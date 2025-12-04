Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă
PSNews.ro, 4 decembrie 2025 15:50
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi […] Articolul Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
16:10
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” # PSNews.ro
Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi”, transmite ProTV. Schimbarea de la vârful politicii austriece din luna martie, odată cu ajungerea lui Christian Stocker în […] Articolul Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
16:00
Ponta tulbură și el …Apele Române: Dacă șeful era de la PSD sau PNL, probabil era deja arestat # PSNews.ro
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă” în alta. Comisia Economică, […] Articolul Ponta tulbură și el …Apele Române: Dacă șeful era de la PSD sau PNL, probabil era deja arestat apare prima dată în PS News.
16:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat […] Articolul Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:50
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă # PSNews.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi […] Articolul Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă apare prima dată în PS News.
15:40
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. Răspunsul Generalului Bălăceanu # PSNews.ro
România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse, potrivit Bloomberg. Virgil Bălăceanu, general (r.), a spus joi, în direct la Digi24, să „lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe”, precizând că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val: „Vorbim de etape diferite, de la […] Articolul Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. Răspunsul Generalului Bălăceanu apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:30
Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu, el precizând că acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române activităţile companiei, în urma […] Articolul Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu apare prima dată în PS News.
15:30
Alertă pentru pensionari! Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: E o povară, nu un business sustenabil # PSNews.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară” pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă, transmite ProTV. „Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o […] Articolul Alertă pentru pensionari! Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: E o povară, nu un business sustenabil apare prima dată în PS News.
15:20
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi # PSNews.ro
Pentru a şasea oară, proiectele de incluziune ale Federaţiei Române de Fotbal au fost recunoscute în cadrul programului UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi. Aplicaţiile înscrise au fost evaluate de către juriul UEFA, iar FRF este una dintre asociaţiile recunoscute de forul european. Este a şasea oară consecutiv când Federaţia Română de Fotbal obţine premiul UEFA […] Articolul Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:10
Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Capitalei. Răspunsul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești # PSNews.ro
ANOSR a publicat un set de propuneri ale studenților pentru viitorul primar al Capitalei. Ei cer să îi asculte și să comunice direct cu pentru a dezvolta Bucureștiul mai eficient. Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a prezentat un set de propuneri venite de […] Articolul Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Capitalei. Răspunsul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești apare prima dată în PS News.
15:10
Clerul catolic rămâne exclusiv masculin: Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi # PSNews.ro
O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile să fie hirotonite ca diaconi în Biserica Catolică, menținând tradiția clerului exclusiv masculin. Raportul, prezentat Papei Leon și publicat joi, arată că membrii comisiei au decis cu un scor de 7 la 1 că studiile istorice și teologice „exclud posibilitatea” acceptării femeilor […] Articolul Clerul catolic rămâne exclusiv masculin: Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi apare prima dată în PS News.
15:00
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” # PSNews.ro
Un adevărat scandal s-a iscat, miercuri, în Comisia Economică, Industrii și Servicii a Senatului, convocată pentru a discuta criza de la barajul Paltinu, potrivit Digi24. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut un schimb aprins de replici cu reprezentanții USR, reproșându-le că secretarul de stat de la Ministerul Mediului, invitat la ședință, nu a fost prezent. […] Articolul Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” apare prima dată în PS News.
14:50
Anul acesta, STB este partener al Târgului de Carte Gaudeamus, cel mai longeviv eveniment de acest gen din România, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, care s-a deschis pe 3 decembrie, la Romexpo, în Pavilionul B2. Puterea culturii este una de neglijat, iar lectura are un rol impofrtant în formarea noastră. „În fiecare zi, sute de […] Articolul La drum cu o carte bună: STB, partener Gaudeamus 2025 apare prima dată în PS News.
