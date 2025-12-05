Vremea pe 27 septembrie: prognoza ANM pentru alegerile din Capitală
MainNews.ro, 5 decembrie 2025 10:50
România se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabil până pe 6 decembrie. Viteze de până la 110 km/h sunt așteptate în zonele montane, iar în București, vântul va atinge 55 km/h. Dimineața se vor înregistra 10-11 grade, cu o răcire semnificativă duminică. Detalii meteo pentru weekend. România este sub avertizare de cod … Articolul Vremea pe 27 septembrie: prognoza ANM pentru alegerile din Capitală apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 15 minute
11:20
Geoffrey Hinton, pionier al inteligenței artificiale, avertizează tinerii să aleagă cariere în meserii manuale, precum instalatorii, mai greu de înlocuit de tehnologie. El subliniază riscurile AI asupra locurilor de muncă și necesitatea de a explora opțiuni de carieră în afara domeniului tehnologic. Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel, avertizează despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței … Articolul „Nașul” inteligenței artificiale: De ce să alegi o carieră de instalator? apare prima dată în Main News.
11:20
Premierul Ilie Bolojan anunță schimbări importante în sistemul de pensii, după ce proiectul pentru pensiile magistraților va fi validat de Curtea Constituțională. Aceste reforme vizează pensionarea la 65 de ani și revizuirea sistemelor anormale de pensionare din alte categorii profesionale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că speră ca proiectul privind pensiile magistraților să fie validat … Articolul Bolojan reformează pensiile: urmează modificări pentru alte categorii apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
11:10
NATO construiește o bază laser în Groenlanda pentru a proteja comunicațiile împotriva Rusiei și Chinei. Aceasta va folosi tehnologie avansată pentru a desfășura rapid date de la sateliți, asigurând o alternativă eficientă în fața interferențelor electronice. Noua stație va revoluționa modul de comunicare în regiune. NATO construiește o bază laser în Groenlanda pentru a îmbunătăți … Articolul Laser NATO ultra-performant în Groenlanda pentru a contracara Rusia și China apare prima dată în Main News.
11:10
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest, după ce Judecătoria Chișinău i-a prelungit mandatul de arestare pentru 30 de zile. Acesta este judecat în dosarul fraudei bancare și refuză să compare în fața instanței. Este acuzat de organizarea unei crime și spălare de bani, riscând până la 20 de ani de închisoare. Vladimir Plahotniuc a rămas după … Articolul Vladimir Plahotniuc, oligarh basarabean, rămâne în arest la Chișinău apare prima dată în Main News.
Acum o oră
11:00
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă în Parlament, fiind necesare 233 de voturi pentru aprobarea inițiativei „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Fostul premier Victor Ponta susține moțiunea, criticând reformele guvernului și acapararea statului de către USR. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă în Parlament … Articolul Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, 233 de voturi necesare apare prima dată în Main News.
11:00
Dinamo se confruntă cu absențe importante în derby-ul cu FCSB, după ce Florentin Petre a anunțat că Musi și Armstrong nu vor juca din cauza problemelor medicale. Karamoko este, de asemenea, incert. Vedeți toate detaliile despre jucătorii indisponibili și pregătirea echipei pentru meciul crucial din SuperLiga. Alexandru Musi și Danny Armstrong vor lipsi din meciul … Articolul Absențele cruciale ale Dinamo în derby-ul FCSB-Dinamo apare prima dată în Main News.
10:50
România se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabil până pe 6 decembrie. Viteze de până la 110 km/h sunt așteptate în zonele montane, iar în București, vântul va atinge 55 km/h. Dimineața se vor înregistra 10-11 grade, cu o răcire semnificativă duminică. Detalii meteo pentru weekend. România este sub avertizare de cod … Articolul Vremea pe 27 septembrie: prognoza ANM pentru alegerile din Capitală apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
10:20
Un bărbat a fost salvat de pompieri de la etajul 16 al complexului Wang Fuk Court din Hong Kong, după un incendiu devastator soldat cu 83 de morți. Autoritățile au arestat trei bărbați pentru omor din culpă și au demarat o anchetă. Incendiul este considerat cel mai grav din oraș după Al Doilea Război Mondial. … Articolul Supraviețuitor descoperit la etajul 16 după incendiul din Hong Kong; 83 de morți apare prima dată în Main News.
