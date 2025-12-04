Hramul Catedralei Sf. Nicolae din centrul Oradiei va fi sărbătorit cu invitați importanți, sfințiri, liturghii și procesiunea moaștelor
Bihoreanul, 4 decembrie 2025 18:20
Hramul Catedralei Sf. Nicolae și al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea va fi sărbătorit în 5 și 6 decembrie, în prezența episcopului Virgil Bercea și a unor invitați importanți, cu hirotoniri de preoți și hirotesiri, liturghii, vecernie, maslu și procesiune de moaște.
Acum 2 ore
17:30
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de peste 67 milioane lei cu firma care va construi drumul între Ic Ponor și Padiș # Bihoreanul
După o licitație la care au participat 12 firme și asocieri de firme, dar și o contestație confirmată în justiție, Consiliul Județean Bihor a semnat contractul pentru construirea celor aproape 10 kilometri de drum care vor lega județele Bihor și Cluj prin Ic Ponor - Padiș. Noua șosea va trebui finalizată în interval de un an și jumătate de la emiterea autorizației de proiectare și construire.
16:50
VIDEO / Bolojan, primit la Viena de cancelarul austriac Stocker: „Ilie, îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția României la protecția frontierelor UE” # Bihoreanul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena, spre finalul vizitei oficiale a șefului Guvernului român.
16:40
Europenii consideră real pericolul unui război cu Rusia și cred că Trump este „un dușman al Europei” # Bihoreanul
Mulți europeni afirmă că riscul ca Rusia să intre în război împotriva țărilor lor este ridicat sau foarte ridicat, arată o cercetare sociologică efectuată prin sondarea opiniilor a aproape 10.000 de persoane din 9 state membre UE. În ceea ce îl privește pe președintele actual al SUA, o parte din locuitorii acestor state îl consideră pe Donald Trump drept un inamic al Europei din cauza politicilor sale.
Acum 4 ore
16:10
Analiză Storia, despre interesul pentru apartamentele vechi de vânzare: Oradea este printre cele mai accesibile orașe # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.
16:00
USR Oradea se opune majorării indemnizaţiilor conducerilor societăţilor oraşului. "Au nevoie de reforme şi eficientizare, nu de salarii mai mari pentru conducere" # Bihoreanul
Hotărârea de săptămâna trecută a Consiliului Local Oradea de a majora indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie şi ale directorilor de la Termoficare, Compania de Apă Oradea, OTL, ADP şi ADLO a stârnit nemulţumirea USR Oradea. Reprezentanţii organizaţiei au apreciat ca fiind inacceptabile majorările de salarii în bloc în condiţiile în care orădenilor li se cere austeritate şi au cerut o analiză serioasă a performanţelor fiecărei companii.
15:50
Haine și parfumuri contrafăcute, în valoare de 9.400 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră din Girișu de Criș # Bihoreanul
Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Girișu de Criș au descoperit, miercuri, în timp ce efectuau controale aleatorii, un român care a încercat să introducă în țară 30 de articole vestimentare și 80 de parfumuri, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 9.400 de lei.
15:40
Alună… spartă! Deși stau aproape de un mare bulevard din Oradea, locuitorii de pe strada Alunei se simt ca pe o uliță uitată de lume (FOTO) # Bihoreanul
La o distanță de cinci minute de mers pe jos de bulevardul Ștefan cel Mare, orădenii care stau pe strada Alunei se simt ca în mijlocul pustietății. Pe lângă că strada lor este singura din zonă fără o rețea de canalizare și neasfaltată, acum este plină de noroaie, din cauză că se montează noi cămine de apă. Firma care execută lucrările a ignorat însă disconfortul pe care-l creează oamenilor, prin noroiul pe care îl lasă în urmă și pe care locatarii nu au cum să-l ocolească.
15:00
Lucrările la Leșu au ajuns la jumătate. De anul viitor, reîncepe acumularea apei în baraj (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările la acumularea Leșu, demarate la începutul verii, sunt în grafic, a anunțat joi Administrația Bazinală de Apă Crișuri. Stadiul de execuție a ajuns la 55%, fiind finalizată impermeabilizarea peretelui barajului, ceea ce va permite ca, din 2026, construcția să acumuleze apă din nou.
