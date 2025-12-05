ICCJ contestă la CCR legea pensiilor speciale prin Secțiile Unite

23:40

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost surprinsă declarând că nu există riscul de a rămâne fără apă potabilă în orașele afectate. Cu toate acestea, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă, evidențiind o criză prelungită și necontrolată. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că nu este …