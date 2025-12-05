PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru criza apei din Prahova
MainNews.ro, 5 decembrie 2025 01:50
PSD solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile care afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova. Prima audiere în Parlament va avea loc săptămâna viitoare, unde aceasta va răspunde acuzelor legate de gestionarea deficitară a situației critice. PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei potabile din Prahova
• • •
Acum 30 minute
02:00
Deciziile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu au evidențiat un stil politic tranzacțional, orientat spre pragmatism, diferit de idealismul predecesorilor săi. Normalizarea relațiilor Israel-Arabia Saudită și atacurile împotriva Iranului au contribuit la stabilizarea regiunii, deși nu au promovat democrația sau soluția celor două state. Donald Trump a adoptat o politică pragmatică și tranzacțională în Orientul
02:00
Militarii moldoveni participă pe 1 decembrie 2023 la parada militară de Ziua României în București, marcând astfel un eveniment important de colaborare internațională. Aceștia sunt membri ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre" și contribuie semnificativ la această tradiție din 2014. Militarii moldoveni participă la parada militară de Ziua României pe 1 decembrie
02:00
Clipurile generate cu AI sunt folosite în escrocherii de diverse naturale, cum ar fi fraudele financiare și scamurile caritabile. Poliția Română avertizează asupra metodelor de detectare a acestor clipuri false, inclusiv inconsistențe în mișcările feței și în sunete. Fii precaut și informează-te pentru a te proteja. Clipurile video generate cu AI sunt folosite pentru escrocherii
02:00
Descoperă eleganța și rafinamentul unui ceas de damă Fossil, un accesoriu care face diferența în orice ținută. Îmbinând stilul cu tehnologia, Fossil oferă modele variate, de la clasice la smart, toate realizate cu materiale de calitate. Alege un ceas care reflectă personalitatea ta și adaugă un plus de sofisticare garderobei tale. Ceasurile de damă Fossil
01:50
Acum 2 ore
01:00
Ciel Tower, cel mai înalt hotel din lume, a fost deschis în Dubai Marina, având 377 de metri înălțime. Proiectul, inițial neplanificat pentru această înălțime, oferă camere cu priveliști panoramice și inovații arhitecturale. Descoperiți cum acest hotel redefinește conceptul de ospitalitate în Dubai. Ciel Tower din Dubai Marina este cel mai înalt hotel din lume,
01:00
Prețurile la benzina și motorina din Republica Moldova scad, câte 23,37 lei și 21,17 lei per litru, respectiv. Aceasta este prima reducere după aproape o lună de scumpiri cauzate de sancțiunile impuse asupra Lukoil. Costul benzinei se reduce cu 2 bani, iar motorinei cu 4 bani. Detalii complete pe TV8.md. Prețurile benzinei și motorinei scad
01:00
Noua metodă de escrocare online implică atacatori care se prezintă drept companii aeriene renumite, cum ar fi Lufthansa și Emirates, pentru a înșela organizațiile. Aceștia folosesc e-mailuri frauduloase pentru a solicita plăți în avans sub diverse pretexte. Specialiștii recomandă verificarea expeditorilor și implementarea soluțiilor de securitate. Specialiștii în securitate cibernetică au descoperit o nouă metodă
01:00
Dosarul destabilizărilor din Republica Moldova implică doi funcționari socialiști, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan, suspectați de organizarea protestelor violente. ANI verifică averile acestora, iar Mizdrenco este deja în arest, în timp ce Moroșan s-ar ascunde în Transnistria, legat de pregătirea luptătorilor în Serbia. Averile a doi funcționari socialiști din Moldova, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan,
00:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat pe 26 noiembrie că alimentarea cu apă nu va fi afectată, deși zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă câteva zile mai târziu. Criza apei a afectat peste 100.000 de oameni și a fost cauzată de golirea lacului Paltinu. Ministrul Mediului Diana
Acum 4 ore
00:00
Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul din 28 septembrie în Republica Moldova, aducând în Parlament deputați loiali. Igor Grosu subliniază că această campanie de dezinformare face parte dintr-un război hibrid, impactând democrația și securitatea țării. Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul
