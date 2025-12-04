Orașul din România care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare, începând cu 2026
PSNews.ro, 4 decembrie 2025 17:20
Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%, potrivit bzi. Compania ApaVital a anunțat că, începând cu 1 ianuarie
Acum 5 minute
17:40
Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea # PSNews.ro
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem
Acum 15 minute
17:30
O nouă fabrică în România: germanii de la Welp investesc 10 milioane de euro. Unde se fac angajări # PSNews.ro
Grupul german Welp a început în această toamnă construcția unei noi fabrici la Mediaș, unde va produce blindaje pentru mașini și utilaje, dar și ansambluri și subansamble pentru blindate, potrivit publicației Monitorul de Mediaș. „Ne-am îndreptat atenția în ultimii ani spre piețe noi, cum ar fi industria de apărare, dar și comercială, pe care le utilăm
17:30
VIDEO Adevăratele mize ale alegerilor din Capitală: „Oamenii sunt dezamăgiți și obosiți. Votul va fi foarte emoțional” # PSNews.ro
Cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, analistul politic Iordan Bărbulescu a explicat, în emisiunea „Puterea Știrilor", complexitatea momentului politic și mizele care depășesc cu mult o simplă competiție locală. Potrivit acestuia, scrutinul de duminică este un test pentru întreaga scenă politică, pentru coaliția de guvernare și pentru direcția strategică în care se
Acum 30 minute
17:20
VIDEO Ies la iveală noi detalii în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția PNL: Statul, primul vinovat # PSNews.ro
Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, continuă să genereze tensiuni între instituțiile statului. Ministerul Mediului, Consiliile Județene, Apele Române și societățile din subordine își pasează responsabilitatea, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată luni, 8 decembrie, în Parlament pentru explicații. PSD și AUR îi
17:20
Orașul din România care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare, începând cu 2026 # PSNews.ro
Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%, potrivit bzi. Compania ApaVital a anunțat că, începând cu 1 ianuarie
Acum o oră
17:10
Cum este așteptată să evolueze economia României în 2026? Cifre și scenarii privind inflația, dobânda-cheie, deficitul # PSNews.ro
După un an care putea fi mai rău decât cum arată în prezent, pentru 2026 specialiștii XTB România prevăd o creștere economică, chiar dacă subunitară, o inflație în general în scădere, dar nu exclud noi creșteri de taxe. Anul 2026 este așteptat aducă pentru România o creștere economică lentă, o inflație în scădere, dar și
17:10
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” # PSNews.ro
Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget. Ce spun tinerii olimpici Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României
17:00
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor” # PSNews.ro
„Nu va există impozit pe serele și solariile românilor! Asta le-a spus răspicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fermierilor din Buzău" a transmis fostul premier Marcel Ciolacu agricultorilor români, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu aceştia la Buzău. Candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău i-a asigurat pe cei prezenţi că sprijinul autorităţilor
16:50
Alertă și în Călăraşi! Pod rupt de ape, după ce a fost deschis barajul Mihăileşti. Momentan nu se poate interveni # PSNews.ro
Primarul orașului Budești, din județul Călărași, anunță că un pod din apropierea satului Crivăț s-a rupt în urma creșterii puternice a debitului de apă, după deversările controlate de la barajul Mihăilești, anunță Antena3 CNN. Autoritățile locale dau asigurări că nu există persoane în pericol, întrucât în zonă nu se află locuințe. Edilul intenționează să solicite
16:50
De la Viena, Bolojan intervine în criza apei: „Oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente
Acum 2 ore
16:40
MAE anunță procedurile de acreditare pentru delegații mass-media străine și observatorii străini # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi, procedurile de acreditare pentru delegații mass-media străine și observatorii străini la alegerile locale parțiale de duminică. MAE transmite că acreditarea delegaților mass-media străini și a observatorilor străini se realizează, la propunerea Ministerul Afacerilor Externe, de către Biroul electoral de circumscripție județeană Buzău, Biroul electoral de circumscripție a municipiului
16:30
Prefectul Prahovei replică Apelor Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative # PSNews.ro
Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, vine joi cu o replică la acuzația reprezentanților Apelor Române care spun că Prefectura, care are rolul de coordonator instituțional la nivelul județului, cunoaștea riscul unei situații de criză privind golirea lacului Paltinu pentru lucrări de mentenanță. Acesta susține că fundamentarea întocmită de ANAR înaintea lucrărilor prevedea un plan în
16:30
