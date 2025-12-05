Ioan Neculaie, afacerist condamnat la 10 ani pentru evaziune fiscală
MainNews.ro, 5 decembrie 2025 05:10
Afaceristul Ioan Neculaie a fost condamnat la zece ani de închisoare de Tribunalul Brașov pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 euro. Decizia nu este definitivă, iar pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis ocuparea unor funcții publice timp de cinci ani după executarea pedepsei. Ioan Neculaie a fost condamnat la zece ani … Articolul Ioan Neculaie, afacerist condamnat la 10 ani pentru evaziune fiscală apare prima dată în Main News.
• • •
Acum o oră
05:10
Transferul rapid de fișiere între tabletă și telefon este simplu și eficient. Fie că folosești Bluetooth, Wi-Fi Direct, AirDrop, cablu USB sau aplicații de transfer, acest ghid te va ajuta să muți imagini sau documente fără complicații. Descoperă metodele cele mai potrivite pentru tine și îmbunătățește-ți experiența digitală. Transferul fișierelor între tabletă și telefon poate … Articolul Transfer rapid de fișiere între tabletă și telefon: soluții ușoare apare prima dată în Main News.
05:10
05:00
Un bărbat de 69 de ani a fost atacat de un urs într-o toaletă publică din prefectura Gunma, aproape de Tokyo. Incidentul a avut loc dimineața devreme, când bărbatul a căzut pe spate în fața ursului. Acesta a suferit o leziune minoră la picior și a raportat imediat atacul la poliție. Nivelul atacurilor urșilor în … Articolul Bărbat atacat de urs într-o toaletă publică din Tokyo apare prima dată în Main News.
05:00
Trei indivizi din Republica Moldova, inclusiv șeful firmei și brokerul vamal, au fost reținuți pentru contrabandă cu armament. Descoperirea a avut loc în Vama Leușeni–Albița, iar expertul Andrei Curăraru atrage atenția asupra dezinformării și campaniilor politice derulate pe acest subiect. Urmărirea penală continuă. Șeful firmei care a comandat armamentul, conducătorul companiei de transport și un … Articolul Trei indivizi din Moldova reținuți pentru armament în camionul de la vamă apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
04:50
Conducătorii României, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, sunt percepuți ca dușmani ai țării. Mesajele alarmiste despre corupție și riscul de incapacitate de plată afectează încrederea investitorilor și contribuie la instabilitatea economică, generând panică în rândul cetățenilor. Articolul Conducătorii României: Detractori ai țării și saboteuri ai investițiilor? apare prima dată în Main News.
04:10
FlexPayz Ring, inovația suedeză apreciată de Casa Regală, combină eleganța cu tehnologia avansată. Acest inel inteligent permite plăți contactless, gestionarea sănătății și identitatea digitală, toate într-un design scandinav sustenabil. Află cum FlexPayz redefinește interacțiunea cu tehnologia pentru o viață mai simplă. FlexPayz a lansat un inel inteligent care combină plățile contactless, sănătatea digitală și identitatea … Articolul FlexPayz: Inelul suedez care îmbină tehnologia cu eleganța regalității apare prima dată în Main News.
04:10
Medic din Timiș condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. A încasat sume între 50 și 4.000 de lei de la pacienți pentru eliberarea concediilor medicale. Sechestrul pe suma de 8.150 de lei rămâne în vigoare, iar medicul nu va putea exercita profesia timp de 2 ani. … Articolul Medic din Timiș condamnat cu suspendare pentru mită de la pacienți apare prima dată în Main News.
04:00
Fostul extremist turc Mehmet Ali Agca, care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea, speră să se întâlnească cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție scurtă înainte de vizita acestuia la Iznik. Agca are un trecut de violență și tulburări mintale, fiind eliberat după aproape 30 de ani de închisoare. Mehmet … Articolul Fostul extremist turc vrea să discute cu Papa Leon al XIV-lea timp de câteva minute apare prima dată în Main News.