00:00
Studiul arată că aproape 50% dintre angajații din generația Z se tem să converseze cu colegii fără ajutorul inteligenței artificiale. Tinerii preferă să utilizeze AI pentru a se pregăti pentru întâlniri și evenimente de networking, ceea ce subliniază o schimbare în modul de comunicare în mediul profesional. Aproape 50% dintre angajații din generația Z preferă
00:00
Vladimir Andronachi, fost deputat din Republica Moldova, se declară nevinovat într-un caz de spălare de bani și afirmă că este o jertfă. După prelungirea arestului preventiv, acesta va rămâne închis încă 20 de zile. Andronachi a fost reținut pentru acuzații grave legate de fraudă bancară și alte infracțiuni. Vladimir Andronachi, fost deputat din Republica Moldova,
4 decembrie 2025
23:50
Airbus a rechemat urgent peste 6.000 de aeronave A320, inclusiv din România, după un potențial risc de siguranță. Autoritatea Europeană pentru Siguranță Aeriană impune oprirea avioanelor la sol pentru actualizări software urgente. Zborurile sunt afectate la nivel global, inclusiv anulări și întârzieri semnificative. Airbus a rechemat urgent 6.000 de aeronave A320 din întreaga lume, inclusiv
23:40
23:00
Bărbatul din Moldova care a găsit o dronă pe câmp credea inițial că este un sac de îngrășăminte. După ce a dezmembrat-o, a regretat fapta, dar a fost observat de primar și autoritățile au fost alertate. Drona nu conținea explozibil, dar incidentul scoate în evidență riscurile în privința securității naționale. Bărbatul a găsit o dronă
23:00
Descoperă HUAWEI MatePad 12X, tableta revoluționară ce combină funcționalitatea unui laptop cu portabilitatea unei tablete. Cu un ecran ultra-clar de 2.8K, noul HUAWEI M-Pencil Pro și aplicații dedicate productivității, este aliatul ideal pentru muncă, studiu și creație, făcându-ți ideile mai accesibile ca niciodată. HUAWEI MatePad 12X (2025) combină funcționalitatea unei tablete cu performanțele unui laptop
23:00
Procurorii DIICOT investighează o schemă de evaziune fiscală și contrabandă, implicând 11 firme românești alimentate cu petrol rusesc. Cercetările se concentrează pe compania Alkagesta și alte entități suspectate de falsificarea documentelor și utilizarea infrastructurii Oil Terminal pentru a evita plata TVA și accizelor. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Vama Constanța Nord într-un dosar de
22:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu confirmă intenția de a merge la New York, în ciuda amenințărilor de arestare formulate de primarul ales Zohran Mamdani. Acesta din urmă a denunțat ofensiva Israelului în Gaza și a promis să pună în aplicare un mandat internațional emis de Curtea Penală Internațională. Benjamin Netanyahu intenționează să călătorească la New York,
22:40
Criza apei potabile din Prahova afectează peste 100.000 de locuitori, generând controverse în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, refuză să demisioneze, chiar dacă PSD o acuză de gestionare defectuoasă. Urmează audieri în Parlament pentru clarificarea responsabilităților în această situație critică. Criza apei potabile afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova Ministra Mediului, Diana
Acum 6 ore
22:00
O dronă Shahed a survolat Republica Moldova și România pe 25 noiembrie. Poliția de Frontieră a confirmat incidentul, iar o a doua dronă de tip Gerbera a căzut în Florești. Autoritățile intervin pentru a asigura siguranța cetățenilor și a monitoriza situația. Detalii despre originea și funcționalitatea dronelor sunt incluse. Drona Shahed a survolat Republica Moldova
22:00
ALTREAL.ro, prima platformă independentă pentru energia verde din România, a fost lansată în cadrul conferinței „Vocea Profesioniștilor din Energia Verde". Aceasta oferă comparatoare de oferte fotovoltaice, validarea instalatorilor și educație în domeniu, pentru a crește încrederea și siguranța în piața energiei solare. Platforma ALTREAL.ro a fost lansată pentru a sprijini tranziția energetică din România prin
22:00
Dosarul lui Vlad Voiculescu de la DNA, nerezolvat de patru ani, vizează achiziția de vaccinuri în pandemie. Voiculescu, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu. Ancheta se află în așteptare din cauza lipsei unui răspuns de la Uniunea Europeană. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în legătură cu
