locul 2 în
01:20
Un petrolier rusesc ce transporta ulei de floarea-soarelui a fost atacat în Marea Neagră, anunță autoritățile turce. acest incident vine după ce două nave din flota din umbră a Rusiei au fost atacate de drone ucrainene. Președintele Erdogan avertizează asupra escaladării conflictului și a amenințărilor la adresa navigației. Un petrolier rusesc, MIDVOLGA-2, a fost atacat
00:30
Dispariția zborului MH370 rămâne o enigmă a aviației, iar o nouă operațiune de căutare va începe curând. Teorii diverse, de la doborârea de către SUA la conspirații rusești, au intrigat specialiștii. Ce explicații șocante pot să existe? Află mai multe despre aceste scenarii fascinante și ultimele noutăți din anchetă. O nouă operațiune de căutare pentru
00:30
Peste 1,1 milioane de români lucrează în Italia, formând cea mai mare comunitate de imigranți. Conform datelor ISTAT, 15% dintre românii plecați la muncă în străinătate sunt stabiliți acolo, atrași de salarii competitive, stabilitate economică și comunități deja formate. Migrația românească rămâne un fenomen semnificativ. Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români, cu peste
00:30
Alegerile din regiunea separatistă Transnistria includ 33 de deputați pentru Consiliul Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi de localități. Guvernul de la Chișinău le consideră ilegale, subliniind că nu respectă legislația moldovenească. Scrutinul este văzut ca un exercițiu înaintea alegerilor prezidențiale din 2026. Alegeri locale și legislative au loc în regiunea separatistă
00:30
Zelenski a anunțat că este de acord să negocieze cu Trump un plan de pace pentru Ucraina, iar Casa Albă confirmă colaborarea secretă cu Witkoff și Rubio. Președintele ucrainean și oficialii americani au stabilit un calendar pentru semnarea acordului, generând reacții în Kiev și în Europa. Zelenski a acceptat să negocieze cu Trump un plan
00:30
O femeie din Japonia s-a căsătorit cu un personaj AI, Klaus, creat cu ajutorul ChatGPT, după ce a găsit sprijin emoțional în acesta. Ceremonia a avut loc cu realitate augmentată, iar relația ridică întrebări despre iubirea între oameni și tehnologie. Această poveste neobișnuită provoacă discuții despre legăturile emoționale în era digitală. O femeie din Japonia
00:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților ar putea fi contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Deși CSM a emis un aviz negativ, Guvernul continuă procedura, considerândo necesară pentru echitate în sistemul public. Detalii despre angajarea răspunderii Executivului. Radu Marinescu, ministrul Justiției, anunță posibilitatea contestării proiectului de reformă
00:20
Nicușor Dan, președintele României, a stârnit controverse în timpul unui interviu pentru Epoch Times, bâlbâindu-se în fața camerei. El a subliniat că a fost printre primii politicieni cu Facebook, dar a avut dificultăți în a se exprima clar, menționând „permisibi" și „permeabilitate". Analizăm reacțiile sale și implicațiile acestora. Nicușor Dan, președintele României, a făcut bâlbe
00:20
FCSB a învins Farul Constanța, dar Ciprian Marica atacă echipa lui
00:20
Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat, cu Nicușor Dan fotografiindu-se alături de militari. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis o scrisoare de felicitare, subliniind parteneriatul strategic franco-român și importanța cooperării în domeniul securității și apărării. Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat Nicușor Dan s-a fotografiat … Articolul Parada de 1 Decembrie s-a încheiat, Nicușor Dan și militarii în poze apare prima dată în Main News.
3 decembrie 2025
23:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu OMV Petrom pentru a discuta despre proiectul Neptune Deep din Marea Neagră, subliniind importanța securității energetice și a investițiilor. Discuțiile au inclus extinderea explorării offshore și consolidarea responsabilităților de mediu, menținând un cadru fiscal predictibil pentru investiții. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu OMV Petrom despre proiectul Neptune Deep … Articolul Bolojan discută cu OMV Petrom despre expansiunea proiectului Neptune Deep apare prima dată în Main News.
23:30
Georgia se află într-un impas, cu un guvern pro-Rusia și un val continuu de proteste pro-europene. În absența suportului extern rapid, rezistența populației riscă să slăbească. Articolul analizează cum deciziile europene pot influența viitorul Georgian, comparând situația cu Republica Moldova. Georgia se confruntă cu un impas politic, sub conducerea unui partid pro-Rusia, în contextul protestelor … Articolul Occidentul sprijină Moldova contra Rusiei și caută soluții pentru Georgia apare prima dată în Main News.
