Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică
Gândul, 4 decembrie 2025 13:20
După ce a organizat marșul Colectiv, a participat la lansarea lui Cătălin Drulă și la multe alte acțiuni politice ale USR, activistul civic Marian Rădună a fost prezent, joi, și la omagierea lui Victor Rebengiuc de către președintele Nicușor Dan. În exclusivitate pentru Gândul, Marian Rădună a explicat cum motivează implicarea sa politică. Marian Rădună […]
• • •
Reprezentanții companiei Aumovio România, înființată pe 2 septembrie, pentru care lucrează 13.000 de angajați, a informat salariații că va opera reduceri semnificative de personal. Fabrica Aumovio România , care dezvoltă și produce senzori , afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru mobilitate conectată și automată, a anunțat, prin Profit.ro, reducerea a 641 de posturi în […]
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei # Gândul
Criza apei din ultimele zile este o parte a unui tablou mai amplu al dezastrului, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. În viziunea jurnalistului Cațavencii, o ironie fatală a istoriei face ca previziunea lui Călin Georgescu, apă-hrană-energie, să se fi adeverit în ultimele luni. Așa cum a scris Gândul […]
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă” # Gândul
Numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025, președintele PMP Eugen Tomac se „înregimentează” în rândul susținătorilor lui Cătălin Drulă, candidat USR pentru Primăria Capitalei. Aparatul de propagandă al USR – susținut „pe față” de „imparțialul” Nicușor Dan, președintele României, turează la maximum motoarele, iar […]
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mossad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat” # Gândul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a anunțat decizia de a-l numi pe generalul-maior Roman Gofman, secretarul său militar, în funcția de șef al Mossadului, agenția de informații și operațiuni speciale a Israelului. Gofman este descris de Netanyahu drept „cel mai demn și potrivit candidat” pentru această funcție, a anunțat astăzi biroul premierului. Roman Gofman îl va […]
Criza Apei. Toți Știau. Scandal în Parlament. Apele Române recunoaște: „Evident că am știut de riscuri”. PSD: „Domnul Ghiță să fie demis” # Gândul
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. Daniel Zamfir a întrebat despre „informațiile care au fost ascunse de domnul director Stoian și doamna director Chițescu, propuși […]
Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos # Gândul
Plăcinta cu mere este cel mai apreciat desert în post. Această rețetă simplă și delicioasă a fost publicată de maica Siluanba, de la Mănăstirea Mihai Vodă. Ai nevoie doar de câteva ingrediente pentru a prepara rapid o plăcintă cu mere de post extrem de gustoasă. Ingrediente pentru o plăcintă cu mere de post Tot ce […]
Cât de greu i-a fost lui Pavel Bartoș după moartea tatălui său. ”Dintr-o dată, a trebuit să îmi ajut familia, în felul meu” # Gândul
Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit cât de greu i-a fost după dispariția tatălui său, care a murit când actorul avea doar 16 ani. Într-un interviu pentru revista Unica, Pavel Bartoș a vorbit despre una dintre cele mai grele și mai dureroase periode din viața sa. Actorul și-a pierdut tatăl când […]
Noi detalii tulburătoare despre fosta concurentă Exatlon, Roxana Moise. Când a depistat boala care a răpus-o # Gândul
Recent, o fostă colegă a Roxanei Moise a dezvăluit detalii tulburătoare despre boala cu care se confruntă fosta războinică de la „Exatlon”. Roxana Moise s-a stins din viață la doar 39 de ani din cauza unei boli cumplite pe care a dus-o pe picioare mai bine de cinci ani. Fosta sportivă și-a pierdut viața marți, […]
Antigelul este un element crucial pentru siguranța motorului, atât în timpul verii, cât și iarna. Cu toate acestea, mulți șoferi îl neglijează până când apar probleme. Există, totuși, un truc simplu și ieftin folosit de unii mecanici auto care îi pot feri pe șoferi de pagube de mii de lei. Din cauza creșterii numărului de […]
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron și președintele chinez Xi Jinping au promis, joi, să coopereze într-o serie de probleme globale, inclusiv în găsirea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului de la Beijing, relatează France24. Xi și Prima Doamnă Peng Liyuan i-au primit pe […]
Criza Apei. Toți Știau. Scandal în în Parlament: PSD „Bazinele de rezervă trebuiau să funcționeze” / Apele Române „Nu știu ce să răspund” # Gândul
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. Daniel Zamfir a întrebat despre „informațiile care au fost ascunse de domnul director Stoian și doamna director Chițescu, propuși […]
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” # Gândul
STIRE INIȚIALĂ Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două […]
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Legendarul actor: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” # Gândul
STIRE INIȚIALĂ Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două […]
Spitalul din Rădăuți a fost inclus în programul pentru pacienții cu AVC. Alexandru Rogobete: „Am regândit finanțarea” # Gândul
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma și Damian’ din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare – AVC, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „De când am preluat mandatul, am realocat bugetele și am suplimentat programele de «Acțiuni Prioritare», tocmai pentru ca ele […]
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord # Gândul
Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare. Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea […]
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face joi o vizită oficială la Viena, în Austria. Cancelarul austriac, Christian Stocker, îl primește cu onoruri militare, potrivit protocolului, pe omologul său. Miercuri seară, Stocker i-a oranizat lui Bolojan o recepție de Ziua Națională a României, unde au reiterat sprijinul bilateral. Acolo, premierul a declarat că Austria este unul dintre cei […]