21:50
Hong Kong intră într-o perioadă de doliu de trei zile după incendiul devastator care a dus la moartea a 128 de persoane. Liderul administrației a păstrat un moment de reculegere, în timp ce familiile continuă căutările pentru cei dispăruți. Acesta este cel mai grav incendiu din istoria recentă a orașului. Hong Kong a declarat trei
21:50
CEC Bank, banca de stat cu rating junk, a început să își vândă sediile, adunând prețuri de pornire de peste 1 milion de euro pentru trei locații. Licitația include sucursale din București, Târgoviște și Vaslui, iar fostul premier Florin Cîțu semnalează problemele financiare ale instituției. CEC Bank, cu rating junk, a început să vândă sediile,
21:40
Bărbat din Dolj arestat preventiv după ce fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani, a reclamat abuzuri sexuale repetate. Incidentul a fost sesizat la Poliție, iar cercetările au arătat că abuzurile au avut loc pe o perioadă lungă. A fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Bărbat de 43 de ani
21:40
Biroul Electoral de Circumscripție București a constatat că președintele Nicușor Dan a încălcat legea și Constituția în cadrul unui videoclip electoral al lui Cătălin Drulă. Decizia BEC implică eliminarea clipului de pe rețelele sociale, generând controverse în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral de Circumscripție București a decis că președintele Nicușor Dan a încălcat
21:00
Meta a decis să interzică utilizarea boților de AI precum ChatGPT pe WhatsApp începând cu ianuarie 2026. Măsura este menită să promoveze soluțiile de inteligență artificială ale Meta, forțând utilizatorii să opteze pentru acestea. Discuțiile cu ChatGPT pot fi sincronizate cu aplicația sa. Critici și posibile procese sunt așteptate. ChatGPT și alți boți de AI
20:50
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a demisionat din Parlament după ce a fost acuzată de recrutarea a 17 sud-africani pentru a lupta în Ucraina. Susținând că a fost victima unei înșelăciuni, ea cooperează cu autoritățile în ancheta poliției pentru repatrierea bărbaților. Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma a demisionat din parlament după
20:50
Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, afirmă că distribuirea pensiilor reprezintă o povară financiară pentru companie. Acesta propune ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru acest serviciu, subliniind costurile ridicate asociate cu procurarea cash-ului și gestionarea proceselor interne. Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, susține că distribuirea pensiilor este o povară financiară Compania își dorește ca
20:50
Autoritățile din R. Moldova desfășoară percheziții într-un dosar penal pentru finanț
20:40
Nicușor Dan a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului, subliniind necesitatea unor reglementări clare. Acesta avertizează că formulările vagi din legislație pot duce la abuzuri și amplificarea tensiunilor sociale, promovând atât fermitatea, cât și echilibrul în apărarea democrației. Nicușor Dan a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului … Articolul Nicușor Dan retrimite legea anti-extremism la Parlament pentru revizuire apare prima dată în Main News.
20:40
Un băiețel de 3 ani din India a devenit cel mai tânăr jucător inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. După doar o lună de antrenament intens, a reușit să depășească un record anterior deținut de alt copil din India. Pas cu pas, a devenit parte din elita mondială a șahului. Băiețelul din India, Sarwagya, … Articolul Un băiețel indian de 3 ani impresionează lumea șahului fără să știe să citească apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:00
Discover how Liviu Popescu, co-owner of Fratelli, integrates the HUAWEI WATCH Ultimate 2 into his daily routine. This advanced smartwatch enhances efficiency in business and supports a balanced lifestyle with health monitoring features. Explore its elegant design and innovative functions suitable for any activity. HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un partener esențial pentru Liviu Popescu … Articolul HUAWEI WATCH Ultimate 2: Partener esențial pentru sănătate și eficiență apare prima dată în Main News.