10:20
Diplomatul rus Oleg Ozerov neagă că drona care a survolat Republica Moldova ar fi rusească, afirmând că nu există dovezi concrete. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a protestat ferm față de acest incident, reamintind nevoia de respect pentru suveranitate și securitate națională. Oleg Ozerov, diplomat rus în Moldova, susține că nu există dovezi că drona … Articolul Diplomatul rus la Chișinău despre drona care a survolat Moldova: Nu sunt dovezi apare prima dată în Main News.
10:20
Aplicația românească PLATIVE, creată de antreprenorii Alex Paczeika și Cristian Boa, se pregătește să cucerească Europa. Cu peste 120.000 de utilizatori activi, PLATIVE oferă funcționalități inovatoare pentru șoferi, inclusiv ajutor în trafic și gestionare documente auto, transformând astfel experiența de condus. Doi tineri români, Alex Paczeika și Cristian Boa, au dezvoltat aplicația PLATIVE pentru a … Articolul PLATIVE: Aplicația românească revine cu planuri de expansiune în Europa apare prima dată în Main News.
10:20
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru 13 milioane de lei după scandalul de hărțuire # MainNews.ro
Marian Vanghelie se confruntă cu o nouă problemă după scandalul de hărțuire, ANAF inițiind proceduri de executare silită pentru suma de 13,7 milioane lei. În urma unei decizii definitive, institția va valorifica bunurile imobile și va continua verificările pentru recuperarea creanței bugetare. Marian Vanghelie se confruntă cu o executare silită inițiată de ANAF pentru o … Articolul Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru 13 milioane de lei după scandalul de hărțuire apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
09:20
Secțiile Unite ale ICCJ se reunesc pe 5 decembrie 2025 pentru a analiza legea pensiilor speciale pentru magistrați. Proiectul PL-x 522/2025 va fi contestat la CCR pentru a verifica respectarea constituționalității. Opoziția a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pe acest subiect. Secțiile Unite ale ICCJ se reunesc pe 5 decembrie 2025 pentru a … Articolul ICCJ contestă la CCR legea pensiilor speciale prin Secțiile Unite apare prima dată în Main News.
09:10
Zeci de oameni, inclusiv oficiali, au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu la Palatul Național din Chișinău, înainte de înmormântarea sa cu onoruri militare la București. Activist pentru identitatea românească, Ilașcu a rămas un simbol al luptei pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Ilie Ilașcu a fost omagiat la Palatul Național din Chișinău, unde … Articolul Chișinău aduce omagiu patriotului Ilie Ilașcu, înmormântat la București apare prima dată în Main News.
09:10
Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, se va desfășura în Europa de Sud-Est, având ca gazdă Belgradul în 2027, sub numele Gitex Al Serbia. Acest eveniment va oferi oportunități de networking pentru inovații tehnologice, startup-uri și investitori, subliniind potențialul Serbiei în domeniul digital și tehnologic. Gitex Global, cel mai mare târg tehnologic … Articolul Gitex Global, cel mai mare târg tehnologic, ajunge în Sud-Estul Europei! apare prima dată în Main News.
09:00
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie în școli, început cu clasa a patra, pe fondul relațiilor tot mai strânse cu Rusia. Aproximativ 600 de nord-coreeni studiază deja rusa, iar 3.000 de ruși învață coreeana. Această colaborare se extinde în educație și alte sectoare cheie. Coreea de Nord a introdus limba rusă … Articolul Limba rusă, obligatorie în Coreea de Nord, atrage studenți din Rusia apare prima dată în Main News.
08:20
Investigația privind conducerea autonomă a Tesla continuă, cu NHTSA anunțând cea de-a șasea anchetă. Acoperind incidente grave, cum ar fi trecerile pe roșu și accidentele cu răniți, autoritățile subliniază lipsa reglementărilor specifice pentru tehnologiile avansate. Tesla pariază pe viitorul fără șoferi, însă siguranța rămâne o preocupare majoră. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi investighează … Articolul Tesla sub investigație din nou: „Cobai reali” în inovații auto? apare prima dată în Main News.