Prin ce a trecut Alexandra Stan cu un fost partener. ”M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme” # Gândul
Cântăreața Alexandra Stan, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre abuzurile din relații. Aceasta a spus ce s-a întâmplat cun un fost partener de cuplu. Alexandra Stan este una dintre cele mai provocatoare apariții din showbiz-ul autohton. În ceea ce privește viața personală, Alexandra Stan a decis în 2021 să facă pasul cel […]
Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată # Gândul
Polițiștii din Caraș-Severin au reținut doi minori în urma incidentului de siguranță feroviară de sâmbătă seara , fiind suspecți că ar fi pus osii pe linia ferată, în calea trenului în care se aflau 30 de pasageri, București-Timișoara. Trenul a staționat aproximativ o oră, iar pasagerii nu au fost răniți, anunță News.ro. ”În date de […]
Anual, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, milioane de copii din România își pregătesc ghetuțele cu emoție și îl așteaptă pe Moș Nicolae. Este una dintre cele mai vechi tradiții de iarnă, dar puțini știu de unde provine acest obicei și ce semnificație spirituală are. Tradiția ghetuțelor lustruite nu este doar o joacă sau […]
Câte ouă trebuie să folosim pentru o maioneză perfectă. Care este trucul chefilor ca să nu se taie # Gândul
Pregătirea maionezei poate părea simplă, însă multe persoane întâmpină probleme cum ar fi tăierea sau consistența nepotrivită. Chiar și cei care urmează rețete tradiționale pot descoperi că textura poate să fie una neuniformă. Specialiștii în gastronomie au dezvăluit trucuri precise despre câte ouă sunt necesare și cum pot fi folosite pentru a obține maioneza perfectă […]
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei # Gândul
Un jurnalist ucrainean pe nume Dmitro Sviatnenko a surprins-o pe o stradă din Paris pe una dintre fiicele președintelui rus Vladimir Putin. E vorba despre Yelizaveta Krivonogikh, cunoscută și ca Elizaveta Rudnova sau Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani. Potrivit rapoartelor din presa internațională, Luiza – născută Yelizaveta Krivonogikh – este fiica nelegitimă […]
Tragerea la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale de fotbal 2026 va avea loc în istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, vineri, 5 decembrie, ora 19.00. România va afla atunci pe cine va înfrunta la turneul final de anul viitor dacă va reuși să câștige barajul din martie. Încă o […]
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj” # Gândul
Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două vorbe despre […]
Sâmbătă, 6 decembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Ierarh Nicolae, protectorul copiilor, marinarilor și al celor nevoiași. Peste 800.000 de români își serbează atunci onomastica, de la cele mai cunoscute nume precum Nicolae și Nicoleta, până la alte derivate mai rare. Numele Nicolae provine din greacă, de la Nikolaos, și este format din două cuvinte: ”niko”, […]
Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi # Gândul
Cea mai circulată șosea din România se confruntă cu probleme în urma unei alunecări de teren care a rupt o parte din terasamentul șoselei. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), […]
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan discută cu președintele Coreei de Sud despre „energia nucleară și industria de apărare” # Gândul
Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare. Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea […]
Un inginer agronom şi fermier a fost descoperit împuşcat în cap cu un asomator de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat. Starea sa este critică, iar medicii sunt rezervați în cazul deznodământului. Fiica bărbatului a dat […]
Monterosso Grana, o localitate liniștită din provincia Cuneo, Italia, trăiește o perioadă neobișnuită: în satul cu puțin peste 400 de locuitori au fost născuți șase copii în doar trei luni, un număr record într-o țară care este afectată sever de criza demografică. Din 2014, populația din Peninsulă s-a redus cu aproape 1,9 milioane de oameni, […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 4 decembrie 2025, în a 1.379-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Emisarul al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, se vor întâlni azi, în Florida, cu ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov. Marți, cei doi americani […]
Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal # Gândul
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen. Informația a fost dezvăluită de mai multe surse media din Statele Unite. Cum se apără Hegseth Un raport emis de Inspectoratul General al […]
Adrian Mutu l-a întâlnit pe Nicușor Dan la Cotroceni și s-a declarat ”fanul” său: ”Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte” # Gândul
Adrian Mutu, fost internațional român, s-a declarat ”fanul” președintelui Nicușor Dan. Antrenorul a fost prezent la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României și a vorbit în termeni laudativi despre Nicușor Dan. Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de Ziua Națională a României, iar, pe lângă demnitari și oficiali, o mulțime de personalități din România s-au […]
Cum se menține în formă Nicola. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os” # Gândul
Cântăreața Nicola, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit cum se menține în formă. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os”, a afirmat artista. Nicola, pe numele său real Nicoleta Alexandru, este unul dintre numele cunoscute din industria muzicală din România. În plan personal, Nicola a fost căsătorită […]
Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum” # Gândul