23:30
Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 1.367, cu Putin recunoscând planul de pace american, dar subliniind că nu a fost discutat. Zelenski respinge propunerea și pregătește alte sugestii pentru Washington, cerând menținerea presiunii asupra Rusiei. Detalii despre negocieri și reacții internaționale. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.367-a zi pe 22 noiembrie 2025 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.367: Putin comentează planul de pace american apare prima dată în Main News.
23:30
Mai multe site-uri web din întreaga lume, inclusiv din România, au picat din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare, companie crucială pentru infrastructura internetului. DNSC a confirmat că problemele nu sunt rezultatul unui atac cibernetic. Platforme mari precum Spotify și X sunt de asemenea afectate. Multiple site-uri importante la nivel global, inclusiv în România, au … Articolul Site-uri mari pică global, inclusiv în România: panică online apare prima dată în Main News.
23:30
Instanța a decis menținerea controlului judiciar pentru Oana Ungureanu, acuzată că a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea cu o bară metalică. Incidentul a avut loc în Sectorul 6, iar judecătorii au considerat neîntemeiată plângerea împotriva măsurii dispuse anterior de procurori. Judecătoria Sectorului 6 a decis menținerea măsurii de control judiciar pentru Oana Ungureanu, acuzată … Articolul Decizia instanței în cazul agresiunii asupra senatoarei Valentina Aldea apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
23:20
Nicușor Dan revine cu un mesaj privind criza apei din Prahova, subliniind că vor fi determinați toți vinovații. El insistă pe eficientizarea administrației publice și comunicarea între instituții pentru a evita astfel de situații. Analiza Corpului de Control va stabili responsabilitățile implicate. Nicușor Dan revizuiește declarația anterioară privind responsabilitatea pentru criza apei din Prahova, anunțând … Articolul Nicușor Dan: Vinovații pentru inundații vor plăti, nu doar Apele Române apare prima dată în Main News.
23:20
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, va schimba formula echipei în meciul din Cupa României împotriva Farului Constanța. El a subliniat importanța jocului și strategia mixată a jucătorilor. Kopic își dorește o victorie, pregătind echipa și pentru derby-ul cu FCSB în acest sezon provocator. Zeljko Kopic va face schimbări în primul 11 în meciul Dinamo – … Articolul Dinamo în Cupa României: Zeljko Kopic pregătește un mix surprinzător apare prima dată în Main News.
23:20
Un jandarm din Pitești, Marius Alexandru Oancea, a cucerit inimile pasagerilor în timpul unui zbor TAROM, interpretând imnul României la vioară. La 21 de ani, cu o carieră militară începând din 2025, el a stârnit emoție și aplauze, devenind un simbol al talentului și dedicării în Jandarmerie. Un jandarm pe nume Marius Alexandru Oancea a … Articolul Jandarmul argeșean care a impresionat pasagerii TAROM cu vioara sa apare prima dată în Main News.
23:20
Joaquín Guzmán López, fiul lui El Chapo, a evitat închisoarea pe viață după ce a pledat vinovat pentru trafic de droguri și alte infracțiuni. Acordul cu Justiția SUA îi permite să devină martor protejat în cazuri ce vizează cartelul Sinaloa, subliniind escaladarea violențelor în Mexic. Joaquín Guzmán López, fiul lui „El Chapo”, a scăpat de … Articolul Fiul lui El Chapo evadează închisoarea pe viață: cum a reușit apare prima dată în Main News.
22:30
Google a lansat Gemini 3, un nou model de inteligență artificială care promite răspunsuri mai precise și nuanțate. Integrat în aplicația Gemini, acest model va revoluționa căutarea AI și va îmbunătăți experiența utilizatorilor. Competitorul direct al OpenAI, Gemini 3, este deja disponibil pentru un grup restrâns de abonați. Google a lansat modelul de inteligență artificială … Articolul Google lansează Gemini 3: noul AI în competiția cu OpenAI apare prima dată în Main News.
22:30
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, s-a prezentat pentru prima dată în fața judecătorilor după extrădarea din Grecia. Acuzat de fraudă bancară, constituire de organizație criminală și spălare de bani, Plahotniuc se declară nevinovat și solicită audierea a 164 de martori. Procesul continuă în Chișinău. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața judecătorilor pentru prima … Articolul Plahotniuc, nevinovat în fața judecătorilor: cere audierea a 164 de martori apare prima dată în Main News.
