Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist
Digi24.ro, 5 decembrie 2025 23:10
Rusia a făcut un nou pas în reprimarea disidenței, desemnând filiala americană a Fundației Anticorupție (ACF), fondată inițial de Aleksei Navalnîi, drept organizație teroristă, plasând-o în aceeași categorie juridică cu grupurile extremiste precum ISIS și al-Qaeda. Desemnarea, emisă în spatele ușilor închise de Curtea Supremă a Rusiei, marchează un punct de cotitură în represiunea de zece ani a Kremlinului împotriva vocilor opoziției.
Acum 15 minute
23:40
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu # Digi24.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.
Acum 30 minute
23:30
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc # Digi24.ro
Un nou sondaj de opinie apărut vineri seară, cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale, vine să răstoarne, din nou, ordinea primilor candidați. Este al treilea sondaj publicat în ultima zi de campanie, celelalte două având o altă ordine a principalilor candidați.
Acum o oră
23:20
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile” # Digi24.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou săptămâna viitoare.
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989 # Digi24.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursă pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, rezultă că a fost cadru al Securității.
Acum 2 ore
22:50
Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de state membre trebuie să ajungă la un acord, scrie Politico.
22:40
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # Digi24.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
22:40
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # Digi24.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în încercarea de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
22:30
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană # Digi24.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
22:20
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră” # Digi24.ro
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
22:00
UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus) # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, amenință că recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecinţe considerabile” pentru Uniunea Europeană. Declarația vine în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.
22:00
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026 # Digi24.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
Acum 4 ore
21:10
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete # Digi24.ro
21:10
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg # Digi24.ro
„Republica Moldova susţine Ucraina şi poporul ucrainean în acest război crud dus de Federaţia Rusă de aproape patru ani”, a declarat vineri preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, la întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, informează Deschide.md.
21:10
Ciclonul Byron, care afectează și România, a lovit Grecia. Inundații de amploare, grindină și vânt puternic # Digi24.ro
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe. Ciclonul Byron afectează și România, aducând vânt puternic și ploi.
20:40
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru # Digi24.ro
Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat că va renunța la principalele sale afaceri, transferându-le către un trust independent, pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a afirmat că această măsură îl va ajuta să evite conflictul de interese care ar putea apărea între afacerile sale private și statutul său politic, relatează ABC News.
20:30
CPI spune că mandatul de arestare pentru Putin rămâne în vigoare, chiar dacă un eventual acord de pace îi acordă amnistie # Digi24.ro
Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru președintele rus Vladimir Putin și alți cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în timpul negocierilor de pace este aprobată o amnistie generală, au anunțat vineri procurori ai CPI, citați de Reuters.
20:20
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii, informează vineri EFE.
20:10
Legenda Sfântului Nicolae: De unde a luat naștere tradiția cadourilor în ghete și cum a evoluat acest obicei de-a lungul anilor # Digi24.ro
Sfârșitul de an, cunoscut în tradiția populară drept perioada darurilor și a generozității, îl aduce în prim-plan pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți ierarhi. Noaptea de 5 spre 6 decembrie reînnoiește tradiția pregătirii ghetuțelor, iar copiii așteaptă cu emoție surprizele care le aduc bucurie.
20:10
China amenință Japonia după creșterea bugetului pentru apărare: „Nu va scăpa de răspunderea istorică” # Digi24.ro
China a lansat vineri un nou atac diplomatic la adresa Japoniei, după anunțul privind creșterea bugetului pentru apărare la 2% din PIB. Ministerul Apărării de la Beijing acuză „renașterea militarismului” și avertizează că Japonia „nu va scăpa de răspunderea istorică” dacă își continuă planurile, într-un context de escaladare a tensiunilor dintre cele două țări pe tema Taiwanului și a securității în Asia-Pacific.
20:00
Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Actul normativ stabileşte că şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.
Acum 6 ore
19:40
Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar autoritățile avertizează că nu este încă potabilă # Digi24.ro
Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță vineri că, începând cu ora 15:30, toți beneficiarii alimentați din Firul 1 apă potabilă Voila - N.H. Movila Vulpii pot relua alimentarea cu apă din rețeaua operatorului. Reluarea accesului se face treptat, în funcție de modul în care își organizează consumul fiecare utilizator.
19:40
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea Poliţiei Române. Guvernul a adoptat actul normativ # Digi24.ro
Protecţia magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora este asigurată de structurile Poliţiei Române competente teritorial, prevede o hotărâre aprobată vineri de Guvern.
19:30
Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026 # Digi24.ro
Bundestagul german (Camera inferioară a Parlamentului) a aprobat pachetul de reformă a pensiilor, în pofida rezistenţei tineretului din Uniunea Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, şi a rudei sale bavareze, Uniunea Creştin-Socială (CSU). Noile reguli vor intra în vigoare în ianuarie – cu consecințe de amploare, scrie focus.de. Dar asta cu condiția ca și Bundesratul să o aprobe pe 19 decembrie.
19:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul, relatează Reuters.
19:20
Decizie controversată în SUA: Nu se mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru hepatita B, o victorie pentru Robert F. Kennedy jr. # Digi24.ro
Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.
19:10
Mesaje și urări de „La mulți ani” pentru Sfântul Nicolae 2025. Felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 6 decembrie # Digi24.ro
Creștinii ortodocși îl celebrează sâmbătă, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, una dintre sărbătorile de referință ale calendarului bisericesc, evidențiată cu cruce roșie. Cu această ocazie, am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje și urări potrivite pentru a fi transmise sărbătoriților.
18:50
Guvernul a adoptat ordonanța care obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile către ANAF # Digi24.ro
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care modifică Codul de procedură fiscală și obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile utilizatorilor către ANAF. Măsura urmărește combaterea evaziunii fiscale, alinierea României la standardele internaționale de raportare și evitarea sancțiunilor financiare impuse de Comisia Europeană în cazul neimplementării directivei.