Incidentul de la Barajul Paltinu – în urma căruia peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă – ar fi putut să producă repercusiuni grave și în sistemul energetic românesc. Mai exact, în ultimele 24 de ore, hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea […]
Sondaj: Peste jumătate dintre europeni consideră că un război cu Rusia este „foarte posibil”. 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei” # Gândul
Un sondaj realizat în nouă țări UE, prezentat joi de publicația franceză Le Grand Continent, arată că mulți europeni consideră că există un risc ridicat al unui război cu Federația Rusă. Peste jumătate dintre respondenți (51%) consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în […]
PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova # Gândul
Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este chemată să dea explicații în plenul Camerei Deputaților privind situația creată în urma lucrărilor de la barajul Paltinu. PSD cere demisia ministrului Mediului Social-democrații insistă ca Diana Buzoianu […]
Celebra taxa pe stâlp nu este o noutate, ea a fost reintrodusă după ce a mai existat și în trecut. Noua dare este o taxă pe construcțiile speciale, cum ar fi stâlpii de electricitate, turnurile de telecomunicații, conductele, și alte structuri similare deținute de companii. Inițial introdusă în 2014 de Guvernul Ponta și eliminată în […]
O nouă categorie de producători ar putea fi afectată de taxele Bolojan. Care ar putea fi efectul devastator asupra prețurilor alimentelor # Gândul
Din 2026, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului Fiscal, fermierii ar putea fi cei mai afectați, deoarece noile prevederi introduc impozite pe sere, solarii, silozuri și depozite de cereale, construcții agricole care până acum erau scutite de taxe. Măsura, parte din pachetul fiscal adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar, a generat […]
Cele cinci plante care aduc noroc în casă sunt considerate adevărate talismane naturale. Ele sunt recunoscute pentru energia lor benefică și pentru cum pot contribui la transformarea locuinței într-un spațiu armonios și plin de pozitivitate. De secole, oamenii au asociat anumite plante cu energia pozitivă, prosperitate și protecția locuinței. Fie că este vorba despre tradiții […]
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Gândul
Donația include un kit complet – dronă de intervenție aeriană, cu AI și termoviziune, pentru fiecare serviciu public județean și local al Salvamont România. Salvamont România folosește deja peste 150 de drone aeriene și acvatice implementate cu sprijinul Vodafone și Fundația Vodafone. Dronele au fost utilizate în peste 300 de intervenții doar în acest an. […]
O femeie din localitatea Piscu, județul Galați, și-a găsit tatăl împușcat în cap cu un asomator, joi dimineața, în casă, informează Mediafax. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, că și-a găsit […]
Orașul de după gratii. Închisorile din România adăpostesc 25 de mii de deținuți. Unul din cinci este condamnat pentru crimă # Gândul
Unul din cinci români aflați în închisorile din țară a comis, intenționat sau nu, o crimă, arată statisticile oficiale. Datele ministerului Justiției indică faptul că aproximativ 20% dintre deținuți au fost condamnați pentru omor. Practic, la cinci persoane private de libertate, una a ajuns la închisoare pentru crimă. Statistică îngrijorătoare la nivelul Administrației Naționale a […]
Meta începe să elimine conturile adolescenților australieni de pe Instagram și Facebook. Până când se vor mai putea conecta la YouTube # Gândul
A mai rămas numai o săptămână până la intrarea în vigoare a interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenții din Australia, iar Meta a început deja să elimine conturile tinerilor sub 16 ani, de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, relatează BBC. Gigantul tehnologic a anunțat, luna trecută, că a început […]
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro # Gândul
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. O infrastructură globală de entertainment, retail si tehnologie DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată […]
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers” # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu a vorbit despre salariul minim al ucrainenilor care în 2026 va fi majorat. El admite că majorate vor fi și cheltuielile pentru sănătate și educație, în timp ce la noi va fi invers.
Avertismentul oamenilor de știință de la NASA asupra unui risc major. Aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul: „O amenințare gravă” # Gândul
Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului, surprinsă de telescoapele spațiale. Mai exact, oamenii de știință de la NASA avertizează că explozia numărului de sateliți planificați pentru lansare ar putea contamina aproape toate imaginile viitoare captate de telescoapele spațiale, punând în pericol decenii de cercetare […]
Sentință dură pentru un primar din Franța. A fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru șantaj sexual împotriva unui rival politic # Gândul
Primarul orașului Saint-Étienne, Gaël Perdriau, în încercarea de a-și elimina competitorul politic cu o înregistrare video cu conținut sexual, a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de șantaj, deturnare de fonduri publice și conspirație criminală. Toată operațiunea a costat aproximativ 50.000 de euro din bani publici. […]
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României # Gândul
SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime ”Sea Baby” au fost identificate, că nu s-a pierdut niciuna și, de asemenea, niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, anunță Reuters, potrivit Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale […]
Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale. Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și […]
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
