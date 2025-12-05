Ministerul Culturii lansează cel mai amplu proiect de digitalizare al patrimoniului cultural
PSNews.ro, 5 decembrie 2025 12:50
Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului, a anunțat lansarea proiectului strategic ePatrimoniu, o inițiativă amplă care vizează transformarea digitală a patrimoniului cultural național. Cu o finanțare substanțială de peste 24 de milioane de euro, acest demers este considerat cel mai important proiect de digitalizare din istoria culturală a României.
• • •
Acum 30 minute
12:50
Ministerul Culturii lansează cel mai amplu proiect de digitalizare al patrimoniului cultural
Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului, a anunțat lansarea proiectului strategic ePatrimoniu, o inițiativă amplă care vizează transformarea digitală a patrimoniului cultural național. Cu o finanțare substanțială de peste 24 de milioane de euro, acest demers este considerat cel mai important proiect de digitalizare din istoria culturală a României.
12:50
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție Supreme au decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor, spun surse Observator. Decizia a fost luată în şedinţa Secţiilor reunite ale Curţii Supreme. Judecătorii ÎCCJ s-au întrunit vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea
12:40
FOTO Dracula revine: Parc de distracții, SPA, mall și hoteluri. O investiţie privată de peste 1 miliard de euro # PSNews.ro
Omul de afaceri Dragoș Dobrescu lansează DraculaLand, un proiect ambițios, cu parc tematic, mall și hoteluri lângă București. Ideea unui parc tematic, care să-l aibă în centru pe Dracula a mai fost avansată în urmă cu 20 de ani de către ministrul Turismului de atunci, Dan Matei Agathon. Un miliard de euro ar urma să
Acum o oră
12:30
Berceni Arena își ține și în acest weekend promisiunea de a fi un loc deschis sporturilor pe gheață și mișcării pentru toți. Intrarea este gratuită, doritorii pot veni cu patinele proprii sau pot închiria de aici o pereche. Sâmbătă și duminică, arena a programat mai multe sesiuni de patinaj, oferind astfel ocazia perfectă pentru
12:20
Industria fotovoltaică se dezvoltă mai repede decât sistemul de formare tehnică din România # PSNews.ro
România începe să resimtă un deficit tot mai mare de specialiști în energie fotovoltaică, în contextul în care proiectele solare și soluțiile de stocare se extind rapid, iar formarea tehnică necesită ani de pregătire. Compania Livoltek, parte din grupul internațional Hexing, avertizează că ritmul industriei de energie fotovoltaică a depășit capacitatea actuală a mediului universitar, iar lipsa
12:20
Moțiunea de cenzură 'România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare', prin care se cere demisia 'Guvernului progresist' condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat și Camera Deputaților moțiunea și i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susțină acest
12:20
Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil mine, se îndreaptă în derivă spre Sfântul Gheorghe # PSNews.ro
Este alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă. Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă în derivă spre zona Sfântu Gheorghe. Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și limitează accesul persoanelor
12:10
Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” # PSNews.ro
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare", prin care se cere demisia „Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest
Acum 2 ore
12:00
SONDAJ Cum arată cel mai recent clasament pentru alegerile din București. 17% nu sunt încă hotărâţi pe cine votează # PSNews.ro
Un nou sondaj a fost dat publicității pentru alegerile care vor avea loc duminică în București. Sondajul ARA încheie o săptămână în care luni, miercuri și joi au fost date publicității alte trei sondaje, ale unor institute diferite. Unele dintre ele au venit cu suprize. Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl
11:50
Otokar reevaluează parteneriatul industrial pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile ministrului Economiei # PSNews.ro
Turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești, susține ministrului Economiei și interimar la Apărare, Radu Miruță, într-un interviu pentru „Adevărul". Acesta a
11:40
Eugen Teodorovici intră în echipa lui Daniel Băluță. Decizia amintește precedentul Orban–Lasconi # PSNews.ro
Eugen Teodorovici, care s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a anunțat o formulă de colaborare cu Daniel Băluță și a acuzat manipularea sondajelor. Mihnea Predețeanu reamintește însă precedentul Orban–Lasconi, când voturile unui candidat retras au continuat să curgă în urnă. „Independența" lui Teodorovici și combinația „local + național" Eugen Teodorovici își prezintă
11:40
Guvernul discută modificări fiscale în domeniul accizelor și măsuri urgente pentru implementarea PNRR # PSNews.ro
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri aprobarea Strategiei naționale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor și măsuri pentru implementarea PNRR, potrivit Agerpres. Astfel, Executivul va discuta un proiect de ordonanță de urgență privind măsuri urgente pentru a asigura accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor
11:30
Prefectura Prahova: Apa care va intra în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare # PSNews.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că
11:20
Discuții România-Austria despre consolidarea interconectărilor energetice și investițiile strategice din Marea Neagră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat la Viena cu omologul său austriac, Wolfgang Hattmannsdorfer despre consolidarea interconectării rețelelor energetice, dar și despre investiții precum Neptun Deep. În cadrul vizitei oficiale la Viena, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat alături de premierul Ilie Bolojan și delegația României la întâlniri cu cancelarul austriac Christian Stocker și cu
11:10