14:40
Drulă, somat să clarifice legăturile între ONG-ul său – Asociația Pro Infrastructura și proiecte finanțate de CNAIR # PSNews.ro
Mihai Belu, unul dintre susținătorii Ancăi Alexandrescu în campania pentru Primăria Capitalei, a publicat o analiză detaliată pe rețelele sociale, în care solicită clarificări fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, referitoare la posibile relații financiare dintre Asociația Pro Infrastructura — ONG fondat de Drulă — și companiile de construcții care lucrează la proiectele finanțate de […] Articolul Drulă, somat să clarifice legăturile între ONG-ul său – Asociația Pro Infrastructura și proiecte finanțate de CNAIR apare prima dată în PS News.
14:30
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, deocamdată # PSNews.ro
Echipe de experţi care au studiat zona unde s-a produs o alunecare de teren, sub drumul naţional 1, în apropiere de Comarnic, au constatat că nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu, a declarat, […] Articolul Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, deocamdată apare prima dată în PS News.
14:30
Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în […] Articolul Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului apare prima dată în PS News.
14:20
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României # PSNews.ro
Daria Asaftei (200 m bras), Darius Coman (200 m bras) şi Denis Popescu (100 m spate) s-au calificat în semifinale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin. Totodată, cu timpul de 2:21.50 min., Daria Asaftei a stabilit un nou record naţional la 16, 17, 18 şi +19 ani la […] Articolul CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României apare prima dată în PS News.
14:20
Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe # PSNews.ro
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z […] Articolul Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:10
Remus Pricopie, despre retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Primărie: Campanie scurtă, decizie așteptată # PSNews.ro
Într-o campanie locală comprimată la doar două săptămâni, decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage și de a-l susține pe Ciprian Ciucu nu este deloc surprinzătoare, a spus Remus Pricopie, care vede în această mișcare confirmarea unei tendințe previzibile. „Nu e o surpriză, bucureștenii votează strategic”, a adăugat rectorul SNSPA, în cadrul emisiunii […] Articolul Remus Pricopie, despre retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Primărie: Campanie scurtă, decizie așteptată apare prima dată în PS News.
14:10
Audieri cu debit zero: Responsabilii chemați în Parlament să dea explicații au tăcut 40 de minute # PSNews.ro
A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă. Şi, tot de o săptămână, autorităţile îşi paseză vina una alteia. Aşa că a fost nevoie problema să ajungă şi în Parlament. Chiar la această oră au loc audieri în Comisia Economică de la Senat. Audieri care […] Articolul Audieri cu debit zero: Responsabilii chemați în Parlament să dea explicații au tăcut 40 de minute apare prima dată în PS News.
14:00
Austeritatea lui Bolojan: Indemnizații de lux la Aeroporturi București – 27.000 lei net pentru membrii CA # PSNews.ro
Pe 2 decembrie 2025, conducerea Ministerului Transporturilor a aprobat acordarea unor noi indemnizații lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB). Suma stabilită este de 46.560 lei brut, ceea ce se traduce prin aproximativ 27.200 lei net, potrivit Mediafax. Această decizie de la Aeroporturi București survine într-un context marcat […] Articolul Austeritatea lui Bolojan: Indemnizații de lux la Aeroporturi București – 27.000 lei net pentru membrii CA apare prima dată în PS News.
13:50
Prima lege a Uniunii Europene pentru combaterea corupției: un acord istoric cu concesii semnificative # PSNews.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligatorie în toate statele membre, după mai bine de doi ani de negocieri. Cum multe țări s-au opus însă anumitor standarde minime, proiectul a fost „îndulcit” față de versiunea inițială. Deputașii au ajuns la un acord privind prima lege […] Articolul Prima lege a Uniunii Europene pentru combaterea corupției: un acord istoric cu concesii semnificative apare prima dată în PS News.
13:30
Compania din România care anunță, înainte de Crăciun, că va concedia 641 de angajați din trei județe # PSNews.ro
Aumovio, companie desprinsă din grupul Continental, și-a anunțat angajații că a decis „ca parte din măsurile implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței”, să reducă un total de […] Articolul Compania din România care anunță, înainte de Crăciun, că va concedia 641 de angajați din trei județe apare prima dată în PS News.
