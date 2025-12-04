FOTO Bolojan și-a luat partenera în vizita oficială din Austria. Ipostaze surprinzătoare la recepția de la ambasadă
PSNews.ro, 4 decembrie 2025 19:50
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția presei la recepția organizată miercuri seară la Ambasada României din Viena cu ocazia Zilei Naționale, prin faptul că a fost însoțit de partenera sa. Aparițiile celor doi la evenimente oficiale au fost până acum rare, astfel că prezența acesteia a constituit o premieră pentru mass-media, anunță Gândul. Partenera premierului, […]
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
20:10
VIDEO Analist politic: „Nici dreapta nu colaborează, nici stânga. Oamenii sunt debusolați” # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, analistul politic Iordan Bărbulescu a oferit una dintre cele mai directe și critice evaluări ale campaniei electorale aflate pe final. Fără dezbateri, cu alianțe tensionate și cu o lipsă de direcție clară atât în tabăra dreptei, cât și în guvernare, profesorul consideră că alegătorii sunt mai dezorientați ca oricând — […]
Acum 30 minute
19:50
19:50
Legea de combatere a extremismului, retrimisă în Parlament. Explicațiile lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, el arătând că "unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul". Preşedintele mai spune că noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la […]
19:40
Ziarul american New York Times (NYT) a anunțat joi că a acționat în judecată Pentagonul, după ce această instituție a impus presei norme respinse de instituțiile din mass-media mainstream, care și-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, informează AFP. Anunțate în septembrie de secretarul Apărării Pete […]
Acum o oră
19:30
Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, după confirmarea rezultatelor analizelor DSP # PSNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române afirmă, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. "Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă", precizează instituţia. "Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul […]
19:30
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță joi că alegătorii vor putea duminică doar la secțiile de votare la care sunt arondați. AEP transmite că alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu […]
19:20
Un număr de 31 de unități de învățământ din Capitală și-au decalat luni programul de începere a cursurilor, a declarat pentru Agerpres inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru. 'Sunt 31 de unități de învățământ care și-au decalat programul de începere a cursurilor în ziua de luni pentru clasele în care au […]
Acum 2 ore
19:10
VIDEO Glad Varga (PNL), președintele Comisiei pentru Mediu din Senat: Demisiile nu sunt neapărat un capăt de drum # PSNews.ro
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor", senatorul Glad Varga (PNL), președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, a comentat declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, care a indicat Apele Române drept principal responsabil pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița și a sugerat că solicitările de demisie trebuie privite și în cheie electorală. „Demisiile nu sunt neapărat un […]
19:10
Comisia Europeană a deschis o procedură de revizuire a tarifelor aplicate mașinilor electrice produse în China de grupul Volkswagen. Uniunea Europeană a impus anul trecut tarife asupra vehiculelor electrice fabricate în China, la finalul unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile, informează Financial Times. În prezent, Volkswagen plătește taxe vamale de 20,7% pentru modelele […]
19:00
Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Însuși ministrul Sănătății a testat aparatul # PSNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de […]
18:50
Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces". Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […]
18:40
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București – Focșani # PSNews.ro
Viteza excesivă în condiții neprielnice și condusul agresiv au fost cele mai reclamate probleme întâmpinate de șoferi pe Autostrada București – Focșani, deschisă complet traficului odată cu finalizarea ultimului ei segment. Mulți români se plâng de experiența din trafic, potrivit Adevărul. Din 27 noiembrie 2025, odată cu finalizarea lucrărilor la segmentul de 14 kilometri între […]
18:40
Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer" (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat, care marchează prima orientare a organizației către simplitate totală. Anunțul vine pe fondul unui climat global tensionat, în care experții văd în acest „alb-calm" un simbol al resetării, clarității și nevoii de spațiu interior, atât […]
18:30
Miniștrii Transporturilor resping planul CE privind ITP anual pentru mașinile mai vechi de 10 ani # PSNews.ro
Miniștrii europeni ai Transporturilor au respins planul Comisiei Europene ca inspecțiile tehnice pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani să fie obligatorii anual. Aceste vehicule sunt supuse astăzi unor inspecții obligatorii doar odată la 2 ani, în UE. Unele țări, precum Franța și Germania, impun aceeași regulă și mașinilor cu o vechime de […]
18:20
Măsuri dispuse la nivelul MAI pentru desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie # PSNews.ro