Bucureștenii sunt chemați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege viitorul primar al Capitalei, după ce Nicușor Dan, fostul edil, a fost ales în funcția de președinte al României. De asemenea, vor fi alegeri parțiale și pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din 12 localități din țară. Unde poți vota Alegătorii
11:10
Patinoarul Berceni Arena găzduiește două confruntări spectaculoase de hochei pe gheață între echipele locale Red Hawks București și CSA Steaua, transformând sala într-un spațiu plin de adrenalină și mișcare. Este o invitație excelentă de a lăsa deoparte ecranele, de a alege o activitate sănătoasă și de a petrece timpul încurajând echipele favorite. Meciurile sunt
Acum 4 ore
10:40
Diana Buzoianu exclude demisia și spune că responsabilitatea crizei apei revine instituțiilor locale # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane, conform News.ro. „Eu să renunţ
10:40
SURSE Proiectele SAFE ale României, clasificate de CSAT. Alte state nu ascund achizițiile # PSNews.ro
CSAT a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european de finanțare SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au declarat pentru Economedia mai multe surse. Decizia vine în contextul în care reprezentanți ai Guvernului au promis că lista va fi făcută publică, iar
10:20
Potrivit datelor oferite de către Ministerul de Interne pentru stiripesurse.ro, în acest an au încetat raporturile de serviciu 1.998 de polițiști. 1.959 au ieșit la pensie, iar 39 au încetat raporturile de serviciu prin demisie, conform MAI. În mod surprinzător, în 2025 avem de-a face cu o scădere a numărului polițiștilor care au ales să
10:10
BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Drulă şi cere eliminarea de pe rețelele sociale # PSNews.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a decis eliminarea de pe rețelele sociale a clipului filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu. Materialul a fost considerat ilegal, fiind apreciat ca un clip cu caracter electoral realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui candidat. Biroul Electoral
10:00
Pricopie avertizează: O strategie bazată doar pe sondaje online și care exclude nehotărâții este sortită eșecului # PSNews.ro
Remus Pricopie demontează, în emisiunea Puterea Știrilor, două iluzii confortabile obișnuite în campania electorală: că un independent poate câștiga fără aparat politic și că sondajele online reflectă fidel opțiunile bucureștenilor. În plus, acesta critică folosirea abuzivă a etichetei „extremist". Independenți fără partid și sondaje online: ce nu spun cifrele campaniei pentru București Pricopie
Acum 24 ore
21:40
Timpul de pe ceas vs. timpul real: De ce planificarea rutei cu aplicațiile STB este mai precisă # PSNews.ro
Află cum sistemele de real-time tracking ale STB transformă incertitudinea în predictibilitate, garantând Timp Câștigat și o experiență de călătorie Fără Stres. În lupta zilnică cu traficul din București, incertitudinea este inamicul public numărul unu pentru cetățeanul activ. A nu ști când sosește autobuzul generează un stres inutil. Campania Bucureștiul se mișcă împreună elimină această
20:10
VIDEO Analist politic: „Nici dreapta nu colaborează, nici stânga. Oamenii sunt debusolați” # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, analistul politic Iordan Bărbulescu a oferit una dintre cele mai directe și critice evaluări ale campaniei electorale aflate pe final. Fără dezbateri, cu alianțe tensionate și cu o lipsă de direcție clară atât în tabăra dreptei, cât și în guvernare, profesorul consideră că alegătorii sunt mai dezorientați ca oricând —
19:50
FOTO Bolojan și-a luat partenera în vizita oficială din Austria. Ipostaze surprinzătoare la recepția de la ambasadă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția presei la recepția organizată miercuri seară la Ambasada României din Viena cu ocazia Zilei Naționale, prin faptul că a fost însoțit de partenera sa. Aparițiile celor doi la evenimente oficiale au fost până acum rare, astfel că prezența acesteia a constituit o premieră pentru mass-media, anunță Gândul. Partenera premierului,
19:50
Legea de combatere a extremismului, retrimisă în Parlament. Explicațiile lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, el arătând că "unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul". Preşedintele mai spune că noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la
19:40
Ziarul american New York Times (NYT) a anunțat joi că a acționat în judecată Pentagonul, după ce această instituție a impus presei norme respinse de instituțiile din mass-media mainstream, care și-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, informează AFP. Anunțate în septembrie de secretarul Apărării Pete
19:30
Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, după confirmarea rezultatelor analizelor DSP # PSNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române afirmă, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. "Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă", precizează instituţia. "Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul
19:30
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță joi că alegătorii vor putea duminică doar la secțiile de votare la care sunt arondați. AEP transmite că alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu
19:20
Un număr de 31 de unități de învățământ
19:10
VIDEO Glad Varga (PNL), președintele Comisiei pentru Mediu din Senat: Demisiile nu sunt neapărat un capăt de drum # PSNews.ro
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor”, senatorul Glad Varga (PNL), președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, a comentat declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, care a indicat Apele Române drept principal responsabil pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița și a sugerat că solicitările de demisie trebuie privite și în cheie electorală. „Demisiile nu sunt neapărat un […] Articolul VIDEO Glad Varga (PNL), președintele Comisiei pentru Mediu din Senat: Demisiile nu sunt neapărat un capăt de drum apare prima dată în PS News.