13:20
Nicușor Dan cere depolitizarea funcțiilor de conducere din instituțiile-cheie după criza de la Barajul Paltinu # PSNews.ro
Criza hidrologică declanșată la Barajul Paltinu, care a lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă, a scos la iveală deficiențe majore de coordonare între instituțiile responsabile. În acest context, președintele Nicușor Dan cere ca toate pozițiile de conducere din instituțiile-cheie ale statului să fie ocupate strict pe baza competențelor […] Articolul Nicușor Dan cere depolitizarea funcțiilor de conducere din instituțiile-cheie după criza de la Barajul Paltinu apare prima dată în PS News.
13:20
MAI semnalează un fake news despre controlul total al traficului. „Nu, nu este «Big Brother»” # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) semnalează, joi, un fake news care circulă pe internet, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic […] Articolul MAI semnalează un fake news despre controlul total al traficului. „Nu, nu este «Big Brother»” apare prima dată în PS News.
13:10
Andrés Ritter, propunerea oficială pentru conducerea Parchetului European. Mandatul lui Kövesi se încheie în 2026 # PSNews.ro
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026, conform Adevărul. Germanul Andrés Ritter, în prezent adjunct al procurorului-șef european, ar urma să o înlocuiască anul viitor pe Laura Codruța […] Articolul Andrés Ritter, propunerea oficială pentru conducerea Parchetului European. Mandatul lui Kövesi se încheie în 2026 apare prima dată în PS News.
13:10
Trei dosare penale deschise de Parchetul General, după ameninţări cu moartea adresate magistraţilor # PSNews.ro
Parchetul General anunţă, joi, că a deschis trei dosare penale, care vizează tot atâtea persoane, care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii. ”În cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2005, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă […] Articolul Trei dosare penale deschise de Parchetul General, după ameninţări cu moartea adresate magistraţilor apare prima dată în PS News.
13:00
Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie # PSNews.ro
Numele Angelina Ștefan nu spune mare lucru alegătorilor din București, însă în spatele ușilor închise din Primăria Sectorului 6, acesta deschide orice lacăt. Mama primarului Ciprian Ciucu nu este o simplă pensionară, ci o verigă cheie într-o rețea complexă de influență, bani publici și numiri politice controversate. De la împărțirea hranei în campanie, la accidentele […] Articolul Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie apare prima dată în PS News.
13:00
Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu # PSNews.ro
Google a prezentat ca în fiecare an topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Iată topurile! Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai […] Articolul Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu apare prima dată în PS News.
12:50
Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili # PSNews.ro
Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că joi va lansa „strategia UE pentru locuri de muncă de calitate”. „Prioritari sunt lucrătorii exploatați din cauza contractării precare”, a spus aceasta. Mai mult, ea a subliniat faptul că „România trebuie să se concentreze pe PNRR”. Roxana Mînzatu a precizat că Uniunea […] Articolul Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili apare prima dată în PS News.
12:50
Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara # PSNews.ro
Platformele de ridesharing se bucură de mare succes în țara noastră, însă șoferii care colaborează cu ele nu sunt deloc mulțumiți. În acest context, conducătorii auto care lucrează cu platformele Bolt și Uber pregătesc acțiuni ample de protest. Astfel, în următoarele zile, este de așteptat ca mai multe orașe mari ale țării să aibă parte […] Articolul Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara apare prima dată în PS News.
12:30
România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat # PSNews.ro
În România, numărul de studii clinice s-a triplat, fiind înregistrată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în acest domeniu, spune Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, potrivit Mediafax. Alexandru Rafila a participat miercuri la lansarea platformei online studiiclinice.anm.ro, care facilitează accesul la informațiile privind studiile clinice din România. Platforma este un rezultat al colaborării […] Articolul România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat apare prima dată în PS News.
12:30
Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” # PSNews.ro
Într-o emisiune televizată, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a folosit o formulare care lovește direct în demnitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, potrivit știripesurse.ro. Întrebat despre competitorii săi politici, Cătălin Drulă a declarat: „Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, o formulare care a fost considerată rapid […] Articolul Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” apare prima dată în PS News.
