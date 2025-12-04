De la Viena, Bolojan intervine în criza apei: „Oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni”

10:50

Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un panou electric. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost […] Articolul Incendiu miercuri seară la mall-ul Promenada din București. Peste 1.100 de persoane evacuate apare prima dată în PS News.