14:40
Doi ani și jumătate de închisoare pentru medicul care îi furniza ilegal ketamină lui Matthew Perry # Bihoreanul
Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat, miercuri, la 30 de luni de închisoare în Los Angeles. Acesta a recunoscut că i-a vândut aproximativ 20 de flacoane de ketamină actorului Matthew Perry, care a murit tocmai din cauza „efectelor acute ale ketaminei”.
Acum 6 ore
14:20
La balul caritabil „Ne Vedem?!” al nevăzătorilor bihoreni s-au strâns 62.000 de lei, inclusiv dintr-un vinil semnat de Smiley (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Nevăzătorilor din Bihor a reușit să strângă aproape 62.000 de lei la prima ediție a evenimentului caritabil „Ne Vedem?!”, organizat recent la sala de evenimente Palazzo din Oradea, unde invitații au participat la o licitație cu tablouri, vouchere și chiar un vinil semnat de Smiley. Cea mai mare parte a banilor va fi folosită pentru susținerea serviciilor sociale oferite persoanelor cu deficiențe de vedere din județ și pentru dezvoltarea Centrului Multifuncțional pentru Nevăzători.
13:30
"Nu prea merge". Sfântul Nicolae ameninţă să lase vânzătorii din Oradea cu nuieluşele pe cap (FOTO) # Bihoreanul
Comercianţii de nuieluşe împodobite pentru Sfântul Nicolae care şi-au închiriat amplasamente de la Primăria Oradea se plâng că riscă să rămână cu marfa pe cap. În prag de Moş, vânzările sunt sub nivelul anului trecut, cel mai slab de până acum. Preţul unei nuieluşe începe de la 7 lei şi urcă la circa 20 lei.
13:20
Risc de explozie în Sălard! O firmă care executa nelegal un foraj pentru apă într-o gospodărie a străpuns o pungă cu gaz metan și sulf # Bihoreanul
O firmă autorizată să facă astfel de lucrări, dar care a executat fără avize un foraj de apă într-o gospodărie din Sălard, la adâncime foarte mare, a declanșat erupția unei coloane de apă amestecată cu gaz metan și sulf, astfel că, pentru a proteja locuitorii casei, aceștia au fost evacuați. Prefectura Bihor a discutat situația în cadrul unei reuniuni a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, atât firma, cât și beneficiarul riscând să fie trași la răspundere, inclusiv pentru a acoperi costurile intervenției, de zeci de mii de euro.
13:10
13:10
12:50
Acum 8 ore
12:30
Accident grav pe drumul expres Oradea - A3: o șoferiță este resuscitată, traficul este blocat # Bihoreanul
Trafic blocat și intervenție medicală de urgență, joi la prânz, pe drumul expres DEx16, pe sensul de mers dinspre Oradea spre autostrada A3. Un accident rutier grav s-a produs în jurul orei 11.36, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.
12:20
Doi tineri din Ineu, reținuți după ce au prădat casa unui consătean plecat în străinătate # Bihoreanul
Doi bărbați din Ineu, în vârstă de 28 și 18 ani, au fost reținuți de polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea, fiind bănuiți că ar fi furat bunuri din locuința unui consătean care a fost plecat mai multă vreme în străinătate.
11:40
Lucrări la podul feroviar. Traficul auto pe o porțiune a străzii Matei Corvin va fi complet blocat până duminică seară # Bihoreanul
Restricțiile de trafic din strada Matei Corvin impuse în timpul săptămânii vor fi extinse începând de vineri dimineață. Circulația mașinilor pe sub podul feroviar de lângă magazinul Lidl va fi închisă total începând de vineri dimineață, de la ora 7:30, până duminică seară, la ora 20.
11:10
În luna octombrie 2025, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat o propunere legislativă inițiată de mai mulți deputați și senatori prin care se modifică Codul de procedură civilă, în sensul în care în cuprinsul hotărârii judecătorești nu vor mai fi trecute „susținerile părților”. La solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România, Avocatul Poporului a atacat direct la Curtea Constituțională legea adoptată de Parlament, fiind așteptată o decizie în următoarea perioadă.