În contextul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, au fost stabilite ultimele detalii privind măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona secțiilor de votare și a birourilor electorale, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc, în sistem de videoconferință, o ședință de […]
Acum 4 ore
18:10
Alexandru Rogobete: Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că unităţile critice din Prahova, precum spitalele, ISU, pompierii sau căminele de bătrâni, ar fi trebuit anunţate din timp despre criza apei potabile, pentru a fi luate măsuri privind organizarea unităţilor. Alexandru Rogobete a declarat, joi, la Iaşi, că a vizitat în cursul nopţii trecute cele cinci spitale din Prahova […]
18:10
Profesorul care promova legionarismul la școală, iertat de procurori: „Nu există interes public” # PSNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău au închis dosarul penal deschis pe numele profesorului de religie Aurelian Damian, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu", acuzat că promova Mișcarea Legionară la ore și făcea propagandă politică în favoarea lui Călin Georgescu în fața elevilor. Ancheta a fost clasată pe motiv că nu există „interes public" pentru […]
18:00
DOCUMENT Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări # PSNews.ro
Un raport al Avocatului Poporului atrage atenția că, în prezent, nu există reguli unitare la nivelul Caselor de Pensii pentru soluționarea cererilor privind recunoașterea dreptului la pensie al cetățenilor români care au muncit în străinătate. Lipsa unui cadru legal clar face ca multe dosare să fie blocate, iar tot mai mulți solicitanți să aibă dificultăți în obținerea dreptului la pensie după […]
17:50
Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți 8 suspecți # PSNews.ro
În urma celor 33 de percheziţii efectuate miercuri în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți. Joi, 4 decembrie, DIICOT a anunțat că avocata suspectată ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, împreună cu alți opt membri ai […]
17:40
Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea # PSNews.ro
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem […]
17:30
O nouă fabrică în România: germanii de la Welp investesc 10 milioane de euro. Unde se fac angajări # PSNews.ro
Grupul german Welp a început în această toamnă construcția unei noi fabrici la Mediaș, unde va produce blindaje pentru mașini și utilaje, dar și ansambluri și subansamble pentru blindate, potrivit publicației Monitorul de Mediaș. „Ne-am îndreptat atenția în ultimii ani spre piețe noi, cum ar fi industria de apărare, dar și comercială, pe care le utilăm […]
17:30
VIDEO Adevăratele mize ale alegerilor din Capitală: „Oamenii sunt dezamăgiți și obosiți. Votul va fi foarte emoțional” # PSNews.ro
Cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, analistul politic Iordan Bărbulescu a explicat, în emisiunea „Puterea Știrilor", complexitatea momentului politic și mizele care depășesc cu mult o simplă competiție locală. Potrivit acestuia, scrutinul de duminică este un test pentru întreaga scenă politică, pentru coaliția de guvernare și pentru direcția strategică în care se […]
17:20
VIDEO Ies la iveală noi detalii în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția PNL: Statul, primul vinovat # PSNews.ro
Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, continuă să genereze tensiuni între instituțiile statului. Ministerul Mediului, Consiliile Județene, Apele Române și societățile din subordine își pasează responsabilitatea, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată luni, 8 decembrie, în Parlament pentru explicații. PSD și AUR îi […]
17:20
Orașul din România care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare, începând cu 2026 # PSNews.ro
Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%, potrivit bzi. Compania ApaVital a anunțat că, începând cu 1 ianuarie […]
17:10
Cum este așteptată să evolueze economia României în 2026? Cifre și scenarii privind inflația, dobânda-cheie, deficitul # PSNews.ro
După un an care putea fi mai rău decât cum arată în prezent, pentru 2026 specialiștii XTB România prevăd o creștere economică, chiar dacă subunitară, o inflație în general în scădere, dar nu exclud noi creșteri de taxe. Anul 2026 este așteptat aducă pentru România o creștere economică lentă, o inflație în scădere, dar și […]
17:10
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” # PSNews.ro
Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget. Ce spun tinerii olimpici Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României […]
17:00
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor” # PSNews.ro
„Nu va există impozit pe serele și solariile românilor! Asta le-a spus răspicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fermierilor din Buzău" a transmis fostul premier Marcel Ciolacu agricultorilor români, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu aceştia la Buzău. Candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău i-a asigurat pe cei prezenţi că sprijinul autorităţilor […]
16:50
Alertă și în Călăraşi! Pod rupt de ape, după ce a fost deschis barajul Mihăileşti. Momentan nu se poate interveni # PSNews.ro
Primarul orașului Budești, din județul Călărași, anunță că un pod din apropierea satului Crivăț s-a rupt în urma creșterii puternice a debitului de apă, după deversările controlate de la barajul Mihăilești, anunță
16:50
De la Viena, Bolojan intervine în criza apei: „Oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente […] Articolul De la Viena, Bolojan intervine în criza apei: „Oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni” apare prima dată în PS News.