04:00
Maia Sandu discută despre Europa păcii și rezilienței cu secretarul Consiliului Europei # MainNews.ro
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, la Chișinău, în contextul în care Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri. Discuțiile s-au axat pe reformele în domeniul justiției și angajamentul țării de a promova pacea și democrația în Europa. Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul general al … Articolul Maia Sandu discută despre Europa păcii și rezilienței cu secretarul Consiliului Europei apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
03:50
Vicepremierul Tánczos Barna atrage atenția asupra crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița, evidențiind problemele generate de numirea nepotrivită a conducerii companiilor vitale. Este crucial ca vinovații să își asume responsabilitatea și să plece din funcții pentru a restabili furnizarea apei. Vicepremierul Tánczos Barna blamează criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița pe numirea frecventă … Articolul Dorel devine lider în companii esențiale tot mai frecvent apare prima dată în Main News.
03:10
OpenAI va permite accesul la conținut pentru adulți pe ChatGPT din decembrie, anunță CEO-ul Sam Altman. Aceasta face parte din strategia de a trata utilizatorii adulți ca adulți, având în vedere reglementările stricte privind sănătatea mintală și accesul minorilor la conținutul erotic. OpenAI va introduce conținut pentru adulți pe ChatGPT din decembrie Sam Altman afirmă … Articolul ChatGPT ar putea oferi acces la conținut pentru adulți, spune Sam Altman apare prima dată în Main News.
03:10
Organizatorul contrabandei cu armament, arestat preventiv pentru 30 de zile, a fost prins la vama Leușeni–Albița. În camionul său au fost descoperite muniții, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”. Ancheta continuă pentru a identifica complicii și a preveni denaturarea probelor. Organizatorul contrabandei cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost plasat în arest preventiv … Articolul Organizatorul de contrabandă cu armament de la Leușeni–Albița, arestat 30 de zile apare prima dată în Main News.
03:00
Asia de Sud-Est se confruntă cu inundații devastatoare, cu peste 300 de morți în Thailanda și Indonezia. Ploile torențiale și alunecările de teren au afectat grav insula Sumatra și sudul Thailandei, unde comunitățile sunt izolate. Schimbările climatice agravează situația, provocând distrugeri semnificative. Bilanțul inundațiilor din Asia de Sud-Est a depășit 300 de decese, cu 145 … Articolul Ploi extreme în Asia de Sud-Est: 300+ morți în Thailanda și Indonezia apare prima dată în Main News.
03:00
Șefii MAI, Vămii și SIS din Moldova sunt convocați în Parlament pentru audieri în cazul camionului cu arme descoperit la Vama Leușeni-Albița. Trei persoane au fost arestate, inclusiv conducătorul firmei implicate, în legătură cu transportul ilegal de armament către Israel. Aici sunt detalii despre evoluția cazului. Șefii MAI, Vămii și SIS din Moldova au fost … Articolul Camion cu arme prins la Vama Leușeni-Albița: oficiali chemați în Parlament apare prima dată în Main News.
02:50
Contract extindere Magistrala M4: începutul unei noi eră în infrastructura Bucureștiului # MainNews.ro
Daniel Băluță a semnat contractul pentru extinderea Magistralei M4, un proiect de 3,5 miliarde de euro, care va aduce 58,6 milioane de călători suplimentari anual până în 2040. Se vor construi 14 stații noi, unind Nordul și Sudul Capitalei, reducând traficul pe bulevardele centrale și îmbunătățind mobilitatea orașului. Daniel Băluță a semnat contractul pentru extinderea … Articolul Contract extindere Magistrala M4: începutul unei noi eră în infrastructura Bucureștiului apare prima dată în Main News.
02:00
Deciziile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu au evidențiat un stil politic tranzacțional, orientat spre pragmatism, diferit de idealismul predecesorilor săi. Normalizarea relațiilor Israel-Arabia Saudită și atacurile împotriva Iranului au contribuit la stabilizarea regiunii, deși nu au promovat democrația sau soluția celor două state. Donald Trump a adoptat o politică pragmatică și tranzacțională în Orientul … Articolul Deciziile lui Trump în Orientul Mijlociu: un stil tranzacțional eficient apare prima dată în Main News.