Acum 12 ore
10:30
Șase tineri din Oradea vor participa la una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume (FOTO) # Bihoreanul
O echipă de tineri din Oradea vor reprezenta România la All Japan Robot-Sumo Tournament 2025, una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume, în zilele de 6 și 7 decembrie la Ryōgoku Kokugikan, celebra arenă de sumo din Tokyo, Japonia.
10:10
09:40
Pont la camionagii: De ce nu sunt prinse niciodată mașinile supraîncărcate cu pietriș de la balastiere # Bihoreanul
Șantierele aflate în derulare în Bihor, cum este cel al CFR pentru modernizarea căii ferate între Episcopia și Cluj-Napoca, sau cel al CNAIR pentru finalizarea Autostrăzii Transilvania, au nu doar costuri financiare, ci mai „consumă” și nervii și răbdarea oamenilor. Locuitorii mai multor sate din județ sunt exasperați de camioanele care trec toată ziua prin fața caselor lor, de cele mai multe ori în convoaie de câte 6-7, cu viteză peste cea legală și supraîncărcate cu pietriș și nisip, pe care îl cară spre șantiere.
08:50
Reputatul medic orădean Gheorghe Bumbu oferă consultații gratuite pentru copii, vârstnici și persoane vulnerabile. Vezi ce trebuie să faci! # Bihoreanul
Renumitul medic Gheorghe Bumbu oferă consultații urologice gratuite copiilor, vârstnicilor peste 70 de ani, persoanelor cu dizabilități și vulnerabile. Persoanele interesate pot beneficia de aceste servicii la Clinica Medicala Hipocrate din Oradea, pe bază de programare.
08:10
Parcări „digitale”: Primăria Oradea trece toate parcările de domiciliu într-un sistem digital transparent # Bihoreanul
În premieră națională, Primăria Oradea pregătește gestionarea digitală a tuturor parcărilor de domiciliu din oraș, începând din primăvară. Menit să crească transparența, noul sistem va elimina asociațiile de proprietari din împărțirea parcărilor, iar orădenii vor avea la dispoziție o platformă care le va anunța automat eliberarea locurilor și le va permite să liciteze pentru cele mai disputate.
Acum 24 ore
22:40
Accident în Oradea, pe strada Oneștilor. O mașină s-a făcut zob, șoferul a fost încarcerat (FOTO) # Bihoreanul
Accident spectaculos, miercuri seară, în Oradea. O mașină a fost serios avariată, iar șoferul acesteia a fost încarcerat, pe strada Oneștilor, chiar lângă o stație de carburanți.
19:40
„Asta-i Datina Străveche” în Băile Felix: Paradă cu colindători și cai, vineri, în centrul stațiunii # Bihoreanul
Băile Felix găzduiește, între 4 și 7 decembrie 2025, cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Național de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Asta-i Datina Străveche”, un eveniment devenit tradiție în Bihor, la care anul acesta se vor reuni copii din șapte județe. În cadrul festivalului, vineri va fi o paradă ecvestră și una de colindători, în centrul stațiunii, la care sunt invitați deopotrivă bihoreni și turiști.
18:50
Ieri
18:00
Toți suntem egali! Copiii din mai multe grădinițe și școli din Bihor învață, dăruind, să fie empatici și solidari (FOTO) # Bihoreanul
Un proiect inițiat de Grădinița Floare de Colț Beiuș a căpătat o amploare județeană și, mai important, aduce lecții de empatie și solidaritate pentru numeroși copii din Bihor. Cu deviza „Toți suntem egali!”, copiii din mai multe grădinițe și școli din județ au pregătit cadouri pentru cei 83 de elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă Popești, daruri oferite miercuri, când în lumea întreagă se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.
17:30
17:10
În doar o lună, stadiul lucrărilor pentru construirea unui pasaj din Oradea a trecut de o treime (FOTO) # Bihoreanul
Ritmul lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran pe centura Oradea la intersecția cu centura Oșorhei, în apropierea magazinului Metro, este atât de intens încât, într-o singură lună de la deschiderea șantierului, au ajuns la 35%. Pasajul, cu o lungime de peste 500 de metri, va trebui să fie finalizat în luna iunie a anului viitor.