08:20
Elena Udrea atacă statul în instanță pentru a recupera bunurile confiscate în urma prejudiciului de 9 milioane de euro din Dosarul Gala Bute. Fostul ministru susține că proprietățile sale au fost confiscate ilegal și cere rejudecarea cazului. Udrea, eliberată condiționat, își continuă lupta pentru dreptate. Elena Udrea contestă confiscarea bunurilor sale și vrea să le … Articolul Elena Udrea dă în judecată statul pentru recuperarea bunurilor confiscate apare prima dată în Main News.
08:10
Șeful Vămii din Republica Moldova, Radu Vrabie, a confirmat descoperirea unui camion plin cu armament la intrarea în România. Incidentul, alertat de colegii moldoveni, subliniază importanța echipamentului modern de scanare. Investigația este în desfășurare; procurorii români au inițiat un dosar penal pentru contrabandă. Camionul cu armament a fost descoperit de vameșii români la intrarea în … Articolul Declarațiile șefului Vămii Moldova despre camionul cu armament în România apare prima dată în Main News.
08:00
Tehnologia cu microunde de mare putere (HPM) devine esențială în apărarea împotriva dronelor, oferind soluții rapide și eficiente. HPM dezactivează simultan sistemele electronice ale dronelor, depășind costurile ridicate ale interceptării tradiționale. Investițiile globale în HPM continuă să crească, consolidând securitatea națională. Sistemele cu microunde de mare putere (HPM) sunt soluții esențiale în combaterea dronelor HPM … Articolul Tehnologia cu microunde de mare putere: Soluția ideală pentru interceptarea dronelor apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
07:10
Două persoane au fost reținute în Moldova în legătură cu un camion plin cu armament, depistat la intrarea în România. Reținerile au fost efectuate de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate, în colaborare cu structurile vamale. Investigarea continuă, iar autoritățile subliniază importanța dotării cu echipament modern. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în … Articolul Detalii despre camionul cu armament: două persoane arestate în Moldova apare prima dată în Main News.
07:10
Instagram introduce restricții pentru adolescenți printr-o versiune PG-13, limitând accesul la conținut inadecvat. Utilizatorii sub 18 ani vor avea nevoie de aprobat parental pentru a ieși din setările restricționate. Măsurile vizează siguranța online, inclusiv ascunderea postărilor cu limbaj vulgar și conținut dăunător. Instagram va lansa o versiune PG-13 pentru adolescenți cu restricții suplimentare de conținut … Articolul Instagram impune restricții pentru copii: aprobat parental și acces limitat apare prima dată în Main News.
07:10
Descinderi masive în cazul TUX, escrocherie online de amploare. Procurorii au efectuat percheziții în 20 de locații, căutând probe în dosarul platformei de investiții care a lăsat mii de persoane fără economii. Investigațiile continuă în fața numărului crescând de fraude digitale în Republica Moldova. Procurorii din Republica Moldova au efectuat descinderi în 20 de locații … Articolul Descinderi în forță în cazul TUX: Procurorii investighează escrocheria online majoră apare prima dată în Main News.
07:00
O turistă elvețiană de 20 de ani a fost ucisă de un rechin taur în apropierea plajei Kylies din Australia, iar partenerul ei a suferit răni grave. Atacul a avut loc pe 28 noiembrie, iar autoritățile au lansat o operațiune de capturare a rechinului. Plajele din zonă au fost redeschise după monitorizarea ambiantă. O turistă … Articolul Turistă de 20 de ani, ucisă de rechin în Australia; partener în stare gravă apare prima dată în Main News.
06:50
Presiunea politică din România a crescut dramatic după anularea alegerilor prezidențiale pe 6 decembrie 2024. Călin Georgescu, câștigător al turului întâi, și Elena Lasconi se pregăteau pentru un duel electoral. Descoperirile recente despre interferența externă și controversele legate de campania electorală stârnesc mobilizare civică și proteste. Presiunea politică din România a crescut dramatic în urma … Articolul 1 an de la anulare: impactul și lecțiile învățate în ultimele 12 luni apare prima dată în Main News.