Scurtul drum de la „suveraniști“ la mainstream: Cum au migrat aleșii SOS și POT către PSD și PNL # PSNews.ro
La mai puțin de un an de la intrarea spectaculoasă în Legislativ pe valul discursului "suveranist", o parte dintre parlamentarii aleși pe listele SOS România și POT au schimbat tabăra politică și s-au înscris în partidele pe care, în campanie, le acuzau de "trădare națională". PSD a fost principalul beneficiar al valului de migrații, în
16:20
ÎCCJ anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor. "La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată şedinţa Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea
16:10
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” # PSNews.ro
Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi", transmite ProTV. Schimbarea de la vârful politicii austriece din luna martie, odată cu ajungerea lui Christian Stocker în
16:00
Ponta tulbură și el …Apele Române: Dacă șeful era de la PSD sau PNL, probabil era deja arestat # PSNews.ro
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă" în alta. Comisia Economică,
16:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat
15:50
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă # PSNews.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi
Acum 4 ore
15:40
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. Răspunsul Generalului Bălăceanu # PSNews.ro
România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse, potrivit Bloomberg. Virgil Bălăceanu, general (r.), a spus joi, în direct la Digi24, să „lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe", precizând că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val: „Vorbim de etape diferite, de la
15:30
Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu, el precizând că acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române activităţile companiei, în urma
15:30
Alertă pentru pensionari! Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: E o povară, nu un business sustenabil # PSNews.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară" pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă, transmite ProTV. „Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari", a spus Ștefan într-o
15:20
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi # PSNews.ro
Pentru a şasea oară, proiectele de incluziune ale Federaţiei Române de Fotbal au fost recunoscute în cadrul programului UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi. Aplicaţiile înscrise au fost evaluate de către juriul UEFA, iar FRF este una dintre asociaţiile recunoscute de forul european. Este a şasea oară consecutiv când Federaţia Română de Fotbal obţine premiul UEFA
15:10
Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Capitalei. Răspunsul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești # PSNews.ro
ANOSR a publicat un set de propuneri ale studenților pentru viitorul primar al Capitalei. Ei cer să îi asculte și să comunice direct cu pentru a dezvolta Bucureștiul mai eficient. Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a prezentat un set de propuneri venite de
15:10
Clerul catolic rămâne exclusiv masculin: Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi # PSNews.ro
O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile să fie hirotonite ca diaconi în Biserica Catolică, menținând tradiția clerului exclusiv masculin. Raportul, prezentat Papei Leon și publicat joi, arată că membrii comisiei au decis cu un scor de 7 la 1 că studiile istorice și teologice „exclud posibilitatea" acceptării femeilor
15:00
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” # PSNews.ro
Un adevărat scandal s-a iscat, miercuri, în Comisia Economică, Industrii și Servicii a Senatului, convocată pentru a discuta criza de la barajul Paltinu, potrivit Digi24. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut un schimb aprins de replici cu reprezentanții USR, reproșându-le că secretarul de stat de la Ministerul Mediului, invitat la ședință, nu a fost prezent.
14:50
Anul acesta, STB este partener al Târgului de Carte Gaudeamus, cel mai longeviv eveniment de acest gen din România, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, care s-a deschis pe 3 decembrie, la Romexpo, în Pavilionul B2. Puterea culturii este una de neglijat, iar lectura are un rol impofrtant în formarea noastră. „În fiecare zi, sute de
14:40
Drulă, somat să clarifice legăturile între ONG-ul său – Asociația Pro Infrastructura și proiecte finanțate de CNAIR # PSNews.ro
Mihai Belu, unul dintre susținătorii Ancăi Alexandrescu în campania pentru Primăria Capitalei, a publicat o analiză detaliată pe rețelele sociale, în care solicită clarificări fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, referitoare la posibile relații financiare dintre Asociația Pro Infrastructura — ONG fondat de Drulă — și companiile de construcții care lucrează la proiectele finanțate de
14:30
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, deocamdată # PSNews.ro
Ech
14:30
Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în […] Articolul Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului apare prima dată în PS News.