22:20
Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat premiul la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, după ce au obținut medalia de aur la Mondialele de canotaj de la Shanghai. Sportivele românce promit să ducă România pe cele mai înalte trepte, străduindu-se să aducă rezultate deosebite în competițiile viitoare. Simona Radiș și Magdalena Rusu au … Articolul Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiate la Gala Mari Sportivi 2025 ProSport apare prima dată în Main News.
22:20
Avocatul Adrian Toni Neacşu subliniază absența oficialilor UDMR la sărbătorirea Zilei Naționale a României, cu excepția judecătorului CCR, Csaba Asztalos. Lipsa vicepremierului, miniștrilor și parlamentarii etnici maghiari în cadrul ceremoniilor ridică întrebări despre reprezentarea acestora în guvern. Avocatul Adrian Toni Neacşu a observat absența oficialilor etnici maghiari la celebrarea Zilei Naționale a României Singurul participant … Articolul Vicepremierul, miniștrii și parlamentarii UDMR – absenți complet apare prima dată în Main News.
22:20
Papa Leon al XIV-lea sugerează SUA să prioritizeze dialogul cu Venezuela în locul unei invazii, pe fondul tensiunilor crescute. Acesta subliniază importanța căutării de soluții alternative pentru schimbare și impactul negativ asupra populației venezuelene, în vreme ce Washingtonul desfășoară trupe în Marea Caraibelor. Papa Leon al XIV-lea propune dialogul între SUA și Venezuela în locul … Articolul Papa Leon propune dialog pentru schimbare în Venezuela, nu invazie SUA apare prima dată în Main News.
22:20
Americanii își schimbă obiceiurile de cumpărare de Crăciun în 2025, concentrându-se pe produse de strictă necesitate din cauza presiunilor economice. Vânzările de Black Friday și Cyber Monday au înregistrat creșteri, dar disparitățile de venituri afectează consumul, sugerând o slăbiciune în piața americană. Reducerea tarifelor comerciale a adus un moment de respiro consumatorilor americani în perioada … Articolul Ce cumpără americanii de Crăciun: tendințe și preferințe pentru sărbători apare prima dată în Main News.
22:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în SUA, având întrevederi cu congresmeni și oficiali americani pentru a discuta reformele necesare aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Vizita include întâlniri strategice cu Departamentul de Stat și comunități moldovenești în America. Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt … Articolul Igor Grosu își începe vizita de opt zile în America și întâlnirile cheie apare prima dată în Main News.
22:20
Războiul din Ucraina continuă, iar președintele Zelenski nu participă la negocierile de la Geneva, desemnând în schimb un lider controversat, Andrii Iermak, acuzat de corupție. Planul de pace american, propus de Donald Trump, este respins de Ucraina, stârnind discuții intense între aliați. Află detalii despre situația actuală. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.368-a … Articolul Neparticiparea la negocierile de la Geneva și controversatul reprezentant trimis apare prima dată în Main News.
22:10
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria București, îl acuză pe Ciprian Ciucu de blat electoral cu Anca Alexandrescu, candidata independentă. Băluță susține că este o înțelegere prealabilă între cei doi candidați, iar sondajele arată că el are șanse să câștige alegerile cu 26% din voturi. Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, îl acuză pe … Articolul Daniel Băluță acuză „blat electoral” între Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu apare prima dată în Main News.
21:30
Ursulețul de pluș dotat cu AI al companiei FoloToy a fost blocat de OpenAI după ce a fost surprins discutând despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase. Raportul unei organizații de protecție a consumatorilor a evidențiat comportamente inadecvate, determinând o reacție rapidă din partea companiei. OpenAI a blocat accesul companiei FoloToy la software-ul său din cauza … Articolul Ursuleț de pluș AI discută despre fetișuri și riscuri periculoase apare prima dată în Main News.
21:30
Percheziții masive în România și Italia au dus la destructurarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Poliția a efectuat 33 de percheziții, inclusiv în două penitenciare, iar o avocată este suspectată de implicare în activități ilegale pentru reducerea pedepselor. Ancheta continuă. Percheziții la trei județe din România și în două penitenciare, vizând o rețea … Articolul Rețea de traficanți de droguri, disruptă în penitenciarele din România și Italia apare prima dată în Main News.