12:20
Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție # PSNews.ro
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial. IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri […] Articolul Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție apare prima dată în PS News.
12:20
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic. Astfel, vântul va avea intensificări […] Articolul HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală # PSNews.ro
Învitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul Mihnea Predețeanu a vorbit despre retragerea din cursa pentru primăria Capitalei a lui Vlad Gheorghe și a lui Eugen Teodorovici. Acesta a analizat, de asemenea și scenariul în care se va mai retrage un candidat precum și felul cum se vor redistribui voturile în urma acestor mișcări […] Articolul Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală apare prima dată în PS News.
12:00
Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată # PSNews.ro
Invitat miercuri seară la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit despre criza apei generată de situația de la Paltinu și a propus câteva măsuri, precum furnizarea imediată de apă pentru populația afectată și schimbarea din funcții a celor responsabili de dezastru. „Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcție […] Articolul Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată apare prima dată în PS News.
12:00
SONDAJ Luptă strânsă pentru Capitală. Diferența dintre primii 2 candidați – cât de nehotărâți sunt bucureștenii # PSNews.ro
Lupta pentru Capitală se anunță una strânsă. Conform sondajului INSCOP Research realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță una strânsă. Remus Ștefureac, director INSCOP: ”Având în vedere fluiditatea votului din ultima săptămână și competiția strânsă, publicăm atât intenția de vot a […] Articolul SONDAJ Luptă strânsă pentru Capitală. Diferența dintre primii 2 candidați – cât de nehotărâți sunt bucureștenii apare prima dată în PS News.
11:30
PSD solicită conducerii USR să-și asume responsabilitatea pentru situația dezastruoasă de la barajul Paltinu # PSNews.ro
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să ceară explicații urgente ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu, considerând că decizia acesteia a provocat un dezastru în județele Prahova și Dâmbovița și a pus în pericol viața a sute de mii de oameni, conform Gândul. Social-democrații cer conducerii USR să-și asume împreună cu ministrul Diana Buzoianu responsabilitatea acestui […] Articolul PSD solicită conducerii USR să-și asume responsabilitatea pentru situația dezastruoasă de la barajul Paltinu apare prima dată în PS News.
11:30
Conform datelor extrase și analizate cu ajutorul NewsVibe, platforma AI de monitorizare media în timp real, asistăm la un moment de creștere a mențiunilor despre partide, precum și a impactului lor estimat, după două intervale de scădere continuă. Dinamizarea agendei politice se reflectă și în mediatizarea partidelor în sursele online cele mai relevante. Campania pentru […] Articolul Top 5 partide în online. Cum a ajuns USR pe primul loc apare prima dată în PS News.
11:10
De ce întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul arestat pentru mită, de la Guvern, a avut loc în afara legii # PSNews.ro
Informațiile din dosarul DNA au susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […] Articolul De ce întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul arestat pentru mită, de la Guvern, a avut loc în afara legii apare prima dată în PS News.
11:00
Decizie controversată a FRGR: Maccarani, cercetată în Italia pentru abuzuri, invitată să antreneze lotul României # PSNews.ro
În plin scandal privind acuzații de abuz în gimnastica românească, atât artistică, dar mai ales ritmică, Federația Română de Gimnastică Ritmică (FRGR) face un gest surprinzător. La scurt timp după ce Agenția Națională pentru Sport (ANS) a suspendat fondurile FRGR, invocând decizii abuzive asupra sportivilor minori, președinta federației, Irina Deleanu, o invită în România pe […] Articolul Decizie controversată a FRGR: Maccarani, cercetată în Italia pentru abuzuri, invitată să antreneze lotul României apare prima dată în PS News.
11:00
Ilie Bolojan, discuție pragmatică despre consolidarea interconexiunilor electrice cu premierul Viktor Orban # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria, scrie News.ro. „O discuţie pragmatică cu Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida interconexiunile […] Articolul Ilie Bolojan, discuție pragmatică despre consolidarea interconexiunilor electrice cu premierul Viktor Orban apare prima dată în PS News.