06:10
Indivizii reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la Vama Leușeni–Albița sunt din regiunea separatistă transnistreană. Autoritățile moldovene au efectuat rețineri după descoperirea unui transport suspect de armament. Anchetele continuă, iar securitatea națională rămâne o prioritate. Cei doi indivizi reținuți la Vama Leușeni-Albița sunt din regiunea separatistă transnistreană Camionul cu armament a … Articolul Reținuți după oprirea unui camion cu armament din Transnistria la vamă apare prima dată în Main News.
06:10
Chatboții AI oferă discuții garantate cu sfinții, Hristos și Dumnezeu, promițând sfaturi personalizate pentru credincioși, dar provocând controverse printre preoți. Utilizatorii povestesc despre experiențe emoționante, dar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea mintală. Aplicațiile sunt disponibile contra cost. Au fost lansate chatboți AI care oferă discuții cu sfinți, Hristos și Dumnezeu, de multe ori contra … Articolul Chatboți AI: discuții cu sfinți, Hristos și Dumnezeu – experiențe emoționante apare prima dată în Main News.
06:10
Fiul lui Tudorel Toader, Alexandru, câștigă lunat peste 100.000 lei și este acuzat de hărțuire sexuală de către studentele de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Activitatea sa profesională este suspendată până la clarificarea situației, iar ancheta a fost deschisă de Inspectoratul de Poliție Iași pentru stabilirea faptelor. Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel … Articolul Cât câștigă fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire la universitate? apare prima dată în Main News.
06:00
Cel mai grav incendiu din Hong Kong a dus la moartea a 128 de persoane, iar multe altele sunt dispărute. Autoritățile investighează cauza rapidității propagării focului, iar lucrările de renovare ar putea fi responsabile. Locuitorii cer transparență și siguranță pentru viitor în clădirile rezidențiale afectate. Incendiul din Hong Kong a provocat moartea a 128 de … Articolul Furie și acuzații după incendiul devastator din Hong Kong: 128 de morți apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:10
Transferul rapid de fișiere între tabletă și telefon este simplu și eficient. Fie că folosești Bluetooth, Wi-Fi Direct, AirDrop, cablu USB sau aplicații de transfer, acest ghid te va ajuta să muți imagini sau documente fără complicații. Descoperă metodele cele mai potrivite pentru tine și îmbunătățește-ți experiența digitală. Transferul fișierelor între tabletă și telefon poate … Articolul Transfer rapid de fișiere între tabletă și telefon: soluții ușoare apare prima dată în Main News.
05:10
Afaceristul Ioan Neculaie a fost condamnat la zece ani de închisoare de Tribunalul Brașov pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 euro. Decizia nu este definitivă, iar pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis ocuparea unor funcții publice timp de cinci ani după executarea pedepsei. Ioan Neculaie a fost condamnat la zece ani … Articolul Ioan Neculaie, afacerist condamnat la 10 ani pentru evaziune fiscală apare prima dată în Main News.
05:00
Un bărbat de 69 de ani a fost atacat de un urs într-o toaletă publică din prefectura Gunma, aproape de Tokyo. Incidentul a avut loc dimineața devreme, când bărbatul a căzut pe spate în fața ursului. Acesta a suferit o leziune minoră la picior și a raportat imediat atacul la poliție. Nivelul atacurilor urșilor în … Articolul Bărbat atacat de urs într-o toaletă publică din Tokyo apare prima dată în Main News.
05:00
Trei indivizi din Republica Moldova, inclusiv șeful firmei și brokerul vamal, au fost reținuți pentru contrabandă cu armament. Descoperirea a avut loc în Vama Leușeni–Albița, iar expertul Andrei Curăraru atrage atenția asupra dezinformării și campaniilor politice derulate pe acest subiect. Urmărirea penală continuă. Șeful firmei care a comandat armamentul, conducătorul companiei de transport și un … Articolul Trei indivizi din Moldova reținuți pentru armament în camionul de la vamă apare prima dată în Main News.
04:50
Conducătorii României, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, sunt percepuți ca dușmani ai țării. Mesajele alarmiste despre corupție și riscul de incapacitate de plată afectează încrederea investitorilor și contribuie la instabilitatea economică, generând panică în rândul cetățenilor. Articolul Conducătorii României: Detractori ai țării și saboteuri ai investițiilor? apare prima dată în Main News.