19:10
Comisia Europeană a deschis o procedură de revizuire a tarifelor aplicate mașinilor electrice produse în China de grupul Volkswagen. Uniunea Europeană a impus anul trecut tarife asupra vehiculelor electrice fabricate în China, la finalul unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile, informează Financial Times. În prezent, Volkswagen plătește taxe vamale de 20,7% pentru modelele […] Articolul UE va reevalua tarifele impuse vehiculelor electrice Volkswagen fabricate în China apare prima dată în PS News.
19:00
Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Însuși ministrul Sănătății a testat aparatul # PSNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat introducerea pentru prima dată în România a unui sistem RMN mobil. Acesta a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de […] Articolul Premieră în România: Primul RMN mobil funcționează la Iași. Însuși ministrul Sănătății a testat aparatul apare prima dată în PS News.
18:50
Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […] Articolul Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:40
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București – Focșani # PSNews.ro
Viteza excesivă în condiții neprielnice și condusul agresiv au fost cele mai reclamate probleme întâmpinate de șoferi pe Autostrada București – Focșani, deschisă complet traficului odată cu finalizarea ultimului ei segment. Mulți români se plâng de experiența din trafic, potrivit Adevărul. Din 27 noiembrie 2025, odată cu finalizarea lucrărilor la segmentul de 14 kilometri între […] Articolul Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București – Focșani apare prima dată în PS News.
18:40
Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat, care marchează prima orientare a organizației către simplitate totală. Anunțul vine pe fondul unui climat global tensionat, în care experții văd în acest „alb-calm” un simbol al resetării, clarității și nevoii de spațiu interior, atât […] Articolul Care este culoarea anului 2026 și ce semnificație are, conform Institutului Pantone apare prima dată în PS News.
18:30
Miniștrii Transporturilor resping planul CE privind ITP anual pentru mașinile mai vechi de 10 ani # PSNews.ro
Miniștrii europeni ai Transporturilor au respins planul Comisiei Europene ca inspecțiile tehnice pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani să fie obligatorii anual. Aceste vehicule sunt supuse astăzi unor inspecții obligatorii doar odată la 2 ani, în UE. Unele țări, precum Franța și Germania, impun aceeași regulă și mașinilor cu o vechime de […] Articolul Miniștrii Transporturilor resping planul CE privind ITP anual pentru mașinile mai vechi de 10 ani apare prima dată în PS News.
18:20
Măsuri dispuse la nivelul MAI pentru desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie # PSNews.ro
În contextul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, au fost stabilite ultimele detalii privind măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona secțiilor de votare și a birourilor electorale, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). ”Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc, în sistem de videoconferință, o ședință de […] Articolul Măsuri dispuse la nivelul MAI pentru desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie apare prima dată în PS News.
18:10
Alexandru Rogobete: Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că unităţile critice din Prahova, precum spitalele, ISU, pompierii sau căminele de bătrâni, ar fi trebuit anunţate din timp despre criza apei potabile, pentru a fi luate măsuri privind organizarea unităţilor. Alexandru Rogobete a declarat, joi, la Iaşi, că a vizitat în cursul nopţii trecute cele cinci spitale din Prahova […] Articolul Alexandru Rogobete: Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate apare prima dată în PS News.
18:10
Profesorul care promova legionarismul la școală, iertat de procurori: „Nu există interes public” # PSNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău au închis dosarul penal deschis pe numele profesorului de religie Aurelian Damian, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, acuzat că promova Mișcarea Legionară la ore și făcea propagandă politică în favoarea lui Călin Georgescu în fața elevilor. Ancheta a fost clasată pe motiv că nu există „interes public” pentru […] Articolul Profesorul care promova legionarismul la școală, iertat de procurori: „Nu există interes public” apare prima dată în PS News.