16:40
MAE anunță procedurile de acreditare pentru delegații mass-media străine și observatorii străini # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi, procedurile de acreditare pentru delegații mass-media străine și observatorii străini la alegerile locale parțiale de duminică. MAE transmite că acreditarea delegaților mass-media străini și a observatorilor străini se realizează, la propunerea Ministerul Afacerilor Externe, de către Biroul electoral de circumscripție județeană Buzău, Biroul electoral de circumscripție a municipiului […] Articolul MAE anunță procedurile de acreditare pentru delegații mass-media străine și observatorii străini apare prima dată în PS News.
16:30
Prefectul Prahovei replică Apelor Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative # PSNews.ro
Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, vine joi cu o replică la acuzația reprezentanților Apelor Române care spun că Prefectura, care are rolul de coordonator instituțional la nivelul județului, cunoaștea riscul unei situații de criză privind golirea lacului Paltinu pentru lucrări de mentenanță. Acesta susține că fundamentarea întocmită de ANAR înaintea lucrărilor prevedea un plan în […] Articolul Prefectul Prahovei replică Apelor Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative apare prima dată în PS News.
16:30
Scurtul drum de la „suveraniști“ la mainstream: Cum au migrat aleșii SOS și POT către PSD și PNL # PSNews.ro
La mai puțin de un an de la intrarea spectaculoasă în Legislativ pe valul discursului “suveranist”, o parte dintre parlamentarii aleși pe listele SOS România și POT au schimbat tabăra politică și s-au înscris în partidele pe care, în campanie, le acuzau de “trădare națională”. PSD a fost principalul beneficiar al valului de migrații, în […] Articolul Scurtul drum de la „suveraniști“ la mainstream: Cum au migrat aleșii SOS și POT către PSD și PNL apare prima dată în PS News.
16:20
ÎCCJ anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor. ”La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată şedinţa Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea […] Articolul ÎCCJ anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:10
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” # PSNews.ro
Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi”, transmite ProTV. Schimbarea de la vârful politicii austriece din luna martie, odată cu ajungerea lui Christian Stocker în […] Articolul Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” apare prima dată în PS News.
16:00
Ponta tulbură și el …Apele Române: Dacă șeful era de la PSD sau PNL, probabil era deja arestat # PSNews.ro
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă” în alta. Comisia Economică, […] Articolul Ponta tulbură și el …Apele Române: Dacă șeful era de la PSD sau PNL, probabil era deja arestat apare prima dată în PS News.
16:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat […] Articolul Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis apare prima dată în PS News.
15:50
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă # PSNews.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi […] Articolul Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după ancheta pentru fraudă apare prima dată în PS News.
15:40
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. Răspunsul Generalului Bălăceanu # PSNews.ro
România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse, potrivit Bloomberg. Virgil Bălăceanu, general (r.), a spus joi, în direct la Digi24, să „lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe”, precizând că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val: „Vorbim de etape diferite, de la […] Articolul Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. Răspunsul Generalului Bălăceanu apare prima dată în PS News.
15:30
Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu, el precizând că acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române activităţile companiei, în urma […] Articolul Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu apare prima dată în PS News.
