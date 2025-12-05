Remetea: viitorul se clădește prin fapte. Cum a atras peste 14 milioane de euro în 4 ani o comună bihorenă de 2.700 de locuitori (FOTO)

15:40

La o distanță de cinci minute de mers pe jos de bulevardul Ștefan cel Mare, orădenii care stau pe strada Alunei se simt ca în mijlocul pustietății. Pe lângă că strada lor este singura din zonă fără o rețea de canalizare și neasfaltată, acum este plină de noroaie, din cauză că se montează noi cămine de apă. Firma care execută lucrările a ignorat însă disconfortul pe care-l creează oamenilor, prin noroiul pe care îl lasă în urmă și pe care locatarii nu au cum să-l ocolească.