16:40
7 din 10 firme din Bihor s-au înrolat în REGES, noul sistem de evidență a salariaților, obligatoriu din 1 ianuarie 2026 (VIDEO) # Bihoreanul
Angajatorii din Bihor mai au la dispoziție luna decembrie ca să se înroleze în REGES Online, noul sistem de evidență a salariaților. Din 1 ianuarie 2026, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, iar neînregistrarea în REGES Online se va sancționa cu amendă de până la 20.000 de lei.
16:00
Vin sărbătorile! Scena Nașterii Mântuitorului a fost amenajată, în premieră, în Piațeta Mihai Viteazul din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Ieslea reprezentând scena Nașterii Domnului, amenajată în fiecare an de municipalitatea orădeană, a fost instalată zilele trecute pentru prima dată în Piațeta Mihai Viteazul. Căsuța din lemn cuprinde 11 figurine din poliester, realizate pe structură de aluminiu, pictate manual, având în centru statuete reprezentând mai multe personaje, printre care Pruncul Iisus, Fecioara Maria, Iosif și cei trei magi.
15:20
„Un secol de dor”: Spectacol de folclor cu Grigore Leșe și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea # Bihoreanul
Filarmonica Oradea propune publicului un spectacol tematic cu cele mai reprezentative lucrări scrise în ultimul secol de către compozitori români sau pe teme din folclorul românesc. Invitatul special al serii de vineri, 5 decembrie, va fi Grigore Leșe, alături de care vor urca pe scenă Ducu Hotima, Victoria Luca – fagot, soprana Ancuța Măslină – Pop și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, conduși de dirijorul Antonel Temistocli.
14:40
14:10
Colecta Națională de Alimente, ediția de Crăciun: Trei zile în care bihorenii pot dona pentru cei nevoiași # Bihoreanul
În perioada 5–7 decembrie, Banca pentru Alimente Oradea dă startul ediției de Crăciun a Colectei Naționale de Alimente, una dintre cele mai ample campanii de solidaritate derulate în România. În cele trei zile, oamenii sunt invitați să doneze produse neperisabile în 95 de magazine din Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, pentru ca nicio masă de Crăciun să nu rămână goală în casele celor aflați în dificultate.
13:50
Criza de apă din Prahova și Dâmbovița se prelungește cel puțin până pe 8 decembrie. Se scot noi cantități din rezerva de stat pentru persoanele afectate # Bihoreanul
Peste 100.000 de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița nu au în continuare apă distribuită în sistem centralizat, iar reluarea furnizării ar urma să se facă abia luni, 8 decembrie, dar nici acest termen nu este unul sigur.
13:00
Mi-l imaginez pe fostul preot Ciprian Mega în tinerețe, tânjind, ca Julien Sorel, să parvină, să ajungă Cineva. Dacă personajul lui Stendhal din „Roșu și Negru” oscila între preoție și gloria armelor, tânărul moldovean a ales preoția, pentru ca apoi, fără a lepăda sutana, să practice și regia. Traseul i-a fost sinuos, dar ascendent: a trecut printr-un seminar la Buzău, o facultate la Sibiu și o hirotonire în Teleorman, după care a plecat imediat în Cipru, unde a adunat atâția bani că a ridicat o biserică din lemn.
12:30
Radio ZU a făcut anunțul: Oradea, din nou „Orașul Faptelor Bune”. UPDATE: Lista artiștilor care vor concerta pe scena Târgului de Crăciun # Bihoreanul
Radio ZU a făcut miercuri primul anunț legat de ediția 2025 a campaniei „Orașul Faptelor Bune”, confirmând ceea ce orădenii știau deja, și anume că va fi găzduită încă o dată de Oradea. DJ-i și invitații lor vor veni la Târgul de Crăciun în perioada 14-20 decembrie.
12:20
Furt în spatele Pieței Cetate din Oradea: I-a șutit portofelul cu carduri, 1.000 de euro și 2.200 de lei în timp ce-și punea cumpărăturile în portbagaj # Bihoreanul
Un bărbat de 54 de ani, din comuna Satulung (județul Maramureș), a fost reținut de polițiștii orădeni, fiind cercetat pentru furt după ce ar fi sustras portmoneul unui orădean în timp ce acesta își încărca cumpărăturile în portbagaj. Incidentul s-a petrecut în spatele Pieței Cetate.