02:00
Militarii moldoveni participă pe 1 decembrie 2023 la parada militară de Ziua României în București, marcând astfel un eveniment important de colaborare internațională. Aceștia sunt membri ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și contribuie semnificativ la această tradiție din 2014. Militarii moldoveni participă la parada militară de Ziua României pe 1 decembrie … Articolul Militarii moldoveni participă la parada de Ziua României la București apare prima dată în Main News.
02:00
Clipurile generate cu AI sunt folosite în escrocherii de diverse naturale, cum ar fi fraudele financiare și scamurile caritabile. Poliția Română avertizează asupra metodelor de detectare a acestor clipuri false, inclusiv inconsistențe în mișcările feței și în sunete. Fii precaut și informează-te pentru a te proteja. Clipurile video generate cu AI sunt folosite pentru escrocherii … Articolul Cum să identifici clipuri AI folosite în înșelăciuni apare prima dată în Main News.
02:00
Descoperă eleganța și rafinamentul unui ceas de damă Fossil, un accesoriu care face diferența în orice ținută. Îmbinând stilul cu tehnologia, Fossil oferă modele variate, de la clasice la smart, toate realizate cu materiale de calitate. Alege un ceas care reflectă personalitatea ta și adaugă un plus de sofisticare garderobei tale. Ceasurile de damă Fossil … Articolul Eleganță, rafinament și tehnologie într-un accesoriu de excepție apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
01:50
PSD solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile care afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova. Prima audiere în Parlament va avea loc săptămâna viitoare, unde aceasta va răspunde acuzelor legate de gestionarea deficitară a situației critice. PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei potabile din Prahova … Articolul PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru criza apei din Prahova apare prima dată în Main News.
01:00
Ciel Tower, cel mai înalt hotel din lume, a fost deschis în Dubai Marina, având 377 de metri înălțime. Proiectul, inițial neplanificat pentru această înălțime, oferă camere cu priveliști panoramice și inovații arhitecturale. Descoperiți cum acest hotel redefinește conceptul de ospitalitate în Dubai. Ciel Tower din Dubai Marina este cel mai înalt hotel din lume, … Articolul Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis fără planificare pentru această înălțime. apare prima dată în Main News.
01:00
Prețurile la benzina și motorina din Republica Moldova scad, câte 23,37 lei și 21,17 lei per litru, respectiv. Aceasta este prima reducere după aproape o lună de scumpiri cauzate de sancțiunile impuse asupra Lukoil. Costul benzinei se reduce cu 2 bani, iar motorinei cu 4 bani. Detalii complete pe TV8.md. Prețurile benzinei și motorinei scad … Articolul Benzina și motorina se ieftinesc în Moldova de marți, 25 noiembrie apare prima dată în Main News.
01:00
Noua metodă de escrocare online implică atacatori care se prezintă drept companii aeriene renumite, cum ar fi Lufthansa și Emirates, pentru a înșela organizațiile. Aceștia folosesc e-mailuri frauduloase pentru a solicita plăți în avans sub diverse pretexte. Specialiștii recomandă verificarea expeditorilor și implementarea soluțiilor de securitate. Specialiștii în securitate cibernetică au descoperit o nouă metodă … Articolul Escrocherii online: atacuri sub acoperirea companiilor aeriene apare prima dată în Main News.
01:00
Dosarul destabilizărilor din Republica Moldova implică doi funcționari socialiști, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan, suspectați de organizarea protestelor violente. ANI verifică averile acestora, iar Mizdrenco este deja în arest, în timp ce Moroșan s-ar ascunde în Transnistria, legat de pregătirea luptătorilor în Serbia. Averile a doi funcționari socialiști din Moldova, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan, … Articolul Dosarul destabilizărilor: Luptători din Serbia și averile funcționarilor sociali apare prima dată în Main News.
00:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat pe 26 noiembrie că alimentarea cu apă nu va fi afectată, deși zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă câteva zile mai târziu. Criza apei a afectat peste 100.000 de oameni și a fost cauzată de golirea lacului Paltinu. Ministrul Mediului Diana … Articolul Diana Buzoianu: Apa în orașe nu va fi oprită, situația e sub control apare prima dată în Main News.
00:00
Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul din 28 septembrie în Republica Moldova, aducând în Parlament deputați loiali. Igor Grosu subliniază că această campanie de dezinformare face parte dintr-un război hibrid, impactând democrația și securitatea țării. Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul … Articolul Kremlinul investește pentru deputați loiali în Parlamentul Chișinăului apare prima dată în Main News.
00:00
Studiul arată că aproape 50% dintre angajații din generația Z se tem să converseze cu colegii fără ajutorul inteligenței artificiale. Tinerii preferă să utilizeze AI pentru a se pregăti pentru întâlniri și evenimente de networking, ceea ce subliniază o schimbare în modul de comunicare în mediul profesional. Aproape 50% dintre angajații din generația Z preferă … Articolul Angajații din generația Z folosesc Inteligența Artificială pentru a comunica eficient apare prima dată în Main News.
00:00
Vladimir Andronachi, fost deputat din Republica Moldova, se declară nevinovat într-un caz de spălare de bani și afirmă că este o jertfă. După prelungirea arestului preventiv, acesta va rămâne închis încă 20 de zile. Andronachi a fost reținut pentru acuzații grave legate de fraudă bancară și alte infracțiuni. Vladimir Andronachi, fost deputat din Republica Moldova, … Articolul Vladimir Andronachi: 20 de zile de detenție ca jertfă politică apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:50
Airbus a rechemat urgent peste 6.000 de aeronave A320, inclusiv din România, după un potențial risc de siguranță. Autoritatea Europeană pentru Siguranță Aeriană impune oprirea avioanelor la sol pentru actualizări software urgente. Zborurile sunt afectate la nivel global, inclusiv anulări și întârzieri semnificative. Airbus a rechemat urgent 6.000 de aeronave A320 din întreaga lume, inclusiv … Articolul Airbus rechemează jumătate din flotă pentru verificări urgente în România apare prima dată în Main News.
23:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost surprinsă declarând că nu există riscul de a rămâne fără apă potabilă în orașele afectate. Cu toate acestea, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă, evidențiind o criză prelungită și necontrolată. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că nu este … Articolul Diana Buzoianu: Apa nu se va opri în orașe, situația e sub control apare prima dată în Main News.
23:00
Bărbatul din Moldova care a găsit o dronă pe câmp credea inițial că este un sac de îngrășăminte. După ce a dezmembrat-o, a regretat fapta, dar a fost observat de primar și autoritățile au fost alertate. Drona nu conținea explozibil, dar incidentul scoate în evidență riscurile în privința securității naționale. Bărbatul a găsit o dronă … Articolul Moldoveanul care a găsit o dronă pe câmp și a vrut să o ducă acasă apare prima dată în Main News.
23:00
Descoperă HUAWEI MatePad 12X, tableta revoluționară ce combină funcționalitatea unui laptop cu portabilitatea unei tablete. Cu un ecran ultra-clar de 2.8K, noul HUAWEI M-Pencil Pro și aplicații dedicate productivității, este aliatul ideal pentru muncă, studiu și creație, făcându-ți ideile mai accesibile ca niciodată. HUAWEI MatePad 12X (2025) combină funcționalitatea unei tablete cu performanțele unui laptop … Articolul HUAWEI MatePad 12X: soluția perfectă pentru muncă, studiu și creație apare prima dată în Main News.
23:00
Procurorii DIICOT investighează o schemă de evaziune fiscală și contrabandă, implicând 11 firme românești alimentate cu petrol rusesc. Cercetările se concentrează pe compania Alkagesta și alte entități suspectate de falsificarea documentelor și utilizarea infrastructurii Oil Terminal pentru a evita plata TVA și accizelor. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Vama Constanța Nord într-un dosar de … Articolul 11 companii din România cu livrări de petrol rusesc confirmate apare prima dată în Main News.
22:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu confirmă intenția de a merge la New York, în ciuda amenințărilor de arestare formulate de primarul ales Zohran Mamdani. Acesta din urmă a denunțat ofensiva Israelului în Gaza și a promis să pună în aplicare un mandat internațional emis de Curtea Penală Internațională. Benjamin Netanyahu intenționează să călătorească la New York, … Articolul Netanyahu sfidează amenințarea primarului Mamdani și zboară la New York apare prima dată în Main News.
22:40
Criza apei potabile din Prahova afectează peste 100.000 de locuitori, generând controverse în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, refuză să demisioneze, chiar dacă PSD o acuză de gestionare defectuoasă. Urmează audieri în Parlament pentru clarificarea responsabilităților în această situație critică. Criza apei potabile afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova Ministra Mediului, Diana … Articolul Criza Apei: Ministra Mediului confirmă că nu demisionează apare prima dată în Main News.
22:00
O dronă Shahed a survolat Republica Moldova și România pe 25 noiembrie. Poliția de Frontieră a confirmat incidentul, iar o a doua dronă de tip Gerbera a căzut în Florești. Autoritățile intervin pentru a asigura siguranța cetățenilor și a monitoriza situația. Detalii despre originea și funcționalitatea dronelor sunt incluse. Drona Shahed a survolat Republica Moldova … Articolul Dronă Shahed a survolat teritoriul Moldovei și României, anunță autoritățile apare prima dată în Main News.
22:00
ALTREAL.ro, prima platformă independentă pentru energia verde din România, a fost lansată în cadrul conferinței „Vocea Profesioniștilor din Energia Verde”. Aceasta oferă comparatoare de oferte fotovoltaice, validarea instalatorilor și educație în domeniu, pentru a crește încrederea și siguranța în piața energiei solare. Platforma ALTREAL.ro a fost lansată pentru a sprijini tranziția energetică din România prin … Articolul Piața fotovoltaică: necesitatea încrederii, educației și standardelor comune apare prima dată în Main News.
22:00
Dosarul lui Vlad Voiculescu de la DNA, nerezolvat de patru ani, vizează achiziția de vaccinuri în pandemie. Voiculescu, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu. Ancheta se află în așteptare din cauza lipsei unui răspuns de la Uniunea Europeană. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în legătură cu … Articolul Dosarul DNA al lui Vlad Voiculescu: patru ani de confuzie și neclaritate apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:50
Hong Kong intră într-o perioadă de doliu de trei zile după incendiul devastator care a dus la moartea a 128 de persoane. Liderul administrației a păstrat un moment de reculegere, în timp ce familiile continuă căutările pentru cei dispăruți. Acesta este cel mai grav incendiu din istoria recentă a orașului. Hong Kong a declarat trei … Articolul Doliu de trei zile în Hong Kong după incendiile devastatoare din blocuri apare prima dată în Main News.
21:50
CEC Bank, banca de stat cu rating junk, a început să își vândă sediile, adunând prețuri de pornire de peste 1 milion de euro pentru trei locații. Licitația include sucursale din București, Târgoviște și Vaslui, iar fostul premier Florin Cîțu semnalează problemele financiare ale instituției. CEC Bank, cu rating junk, a început să vândă sediile, … Articolul CEC Bank își vinde sediile pentru o strategie financiară inovatoare apare prima dată în Main News.
21:40
Bărbat din Dolj arestat preventiv după ce fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani, a reclamat abuzuri sexuale repetate. Incidentul a fost sesizat la Poliție, iar cercetările au arătat că abuzurile au avut loc pe o perioadă lungă. A fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Bărbat de 43 de ani … Articolul Bărbat din Dolj, arestat pentru abuzuri asupra fiicei vitrege apare prima dată în Main News.
