Risc de explozie în Sălard! O firmă care executa nelegal un foraj pentru apă într-o gospodărie a străpuns o pungă cu gaz metan și sulf

16:50

Circa 3.000 de orădeni şi-au plătit taxa pentru parcarea de domiciliu până luni la prânz, încă din prima zi de încasare. O parte dintre contribuabili şi-au achitat taxa de 160 lei încă din minivacanţa de 1 Decembrie, în timp ce sute de plătitori au luat cu asalt ghişeele de plată de la parterul Primăriei. Persoanele cu handicap care au loc de parcare la domiciliu nu trebuie să achite această taxă.