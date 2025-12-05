ÎCCJ a decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor – surse

17:10

Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget. Ce spun tinerii olimpici Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României […] Articolul Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” apare prima dată în PS News.