15:30
Alertă pentru pensionari! Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: E o povară, nu un business sustenabil # PSNews.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară” pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă, transmite ProTV. „Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o […] Articolul Alertă pentru pensionari! Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: E o povară, nu un business sustenabil apare prima dată în PS News.
15:20
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi # PSNews.ro
Pentru a şasea oară, proiectele de incluziune ale Federaţiei Române de Fotbal au fost recunoscute în cadrul programului UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi. Aplicaţiile înscrise au fost evaluate de către juriul UEFA, iar FRF este una dintre asociaţiile recunoscute de forul european. Este a şasea oară consecutiv când Federaţia Română de Fotbal obţine premiul UEFA […] Articolul Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi apare prima dată în PS News.
15:10
Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Capitalei. Răspunsul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești # PSNews.ro
ANOSR a publicat un set de propuneri ale studenților pentru viitorul primar al Capitalei. Ei cer să îi asculte și să comunice direct cu pentru a dezvolta Bucureștiul mai eficient. Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a prezentat un set de propuneri venite de […] Articolul Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Capitalei. Răspunsul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești apare prima dată în PS News.
15:10
Clerul catolic rămâne exclusiv masculin: Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi # PSNews.ro
O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile să fie hirotonite ca diaconi în Biserica Catolică, menținând tradiția clerului exclusiv masculin. Raportul, prezentat Papei Leon și publicat joi, arată că membrii comisiei au decis cu un scor de 7 la 1 că studiile istorice și teologice „exclud posibilitatea” acceptării femeilor […] Articolul Clerul catolic rămâne exclusiv masculin: Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi apare prima dată în PS News.
15:00
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” # PSNews.ro
Un adevărat scandal s-a iscat, miercuri, în Comisia Economică, Industrii și Servicii a Senatului, convocată pentru a discuta criza de la barajul Paltinu, potrivit Digi24. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut un schimb aprins de replici cu reprezentanții USR, reproșându-le că secretarul de stat de la Ministerul Mediului, invitat la ședință, nu a fost prezent. […] Articolul Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” apare prima dată în PS News.
14:50
Anul acesta, STB este partener al Târgului de Carte Gaudeamus, cel mai longeviv eveniment de acest gen din România, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, care s-a deschis pe 3 decembrie, la Romexpo, în Pavilionul B2. Puterea culturii este una de neglijat, iar lectura are un rol impofrtant în formarea noastră. „În fiecare zi, sute de […] Articolul La drum cu o carte bună: STB, partener Gaudeamus 2025 apare prima dată în PS News.
14:40
Drulă, somat să clarifice legăturile între ONG-ul său – Asociația Pro Infrastructura și proiecte finanțate de CNAIR # PSNews.ro
Mihai Belu, unul dintre susținătorii Ancăi Alexandrescu în campania pentru Primăria Capitalei, a publicat o analiză detaliată pe rețelele sociale, în care solicită clarificări fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, referitoare la posibile relații financiare dintre Asociația Pro Infrastructura — ONG fondat de Drulă — și companiile de construcții care lucrează la proiectele finanțate de […] Articolul Drulă, somat să clarifice legăturile între ONG-ul său – Asociația Pro Infrastructura și proiecte finanțate de CNAIR apare prima dată în PS News.
14:30
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, deocamdată # PSNews.ro
Echipe de experţi care au studiat zona unde s-a produs o alunecare de teren, sub drumul naţional 1, în apropiere de Comarnic, au constatat că nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu, a declarat, […] Articolul Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, deocamdată apare prima dată în PS News.
14:30
Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în […] Articolul Primele declarații ale lui Ilie Bolojan despre noua moțiune de cenzură a opoziției la adresa guvernului apare prima dată în PS News.
14:20
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României # PSNews.ro
Daria Asaftei (200 m bras), Darius Coman (200 m bras) şi Denis Popescu (100 m spate) s-au calificat în semifinale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin. Totodată, cu timpul de 2:21.50 min., Daria Asaftei a stabilit un nou record naţional la 16, 17, 18 şi +19 ani la […] Articolul CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României apare prima dată în PS News.
14:20
Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe # PSNews.ro
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z […] Articolul Tensiunile continuă în Bulgaria, chiar și după retragerea proiectului de buget: proteste de amploare în 12 orașe apare prima dată în PS News.
