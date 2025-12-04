Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă

19:50

Mai multe persoane vor fi plătite cu 23.000 de euro în Germania pentru a petrece 100 de zile într-un loc special, departe de lume. Candidații trebuie să aibă între 25 și 55 de ani, să fie într-o stare fizică bună, să dețină o diplomă universitară și să cunoască foarte bine limba engleză, anunță Adevărul. Șase […] Articolul Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro ce durează 100 de zile. Care sunt cerințele apare prima dată în PS News.