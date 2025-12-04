Doi tineri din Ineu, reținuți după ce au prădat casa unui consătean plecat în străinătate

09:40

Șantierele aflate în derulare în Bihor, cum este cel al CFR pentru modernizarea căii ferate între Episcopia și Cluj-Napoca, sau cel al CNAIR pentru finalizarea Autostrăzii Transilvania, au nu doar costuri financiare, ci mai „consumă” și nervii și răbdarea oamenilor. Locuitorii mai multor sate din județ sunt exasperați de camioanele care trec toată ziua prin fața caselor lor, de cele mai multe ori în convoaie de câte 6-7, cu viteză peste cea legală și supraîncărcate cu pietriș și nisip, pe care îl cară spre șantiere.