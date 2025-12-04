Criza Apei. Toți Știau. Scandal în în Parlament: PSD „Bazinele de rezervă trebuiau să funcționeze” / Apele Române „Nu știu ce să răspund”

10:50

Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale. Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și […]