18:50
Campania electorală se încheie sâmbătă dimineață, la ora 7. Unde poate fi urmărită prezența la vot în timp real # Digi24.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 se încheie sâmbătă, 6 decembrie a.c., la ora 07:00, anunță Autoritatea Electorală Permanentă. Începând de sâmbătă dimineață și până la închiderea secțiilor de votare, duminică, 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace și în orice formă.
18:40
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” # Digi24.ro
Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le numi, că au „așteptări nerealiste” în ceea ce privește războiul din Ucraina, în timp ce „calcă în picioare principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția”, informează TVPWorld.
18:40
Scoaterea la vânzare a ţigărilor, limitată de Guvern cu trei luni înaintea majorării accizelor # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care vizează limitarea eliberărilor de ţigarete pentru consum în ultimele trei luni înainte de majorarea nivelului accizelor.
18:20
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus. De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas # Digi24.ro
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus.
18:20
România, victorie cu Senegal la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele adună 4 puncte, dar nu ajung în sferturi # Digi24.ro
Naţionala României a obţinut prima victorie în grupa principală I a Campionatului Mondial, vineri, la Rotterdam, scor 37-17 (21-7), cu reprezentativa Senegal.
18:10
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt acestea și cum au fost selectate # Digi24.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR și altele propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea bugetele aprobate imediat după aprobarea bugetului naţional.
Acum 8 ore
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări aduce în domeniul imobiliarelor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri Legea „Nordis”, votată în luna noiembrie în Parlament. Anunțul a fost făcut de președinte pe platforma X.
17:40
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale # Digi24.ro
Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât marţi, în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani. Potrivit mai multor surse media, un băiat de 13 ani ar fi fost obligat să tragă asupra condamnatului în faţa unui stadion plin, relatează Le Figaro.
17:40
Bolojan ia în calcul o evaluare a miniştrilor: „Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanţ” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că ia în calcul o evaluare a miniştrilor la începutul anului viitor. El a mai spus că „schimbările frecvente” de miniştri nu sunt favorabile proiectelor pe termen lung.
17:40
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă # Digi24.ro
Cât valorează cinci minute atunci când viața unui pacient depinde de un diagnostic rapid? La Iași, aceste 5 minute fac deja diferența, datorită unei premiere absolute: introducerea unui RMN mobil pentru investigații medicale în uz, la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a și testat. În șase minute investigația a fost gata.
17:30
Pe lângă jocurile educative, spre deliciul tuturor, copiii și părinții aflați în vizită la Destiny Park au savurat o înghețată, care, deși are gust de guma de mestecat, are la bază doar ingrediente naturale.
17:30
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și ce interdicții apar # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care reglementează oficial temele pentru acasă, introducând limite clare de timp, noi tipuri de sarcini și interdicții menite să reducă supraîncărcarea elevilor. Documentul stabilește maximum o oră de teme pentru elevii din ciclul primar și cel mult două ore pentru celelalte niveluri, interzice folosirea temelor ca pedeapsă și elimină temele în vacanțe pentru cei mici.
17:20
17:10
Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku # Digi24.ro
Foști oficiali germani și apropiați ai guvernului rus au organizat o serie de întâlniri confidențiale în Abu Dhabi și Baku, cu scopul de a menține contactele neoficiale în ciuda relațiilor bilaterale tensionate, relatează TVPWorld.
17:10
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989 # Digi24.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursă pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, rezultă că a fost cadru al Securității.
17:00
Germania schimbă strategia de apărare. Noul program militar pentru tinerii de 18 ani provoacă proteste și tensiuni politice # Digi24.ro
Germania introduce un nou sistem de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 ani, marcând o schimbare majoră în strategia sa de apărare. Măsura, care prevede un chestionar obligatoriu pentru băieți începând din 2026, a declanșat proteste în zeci de orașe și a amplificat tensiunile politice într-o coaliție deja aflată sub presiune.
17:00
Bolojan, despre decizia CCR privind pensiile magistraţilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituţionale” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor. El şi-a exprimat speranţa ca judecătorii CCR să constate că măsurile propuse sunt corecte din punct de vedere social şi etic, dar sunt şi constituţionale.
16:50
Preţurile la electricitate scad în Germania, după ce producţia de energie eoliană se apropie de un nivel record # Digi24.ro
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile ar putea acoperi aproape toate nevoile de energie ale celei mai mari economii europene, în condiţiile în care cererea rămâne limitată, transmite Bloomberg.
16:40
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, a transmis vineri, 5 decembrie, Consiliul Județean Prahova.
16:40
Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul Grivița 53 s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă # Digi24.ro
După nu mai puțin de nouă ani de lupte birocratice și personale, visul regizoarei Chris Simion Mercurian a devenit realitate. Primul teatru construit în România, în ultimii 80 de ani, de oameni și pentru oameni, a pus în scenă primul spectacol. Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul construit de familia Mercurian s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă. Spectacolul care este și o premieră, se numește „5+3=9” și spune povestea teatrului Grivița 53.
16:30
Opoziția vrea căderea Guvernului. Bolojan: „Moțiunea de cenzură va testa soliditatea Coaliției” # Digi24.ro
Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii Opoziției va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. “Mă bazez că avem responsabilitate”, a subliniat premierul.
16:30
Ilie Bolojan, despre vinovații crizei din Prahova: „Trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile” # Digi24.ro
În cadrul conferinței de presă de vineri, 5 decembrie, Ilie Bolojan a transmis că a cerut ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca până la începutul săptămânii următoare să completeze raportul cu privire la responsabilități. Șeful Executivului a mai precizat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.