21:40
Biroul Electoral de Circumscripție București a constatat că președintele Nicușor Dan a încălcat legea și Constituția în cadrul unui videoclip electoral al lui Cătălin Drulă. Decizia BEC implică eliminarea clipului de pe rețelele sociale, generând controverse în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral de Circumscripție București a decis că președintele Nicușor Dan a încălcat … Articolul Nicușor Dan, președintele României, a încălcat legea în filmul lui Drulă apare prima dată în Main News.
21:00
Meta a decis să interzică utilizarea boților de AI precum ChatGPT pe WhatsApp începând cu ianuarie 2026. Măsura este menită să promoveze soluțiile de inteligență artificială ale Meta, forțând utilizatorii să opteze pentru acestea. Discuțiile cu ChatGPT pot fi sincronizate cu aplicația sa. Critici și posibile procese sunt așteptate. ChatGPT și alți boți de AI … Articolul ChatGPT și boții AI, excluși de pe WhatsApp: motivul deciziei. apare prima dată în Main News.
20:50
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a demisionat din Parlament după ce a fost acuzată de recrutarea a 17 sud-africani pentru a lupta în Ucraina. Susținând că a fost victima unei înșelăciuni, ea cooperează cu autoritățile în ancheta poliției pentru repatrierea bărbaților. Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma a demisionat din parlament după … Articolul Fiica lui Jacob Zuma demisionează, acuzată de recrutarea sud-africanilor în Ucraina apare prima dată în Main News.
20:50
Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, afirmă că distribuirea pensiilor reprezintă o povară financiară pentru companie. Acesta propune ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru acest serviciu, subliniind costurile ridicate asociate cu procurarea cash-ului și gestionarea proceselor interne. Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, susține că distribuirea pensiilor este o povară financiară Compania își dorește ca … Articolul Ministerul Muncii ar trebui să organizeze licitații pentru pensii apare prima dată în Main News.
20:50
Percheziții în R. Moldova: fost ministru, finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani # MainNews.ro
Autoritățile din R. Moldova desfășoară percheziții într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați se numără un fost ministru și lider de partid. Acțiunile au loc în Chișinău și implică procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate. Detalii despre identitatea persoanelor nu au fost dezvăluite. Autoritățile din R. Moldova efectuează … Articolul Percheziții în R. Moldova: fost ministru, finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani apare prima dată în Main News.
20:40
Nicușor Dan a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului, subliniind necesitatea unor reglementări clare. Acesta avertizează că formulările vagi din legislație pot duce la abuzuri și amplificarea tensiunilor sociale, promovând atât fermitatea, cât și echilibrul în apărarea democrației. Nicușor Dan a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului … Articolul Nicușor Dan retrimite legea anti-extremism la Parlament pentru revizuire apare prima dată în Main News.
20:40
Un băiețel de 3 ani din India a devenit cel mai tânăr jucător inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. După doar o lună de antrenament intens, a reușit să depășească un record anterior deținut de alt copil din India. Pas cu pas, a devenit parte din elita mondială a șahului. Băiețelul din India, Sarwagya, … Articolul Un băiețel indian de 3 ani impresionează lumea șahului fără să știe să citească apare prima dată în Main News.
20:00
Discover how Liviu Popescu, co-owner of Fratelli, integrates the HUAWEI WATCH Ultimate 2 into his daily routine. This advanced smartwatch enhances efficiency in business and supports a balanced lifestyle with health monitoring features. Explore its elegant design and innovative functions suitable for any activity. HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un partener esențial pentru Liviu Popescu … Articolul HUAWEI WATCH Ultimate 2: Partener esențial pentru sănătate și eficiență apare prima dată în Main News.
20:00
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a condamnat un antreprenor la 13 ani de închisoare pentru omorul lui Vitalie Covali, dar procurorii care au mușamalizat cazul timp de 12 ani au scăpat de răspundere. Mama victimei, Eugenia Ceban, a luptat pentru justiție, denunțând corupția din sistemul judiciar. Procurorii din Republica Moldova au scăpat de … Articolul Procurorii care au protejat un criminal timp de 12 ani: cum s-au ascuns? apare prima dată în Main News.
