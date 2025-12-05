Supraviețuitor descoperit la etajul 16 după incendiul din Hong Kong; 83 de morți

Un bărbat a fost salvat de pompieri de la etajul 16 al complexului Wang Fuk Court din Hong Kong, după un incendiu devastator soldat cu 83 de morți. Autoritățile au arestat trei bărbați pentru omor din culpă și au demarat o anchetă. Incendiul este considerat cel mai grav din oraș după Al Doilea Război Mondial. … Articolul Supraviețuitor descoperit la etajul 16 după incendiul din Hong Kong; 83 de morți apare prima dată în Main News.

