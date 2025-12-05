Reținuți după oprirea unui camion cu armament din Transnistria la vamă

21:00

Meta a decis să interzică utilizarea boților de AI precum ChatGPT pe WhatsApp începând cu ianuarie 2026. Măsura este menită să promoveze soluțiile de inteligență artificială ale Meta, forțând utilizatorii să opteze pentru acestea. Discuțiile cu ChatGPT pot fi sincronizate cu aplicația sa. Critici și posibile procese sunt așteptate.