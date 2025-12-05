Contract extindere Magistrala M4: începutul unei noi eră în infrastructura Bucureștiului

19:00

Alertă pentru utilizatorii Gmail: peste 183 de milioane de parole au fost furate într-o breșă de securitate majoră. Verifică dacă ai fost afectat accesând site-ul Have I Been Pwned. Schimbă-ți parola cât mai curând și activează autentificarea în doi pași pentru a-ți proteja contul. Detalii utile în articol. Utilizatorii Gmail sunt sfătuiți să își verifice … Articolul Alertă Gmail: Cum să verifici dacă 183 de milioane de parole au fost furate apare prima dată în Main News.