10:50
Incendiu miercuri seară la mall-ul Promenada din București. Peste 1.100 de persoane evacuate # PSNews.ro
Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un panou electric. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost […] Articolul Incendiu miercuri seară la mall-ul Promenada din București. Peste 1.100 de persoane evacuate apare prima dată în PS News.
10:30
Criza apei potabile – ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie # PSNews.ro
Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) anunţă, joi, că este pregătită, din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic, să livreze apă către operatori şi către industrie pentru a fi apoi livrată către populaţie. „Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populaţiei cât mai rapid posibil. Astfel, în această dimineaţă, […] Articolul Criza apei potabile – ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:10
„Primari cu voturile a 8% din populație” – Avertismentul lui Remus Pricopie privind noua legitimitate politică # PSNews.ro
Remus Pricopie atrage atenția, cu câteva zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că primarii și chiar președinții pot ajunge în funcție cu un sprijin real extrem de mic din partea populației, acest deficit de legitimitate transformându-se în criză politică pe termen lung. Lecțiile alegerilor trecute: diferențe de sub 1% În analiza sa, Remus […] Articolul „Primari cu voturile a 8% din populație” – Avertismentul lui Remus Pricopie privind noua legitimitate politică apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
PE SCURT: Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a respins ridicarea imunității unui eurodeputat italian implicat în Qatargate, dar a aprobat-o pentru un al doilea, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Parlament și procurorii belgieni. În Germania, conservatorii au votat cu largă majoritate în favoarea reformei pensiilor, deși persistă rezerve interne înaintea votului […] Articolul Știri din capitalele Europei, 3 decembrie apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Explozia nehotărâților înainte de alegeri. Predețeanu: „Campania a fost slabă, fără idei și fără dezbatere reală” # PSNews.ro
Creșterea bruscă a ponderii alegătorilor nehotărâți, de la aproximativ 10% la aproape 18% în doar două săptămâni, este unul dintre fenomenele cele mai vizibile ale finalului de campanie pentru Primăria Capitalei. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, analistul politic Mihnea Predețeanu a explicat care sunt cauzele acestui val de indecizie și de ce el spune mai […] Articolul VIDEO Explozia nehotărâților înainte de alegeri. Predețeanu: „Campania a fost slabă, fără idei și fără dezbatere reală” apare prima dată în PS News.
20:00
Mircea Dinescu explodează la adresa Executivului: ‘Îi omoară pe țărani cu impozitele, din prostie’ # PSNews.ro
Scriitorul și publicistul Mircea Dinescu a lansat un atac direct la adresa guvernului în general, într-o intervenție televizată în care a vorbit despre gestionarea resurselor de apă, politicile fiscale aplicate în mediul rural și criza agriculturii românești. Într-o intervenție telefonică tensionată, la România TV, Dinescu a acuzat „minciuni dovedite de specialiști” și a spus că […] Articolul Mircea Dinescu explodează la adresa Executivului: ‘Îi omoară pe țărani cu impozitele, din prostie’ apare prima dată în PS News.
20:00
De la site-uri XXX la benzinării: fostul șef Pornhub a pus ochii pe Lukoil. Ce ofertă a făcut # PSNews.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost co-proprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub, s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale Lukoil. „Este evident că Lukoil International GmbH reprezintă o investiție excelentă și oricine ar fi bucuros să aibă ocazia să dețină aceste active”, a declarat Bergmair […] Articolul De la site-uri XXX la benzinării: fostul șef Pornhub a pus ochii pe Lukoil. Ce ofertă a făcut apare prima dată în PS News.
19:50
Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro ce durează 100 de zile. Care sunt cerințele # PSNews.ro
Mai multe persoane vor fi plătite cu 23.000 de euro în Germania pentru a petrece 100 de zile într-un loc special, departe de lume. Candidații trebuie să aibă între 25 și 55 de ani, să fie într-o stare fizică bună, să dețină o diplomă universitară și să cunoască foarte bine limba engleză, anunță Adevărul. Șase […] Articolul Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro ce durează 100 de zile. Care sunt cerințele apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.