04:10
FlexPayz Ring, inovația suedeză apreciată de Casa Regală, combină eleganța cu tehnologia avansată. Acest inel inteligent permite plăți contactless, gestionarea sănătății și identitatea digitală, toate într-un design scandinav sustenabil. Află cum FlexPayz redefinește interacțiunea cu tehnologia pentru o viață mai simplă. FlexPayz a lansat un inel inteligent care combină plățile contactless, sănătatea digitală și identitatea … Articolul FlexPayz: Inelul suedez care îmbină tehnologia cu eleganța regalității apare prima dată în Main News.
04:10
Medic din Timiș condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. A încasat sume între 50 și 4.000 de lei de la pacienți pentru eliberarea concediilor medicale. Sechestrul pe suma de 8.150 de lei rămâne în vigoare, iar medicul nu va putea exercita profesia timp de 2 ani. … Articolul Medic din Timiș condamnat cu suspendare pentru mită de la pacienți apare prima dată în Main News.
04:00
Fostul extremist turc Mehmet Ali Agca, care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea, speră să se întâlnească cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție scurtă înainte de vizita acestuia la Iznik. Agca are un trecut de violență și tulburări mintale, fiind eliberat după aproape 30 de ani de închisoare. Mehmet … Articolul Fostul extremist turc vrea să discute cu Papa Leon al XIV-lea timp de câteva minute apare prima dată în Main News.
04:00
Maia Sandu discută despre Europa păcii și rezilienței cu secretarul Consiliului Europei # MainNews.ro
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, la Chișinău, în contextul în care Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri. Discuțiile s-au axat pe reformele în domeniul justiției și angajamentul țării de a promova pacea și democrația în Europa. Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul general al … Articolul Maia Sandu discută despre Europa păcii și rezilienței cu secretarul Consiliului Europei apare prima dată în Main News.
03:50
Vicepremierul Tánczos Barna atrage atenția asupra crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița, evidențiind problemele generate de numirea nepotrivită a conducerii companiilor vitale. Este crucial ca vinovații să își asume responsabilitatea și să plece din funcții pentru a restabili furnizarea apei. Vicepremierul Tánczos Barna blamează criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița pe numirea frecventă … Articolul Dorel devine lider în companii esențiale tot mai frecvent apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:10
OpenAI va permite accesul la conținut pentru adulți pe ChatGPT din decembrie, anunță CEO-ul Sam Altman. Aceasta face parte din strategia de a trata utilizatorii adulți ca adulți, având în vedere reglementările stricte privind sănătatea mintală și accesul minorilor la conținutul erotic. OpenAI va introduce conținut pentru adulți pe ChatGPT din decembrie Sam Altman afirmă … Articolul ChatGPT ar putea oferi acces la conținut pentru adulți, spune Sam Altman apare prima dată în Main News.
03:10
Organizatorul contrabandei cu armament, arestat preventiv pentru 30 de zile, a fost prins la vama Leușeni–Albița. În camionul său au fost descoperite muniții, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”. Ancheta continuă pentru a identifica complicii și a preveni denaturarea probelor. Organizatorul contrabandei cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost plasat în arest preventiv … Articolul Organizatorul de contrabandă cu armament de la Leușeni–Albița, arestat 30 de zile apare prima dată în Main News.
03:00
Asia de Sud-Est se confruntă cu inundații devastatoare, cu peste 300 de morți în Thailanda și Indonezia. Ploile torențiale și alunecările de teren au afectat grav insula Sumatra și sudul Thailandei, unde comunitățile sunt izolate. Schimbările climatice agravează situația, provocând distrugeri semnificative. Bilanțul inundațiilor din Asia de Sud-Est a depășit 300 de decese, cu 145 … Articolul Ploi extreme în Asia de Sud-Est: 300+ morți în Thailanda și Indonezia apare prima dată în Main News.
03:00
Șefii MAI, Vămii și SIS din Moldova sunt convocați în Parlament pentru audieri în cazul camionului cu arme descoperit la Vama Leușeni-Albița. Trei persoane au fost arestate, inclusiv conducătorul firmei implicate, în legătură cu transportul ilegal de armament către Israel. Aici sunt detalii despre evoluția cazului. Șefii MAI, Vămii și SIS din Moldova au fost … Articolul Camion cu arme prins la Vama Leușeni-Albița: oficiali chemați în Parlament apare prima dată în Main News.