14:20
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României # PSNews.ro
Daria Asaftei (200 m bras), Darius Coman (200 m bras) şi Denis Popescu (100 m spate) s-au calificat în semifinale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin. Totodată, cu timpul de 2:21.50 min., Daria Asaftei a stabilit un nou record naţional la 16, 17, 18 şi +19 ani la […] Articolul CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României apare prima dată în PS News.
14:20
Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe # PSNews.ro
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z […] Articolul Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe apare prima dată în PS News.
14:10
Remus Pricopie, despre retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Primărie: Campanie scurtă, decizie așteptată # PSNews.ro
Într-o campanie locală comprimată la doar două săptămâni, decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage și de a-l susține pe Ciprian Ciucu nu este deloc surprinzătoare, a spus Remus Pricopie, care vede în această mișcare confirmarea unei tendințe previzibile. „Nu e o surpriză, bucureștenii votează strategic”, a adăugat rectorul SNSPA, în cadrul emisiunii […] Articolul Remus Pricopie, despre retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Primărie: Campanie scurtă, decizie așteptată apare prima dată în PS News.
14:10
Audieri cu debit zero: Responsabilii chemați în Parlament să dea explicații au tăcut 40 de minute # PSNews.ro
A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă. Şi, tot de o săptămână, autorităţile îşi paseză vina una alteia. Aşa că a fost nevoie problema să ajungă şi în Parlament. Chiar la această oră au loc audieri în Comisia Economică de la Senat. Audieri care […] Articolul Audieri cu debit zero: Responsabilii chemați în Parlament să dea explicații au tăcut 40 de minute apare prima dată în PS News.
14:00
Austeritatea lui Bolojan: Indemnizații de lux la Aeroporturi București – 27.000 lei net pentru membrii CA # PSNews.ro
Pe 2 decembrie 2025, conducerea Ministerului Transporturilor a aprobat acordarea unor noi indemnizații lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB). Suma stabilită este de 46.560 lei brut, ceea ce se traduce prin aproximativ 27.200 lei net, potrivit Mediafax. Această decizie de la Aeroporturi București survine într-un context marcat […] Articolul Austeritatea lui Bolojan: Indemnizații de lux la Aeroporturi București – 27.000 lei net pentru membrii CA apare prima dată în PS News.
13:50
Prima lege a Uniunii Europene pentru combaterea corupției: un acord istoric cu concesii semnificative # PSNews.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligatorie în toate statele membre, după mai bine de doi ani de negocieri. Cum multe țări s-au opus însă anumitor standarde minime, proiectul a fost „îndulcit” față de versiunea inițială. Deputașii au ajuns la un acord privind prima lege […] Articolul Prima lege a Uniunii Europene pentru combaterea corupției: un acord istoric cu concesii semnificative apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:30
Compania din România care anunță, înainte de Crăciun, că va concedia 641 de angajați din trei județe # PSNews.ro
Aumovio, companie desprinsă din grupul Continental, și-a anunțat angajații că a decis „ca parte din măsurile implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței”, să reducă un total de […] Articolul Compania din România care anunță, înainte de Crăciun, că va concedia 641 de angajați din trei județe apare prima dată în PS News.
13:20
Nicușor Dan cere depolitizarea funcțiilor de conducere din instituțiile-cheie după criza de la Barajul Paltinu # PSNews.ro
Criza hidrologică declanșată la Barajul Paltinu, care a lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă, a scos la iveală deficiențe majore de coordonare între instituțiile responsabile. În acest context, președintele Nicușor Dan cere ca toate pozițiile de conducere din instituțiile-cheie ale statului să fie ocupate strict pe baza competențelor […] Articolul Nicușor Dan cere depolitizarea funcțiilor de conducere din instituțiile-cheie după criza de la Barajul Paltinu apare prima dată în PS News.
13:20
MAI semnalează un fake news despre controlul total al traficului. „Nu, nu este «Big Brother»” # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) semnalează, joi, un fake news care circulă pe internet, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic […] Articolul MAI semnalează un fake news despre controlul total al traficului. „Nu, nu este «Big Brother»” apare prima dată în PS News.