11:50
VIDEO / Ritm intens pe cei 28,5 kilometri ai Autostrăzii Transilvania între Chiribiș și Biharia. A început asfaltarea cu o mașinărie specială # Bihoreanul
Muncitorii și utilajele constructorilor de la Precon Transilvania și Citadina 98 folosesc la maximum perioada rămasă până la finele anului în care vremea le permite să lucreze pe tronsonul 3C2 al Autostrăzii Transilvania între Chiribiș și Biharia. Pe cei 28,5 km a început asfaltarea, operațiune realizată cu o mașină specială care „acoperă” toate cele trei benzi ale șoselei, ceea ce mărește impermeabilitatea asfaltului și împiedică apariția fisurilor între benzi.
11:20
11:00
Cal care abia mai respira, salvat după ce a căzut într-o fântână de 10 metri, într-o comună din Bihor # Bihoreanul
Un cal care abia mai respira a fost salvat de pompieri, marți seara, după ce a căzut într-o fântână veche, adâncă de aproximativ 10 metri, în localitatea Miheleu, comuna Lăzăreni.
10:50
Nu e ultraj! Înalta Curte a achitat-o pe avocata din Oradea care a ripostat după ce a fost lovită peste mână de o funcționară din Lugaşu de Jos # Bihoreanul
Răsturnare spectaculoasă în cazul avocatei orădene Simona Paşcu, acuzată de ultraj pentru o palmă dată unei funcţionare din Primăria Lugaşu de Jos după ce aceasta îi izbise telefonul din mână. Înalta Curte a desfiinţat condamnarea de la Curtea de Apel Oradea, a stabilit că funcţionara nu era în exerciţiul atribuţiilor şi a achitat-o pe avocată.
10:00
Parcările la sol din fața Spitalului Județean din Oradea au fost desființate. Va fi zonă pietonală (FOTO) # Bihoreanul
Cele 50 de locuri de parcare la sol din fața clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea au fost desființate. Pe amplasamentul eliberat constructorii amenajează o piațetă cu bănci pentru odihnă, spații verzi și alei pavate cu granit.
09:00
Şpagă în acatiste: Cardiologa-şefă a Spitalului Militar în Oradea primea plocoane în... rugăciuni către sfinți # Bihoreanul
Surprize în dosarul penal trimis săptămâna trecută în faţa instanţei de judecată de către Parchetul Bihor, având-o în rol principal pe cardiologa-şefă a Spitalului Avram Iancu, dr. Alina Ştefanovici, surprinsă pe camere în timp ce primea sacoşe cu bunătăţi şi plicuri pe care, deşi le refuza „din politeţe”, le îndesa totuși în buzunare.
08:20
SC TOPO SÎNPETRU SRL cu sediul în Mun. ORADEA, Str. LĂPUȘULUI , Nr. 54, Județ BIHOR, cod de identificare fiscală 35757143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/487/2016, anunță finalizarea proiectului intitulat: ”DIGITALIZAREA AFACERII S.C. TOPO SÎNPETRU S.R.L.” (cod RUE: 5409), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel Digitalizarea IMM-urilor - Grant de până la 100.000 Euro pe întreprindere, care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Nr. ordine 5409.1/i3/c9 din data de 21.02.2025.
07:30
2 decembrie 2025
23:10
Echipa de polo CSM Oradea a încheiat anul 2025 cu un meci extrem de solicitant în deplasare, pierdut cu 11 - 15 în fața formației Primorac Kotor, într-o etapă din Champions League care a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și nervii campioanei României. Deși bihorenii au reușit să revină de la 6-2 și chiar să egaleze în debutul reprizei a treia, numărul mare de eliminări și ratările din momente-cheie au înclinat balanța în favoarea gazdelor.
22:40
Criză gravă a apei în două județe: Peste 100.000 de oameni fără apă. Centrala de la Brazi, oprită două zile (VIDEO) # Bihoreanul
Criză fără precedent a apei în județele Prahova și Dâmbovița, iar situația se agravează de la o zi la alta. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, 107.000 de oameni nu au în acest moment nici apă potabilă, nici menajeră, iar reluarea alimentării va mai dura cel puțin o săptămână, din cauza unor probleme tehnice agravate la Barajul Paltinu, principala sursă de apă din zonă. Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din energia electrică națională - a fost oprită pentru două zile.