20:00
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a condamnat un antreprenor la 13 ani de închisoare pentru omorul lui Vitalie Covali, dar procurorii care au mușamalizat cazul timp de 12 ani au scăpat de răspundere. Mama victimei, Eugenia Ceban, a luptat pentru justiție, denunțând corupția din sistemul judiciar. Procurorii din Republica Moldova au scăpat de … Articolul Procurorii care au protejat un criminal timp de 12 ani: cum s-au ascuns? apare prima dată în Main News.
19:50
ONU solicită Israelului o comisie de anchetă independentă pentru a investiga acuzațiile de tortură și rele tratamente în conflictul israeliano-palestinian. Organizația condamnă atacurile Hamas, dar îngrijorează caracterul disproporționat al ripostei israeliene și violențele asupra palestinienilor. Comitetul ONU împotriva torturii cere Israelului să înființeze o comisie de anchetă pentru a investiga acuzațiile de tortură în conflictul … Articolul ONU solicită Israelului o anchetă privind acuzațiile de tortură în Palestina apare prima dată în Main News.
19:50
Numărul firmelor care cer insolvența a crescut semnificativ, atingând 985 în noiembrie 2025. Dobânzile mari și inflația afectează grav companiile, în special microîntreprinderile și sectorul HoReCa, unde se înregistrează falimente directe. Estimări indică o depășire a 8.000 de insolvențe până la finalul anului. Numărul firmelor în insolvență în România a crescut, ajungând la 985 în … Articolul Creștere alarmantă a firmelor care cer intrarea în insolvență apare prima dată în Main News.
19:50
Kremlinul reia narațiunile folosite înainte de războiul din Ucraina, îndreptându-le acum spre Republica Moldova și statele baltice. Serghei Lavrov acuză aceste țări de aplicarea unor legi rasiste și discriminare. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează asupra unei posibile agresiuni ruse în regiune, semnalând o strategie menită să pregătească terenul pentru conflict. Rusia reia narațiunile folosite pentru … Articolul Kremlinul reia vechile tactici anti-Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și statele baltice apare prima dată în Main News.
19:40
Nicușor Dan discută cu președintele Coreei de Sud despre energia nucleară și industria de apărare, în timp ce România se confruntă cu o criză a apei în județele Prahova și Dâmbovița, afectând 100.000 de oameni. Autoritățile se joacă de-a ping-pong-ul în loc să rezolve problemele de apă potabilă. Nicușor Dan a avut discuții cu președintele … Articolul România și criza apei: Nicușor Dan explorează energia nucleară din Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
19:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian de către șase drone rusești. Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Ozerov, este convocat pentru explicații. Incidentul, inclusiv prăbușirea unei drone în Cuhureștii de Jos, ridică riscuri pentru siguranța națională și regională. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian de către șase … Articolul Chișinău reacționează la survolul dronelor: ambasadorul Moscovei convocat la MAE apare prima dată în Main News.
19:00
Alertă pentru utilizatorii Gmail: peste 183 de milioane de parole au fost furate într-o breșă de securitate majoră. Verifică dacă ai fost afectat accesând site-ul Have I Been Pwned. Schimbă-ți parola cât mai curând și activează autentificarea în doi pași pentru a-ți proteja contul. Detalii utile în articol. Utilizatorii Gmail sunt sfătuiți să își verifice … Articolul Alertă Gmail: Cum să verifici dacă 183 de milioane de parole au fost furate apare prima dată în Main News.
19:00
Poliția de Frontieră Română a achiziționat 240 de drone pentru supravegherea granițelor, impulsionând lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. Aceste echipamente avansate, care includ 24 de sisteme de detectare a dronelor, vor fi implementate în 12 luni în cadrul proiectului Readiness 2030. Poliția de Frontieră Română a achiziționat 240 de drone pentru supravegherea granițelor Dronele sunt integrate … Articolul 240 unități pentru sistem de supraveghere avansat eficient apare prima dată în Main News.