13:10
Andrés Ritter, propunerea oficială pentru conducerea Parchetului European. Mandatul lui Kövesi se încheie în 2026 # PSNews.ro
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026, conform Adevărul. Germanul Andrés Ritter, în prezent adjunct al procurorului-șef european, ar urma să o înlocuiască anul viitor pe Laura Codruța […] Articolul Andrés Ritter, propunerea oficială pentru conducerea Parchetului European. Mandatul lui Kövesi se încheie în 2026 apare prima dată în PS News.
13:10
Trei dosare penale deschise de Parchetul General, după ameninţări cu moartea adresate magistraţilor # PSNews.ro
Parchetul General anunţă, joi, că a deschis trei dosare penale, care vizează tot atâtea persoane, care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii. ”În cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2005, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă […] Articolul Trei dosare penale deschise de Parchetul General, după ameninţări cu moartea adresate magistraţilor apare prima dată în PS News.
13:00
Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie # PSNews.ro
Numele Angelina Ștefan nu spune mare lucru alegătorilor din București, însă în spatele ușilor închise din Primăria Sectorului 6, acesta deschide orice lacăt. Mama primarului Ciprian Ciucu nu este o simplă pensionară, ci o verigă cheie într-o rețea complexă de influență, bani publici și numiri politice controversate. De la împărțirea hranei în campanie, la accidentele […] Articolul Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie apare prima dată în PS News.
13:00
Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu # PSNews.ro
Google a prezentat ca în fiecare an topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Iată topurile! Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai […] Articolul Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu apare prima dată în PS News.
12:50
Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili # PSNews.ro
Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că joi va lansa „strategia UE pentru locuri de muncă de calitate”. „Prioritari sunt lucrătorii exploatați din cauza contractării precare”, a spus aceasta. Mai mult, ea a subliniat faptul că „România trebuie să se concentreze pe PNRR”. Roxana Mînzatu a precizat că Uniunea […] Articolul Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili apare prima dată în PS News.
12:50
Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara # PSNews.ro
Platformele de ridesharing se bucură de mare succes în țara noastră, însă șoferii care colaborează cu ele nu sunt deloc mulțumiți. În acest context, conducătorii auto care lucrează cu platformele Bolt și Uber pregătesc acțiuni ample de protest. Astfel, în următoarele zile, este de așteptat ca mai multe orașe mari ale țării să aibă parte […] Articolul Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara apare prima dată în PS News.
12:30
România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat # PSNews.ro
În România, numărul de studii clinice s-a triplat, fiind înregistrată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în acest domeniu, spune Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, potrivit Mediafax. Alexandru Rafila a participat miercuri la lansarea platformei online studiiclinice.anm.ro, care facilitează accesul la informațiile privind studiile clinice din România. Platforma este un rezultat al colaborării […] Articolul România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat apare prima dată în PS News.
12:30
Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” # PSNews.ro
Într-o emisiune televizată, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a folosit o formulare care lovește direct în demnitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, potrivit știripesurse.ro. Întrebat despre competitorii săi politici, Cătălin Drulă a declarat: „Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, o formulare care a fost considerată rapid […] Articolul Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” apare prima dată în PS News.
12:20
Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție # PSNews.ro
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial. IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri […] Articolul Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție apare prima dată în PS News.
12:20
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic. Astfel, vântul va avea intensificări […] Articolul HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală apare prima dată în PS News.
12:10
Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală # PSNews.ro
Învitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul Mihnea Predețeanu a vorbit despre retragerea din cursa pentru primăria Capitalei a lui Vlad Gheorghe și a lui Eugen Teodorovici. Acesta a analizat, de asemenea și scenariul în care se va mai retrage un candidat precum și felul cum se vor redistribui voturile în urma acestor mișcări […] Articolul Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală apare prima dată în PS News.
12:00
Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată # PSNews.ro
Invitat miercuri seară la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit despre criza apei generată de situația de la Paltinu și a propus câteva măsuri, precum furnizarea imediată de apă pentru populația afectată și schimbarea din funcții a celor responsabili de dezastru. „Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcție […] Articolul Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată apare prima dată în PS News.
