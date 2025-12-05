Tesla sub investigație din nou: „Cobai reali” în inovații auto?

04:10

Medic din Timiș condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. A încasat sume între 50 și 4.000 de lei de la pacienți pentru eliberarea concediilor medicale. Sechestrul pe suma de 8.150 de lei rămâne în vigoare, iar medicul nu va putea exercita profesia timp de 2 ani.