18:50
Bilanțul incendiului din Hong Kong a crescut la 146 de morți, iar 100 de persoane sunt încă de negăsit. Autoritățile investighează respectarea normelor de siguranță, în contextul nemulțumirii publice crescânde. Acest incident tragic a declanșat o perioadă de doliu în oraș, fiind cel mai mortal în ultimele 75 de ani. Bilanțul victimelor incendiului din Hong … Articolul Incendiul din Hong Kong: 146 de morți și 100 de persoane dispărute apare prima dată în Main News.
18:50
Investiția de 3,5 miliarde de euro pentru extinderea magistralei de metrou M4, semnată de primarul Daniel Băluță și ministrul Ciprian Șerban, va aduce 58,6 milioane de călători suplimentari anual. Proiectul, cel mai mare din istoria Capitalei, urmărește îmbunătățirea mobilității între Nordul și Sudul orașului. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, au … Articolul Sectorul 4 primește 3,5 miliarde euro din fonduri europene nerambursabile apare prima dată în Main News.
18:40
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, l-a primit pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi lideri discută despre cooperarea energetică și susținerea României în aderarea la OCDE. Volumul schimburilor comerciale între România și Austria ajunge la 6 milioane euro, subliniind parteneriatul economic solid. Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială în Austria, fiind primit cu … Articolul Cancelarul Austriei și premierul Ilie Bolojan discută cooperarea energetică apare prima dată în Main News.
18:40
Euro 2026 la handbal masculin se apropie, cu România în Grupa B alături de Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord. George Buricea a anunțat un lot de 35 de jucători, majoritatea provenind de la cluburi ca Dinamo și Minaur Baia Mare. Turneul va avea loc între 15 ianuarie și 1 februarie în Danemarca, Norvegia și … Articolul Euro 2026 la handbal masculin: Lotul selectat de George Buricea apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:00
Pensionarii speciali ai MAI conduc polițiile locale din România, cumulând pensii substanțiale cu salarii de la buget. Acești lideri, cu venituri anuale impresionante, generează controverse legate de legalitatea și etica acestei practici. Află detalii despre veniturile lor și impactul asupra conducerii polițienești locale. Foști angajați MAI conduc polițiile locale și beneficiază de pensii speciale Interdicția … Articolul Pensionari MAI la conducerea poliției locale: două venituri de la buget apare prima dată în Main News.
17:50
Rusia intenționează să desfășoare rachete Oresnik în Venezuela, capabile să ajungă în SUA. Aceste rachete, cu o rază de acțiune de 5.500 km, reprezintă o amenințare majoră pentru America de Sud și părți din Statele Unite. Ce impact va avea această escaladare militară asupra stabilității regionale? Află mai multe detalii aici. Rusia intenționează să desfășoare … Articolul Ținte din SUA aflate în raza rachetelor Oresnik ale Rusiei în Venezuela apare prima dată în Main News.
17:50
Scrisoarea secretă trimisă de România către Comisia Europeană evidențiază eșecul Guvernului Bolojan, nepriceperea coaliției de guvernare și renunțarea la 51 milioane euro pentru metroul din Cluj și București. Aceasta conturează situația alarmantă a jaloanelor din PNRR, cu doar unul considerat îndeplinit. Scrisoarea secretă trimisă de Guvernul Bolojan către Comisia Europeană evidențiază eșecul administrativ Se confirmă … Articolul România și Comisia Europeană: Nepriceperea Guvernului în scrisoare oficială apare prima dată în Main News.
17:50
Politicienii pro-ruși din Republica Moldova, precum Igor Dodon și Victoria Furtună, au ironizat incidentele cu drone survolând țara, provocând reacții din partea liderului PAS, Igor Grosu. Acesta a subliniat că aceste afirmații subminează instituțiile și securitatea națională, cerând politicienilor să prioritizeze binele țării. Politicieni pro-ruși din R. Moldova, inclusiv Igor Dodon și Victoria Furtună, ironizează … Articolul Politicienii pro-ruși din R. Moldova ironizează dronele: ,,Buburuză turbo” apare prima dată în Main News.