18:00
DOCUMENT Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări # PSNews.ro
Un raport al Avocatului Poporului atrage atenția că, în prezent, nu există reguli unitare la nivelul Caselor de Pensii pentru soluționarea cererilor privind recunoașterea dreptului la pensie al cetățenilor români care au muncit în străinătate. Lipsa unui cadru legal clar face ca multe dosare să fie blocate, iar tot mai mulți solicitanți să aibă dificultăți în obținerea dreptului la pensie după […] Articolul DOCUMENT Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări apare prima dată în PS News.
17:50
Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți 8 suspecți # PSNews.ro
În urma celor 33 de percheziţii efectuate miercuri în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți. Joi, 4 decembrie, DIICOT a anunțat că avocata suspectată ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, împreună cu alți opt membri ai […] Articolul Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți 8 suspecți apare prima dată în PS News.
17:40
Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea # PSNews.ro
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem […] Articolul Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea apare prima dată în PS News.
17:30
O nouă fabrică în România: germanii de la Welp investesc 10 milioane de euro. Unde se fac angajări # PSNews.ro
Grupul german Welp a început în această toamnă construcția unei noi fabrici la Mediaș, unde va produce blindaje pentru mașini și utilaje, dar și ansambluri și subansamble pentru blindate, potrivit publicației Monitorul de Mediaș. „Ne-am îndreptat atenția în ultimii ani spre piețe noi, cum ar fi industria de apărare, dar și comercială, pe care le utilăm […] Articolul O nouă fabrică în România: germanii de la Welp investesc 10 milioane de euro. Unde se fac angajări apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Adevăratele mize ale alegerilor din Capitală: „Oamenii sunt dezamăgiți și obosiți. Votul va fi foarte emoțional” # PSNews.ro
Cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, analistul politic Iordan Bărbulescu a explicat, în emisiunea „Puterea Știrilor”, complexitatea momentului politic și mizele care depășesc cu mult o simplă competiție locală. Potrivit acestuia, scrutinul de duminică este un test pentru întreaga scenă politică, pentru coaliția de guvernare și pentru direcția strategică în care se […] Articolul VIDEO Adevăratele mize ale alegerilor din Capitală: „Oamenii sunt dezamăgiți și obosiți. Votul va fi foarte emoțional” apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Ies la iveală noi detalii în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția PNL: Statul, primul vinovat # PSNews.ro
Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, continuă să genereze tensiuni între instituțiile statului. Ministerul Mediului, Consiliile Județene, Apele Române și societățile din subordine își pasează responsabilitatea, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată luni, 8 decembrie, în Parlament pentru explicații. PSD și AUR îi […] Articolul VIDEO Ies la iveală noi detalii în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția PNL: Statul, primul vinovat apare prima dată în PS News.
17:20
Orașul din România care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare, începând cu 2026 # PSNews.ro
Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%, potrivit bzi. Compania ApaVital a anunțat că, începând cu 1 ianuarie […] Articolul Orașul din România care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare, începând cu 2026 apare prima dată în PS News.
17:10
Cum este așteptată să evolueze economia României în 2026? Cifre și scenarii privind inflația, dobânda-cheie, deficitul # PSNews.ro
După un an care putea fi mai rău decât cum arată în prezent, pentru 2026 specialiștii XTB România prevăd o creștere economică, chiar dacă subunitară, o inflație în general în scădere, dar nu exclud noi creșteri de taxe. Anul 2026 este așteptat aducă pentru România o creștere economică lentă, o inflație în scădere, dar și […] Articolul Cum este așteptată să evolueze economia României în 2026? Cifre și scenarii privind inflația, dobânda-cheie, deficitul apare prima dată în PS News.
17:10
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” # PSNews.ro
Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget. Ce spun tinerii olimpici Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României […] Articolul Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” apare prima dată în PS News.
17:00
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor” # PSNews.ro
„Nu va există impozit pe serele și solariile românilor! Asta le-a spus răspicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fermierilor din Buzău” a transmis fostul premier Marcel Ciolacu agricultorilor români, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu aceştia la Buzău. Candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău i-a asigurat pe cei prezenţi că sprijinul autorităţilor […] Articolul Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor” apare prima dată în PS News.
16:50
Alertă și în Călăraşi! Pod rupt de ape, după ce a fost deschis barajul Mihăileşti. Momentan nu se poate interveni # PSNews.ro
Primarul orașului Budești, din județul Călărași, anunță că un pod din apropierea satului Crivăț s-a rupt în urma creșterii puternice a debitului de apă, după deversările controlate de la barajul Mihăilești, anunță Antena3 CNN. Autoritățile locale dau asigurări că nu există persoane în pericol, întrucât în zonă nu se află locuințe. Edilul intenționează să solicite […] Articolul Alertă și în Călăraşi! Pod rupt de ape, după ce a fost deschis barajul Mihăileşti. Momentan nu se poate interveni apare prima dată în PS News.