02:50
Contract extindere Magistrala M4: începutul unei noi eră în infrastructura Bucureștiului # MainNews.ro
Daniel Băluță a semnat contractul pentru extinderea Magistralei M4, un proiect de 3,5 miliarde de euro, care va aduce 58,6 milioane de călători suplimentari anual până în 2040. Se vor construi 14 stații noi, unind Nordul și Sudul Capitalei, reducând traficul pe bulevardele centrale și îmbunătățind mobilitatea orașului. Daniel Băluță a semnat contractul pentru extinderea … Articolul Contract extindere Magistrala M4: începutul unei noi eră în infrastructura Bucureștiului apare prima dată în Main News.
02:00
Deciziile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu au evidențiat un stil politic tranzacțional, orientat spre pragmatism, diferit de idealismul predecesorilor săi. Normalizarea relațiilor Israel-Arabia Saudită și atacurile împotriva Iranului au contribuit la stabilizarea regiunii, deși nu au promovat democrația sau soluția celor două state. Donald Trump a adoptat o politică pragmatică și tranzacțională în Orientul … Articolul Deciziile lui Trump în Orientul Mijlociu: un stil tranzacțional eficient apare prima dată în Main News.
02:00
Militarii moldoveni participă pe 1 decembrie 2023 la parada militară de Ziua României în București, marcând astfel un eveniment important de colaborare internațională. Aceștia sunt membri ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și contribuie semnificativ la această tradiție din 2014. Militarii moldoveni participă la parada militară de Ziua României pe 1 decembrie … Articolul Militarii moldoveni participă la parada de Ziua României la București apare prima dată în Main News.
02:00
Clipurile generate cu AI sunt folosite în escrocherii de diverse naturale, cum ar fi fraudele financiare și scamurile caritabile. Poliția Română avertizează asupra metodelor de detectare a acestor clipuri false, inclusiv inconsistențe în mișcările feței și în sunete. Fii precaut și informează-te pentru a te proteja. Clipurile video generate cu AI sunt folosite pentru escrocherii … Articolul Cum să identifici clipuri AI folosite în înșelăciuni apare prima dată în Main News.
02:00
Descoperă eleganța și rafinamentul unui ceas de damă Fossil, un accesoriu care face diferența în orice ținută. Îmbinând stilul cu tehnologia, Fossil oferă modele variate, de la clasice la smart, toate realizate cu materiale de calitate. Alege un ceas care reflectă personalitatea ta și adaugă un plus de sofisticare garderobei tale. Ceasurile de damă Fossil … Articolul Eleganță, rafinament și tehnologie într-un accesoriu de excepție apare prima dată în Main News.
01:50
PSD solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile care afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova. Prima audiere în Parlament va avea loc săptămâna viitoare, unde aceasta va răspunde acuzelor legate de gestionarea deficitară a situației critice. PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei potabile din Prahova … Articolul PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru criza apei din Prahova apare prima dată în Main News.
01:00
Ciel Tower, cel mai înalt hotel din lume, a fost deschis în Dubai Marina, având 377 de metri înălțime. Proiectul, inițial neplanificat pentru această înălțime, oferă camere cu priveliști panoramice și inovații arhitecturale. Descoperiți cum acest hotel redefinește conceptul de ospitalitate în Dubai. Ciel Tower din Dubai Marina este cel mai înalt hotel din lume, … Articolul Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis fără planificare pentru această înălțime. apare prima dată în Main News.
01:00
Prețurile la benzina și motorina din Republica Moldova scad, câte 23,37 lei și 21,17 lei per litru, respectiv. Aceasta este prima reducere după aproape o lună de scumpiri cauzate de sancțiunile impuse asupra Lukoil. Costul benzinei se reduce cu 2 bani, iar motorinei cu 4 bani. Detalii complete pe TV8.md. Prețurile benzinei și motorinei scad … Articolul Benzina și motorina se ieftinesc în Moldova de marți, 25 noiembrie apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.