Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989

Cât valorează cinci minute atunci când viața unui pacient depinde de un diagnostic rapid? La Iași, aceste 5 minute fac deja diferența, datorită unei premiere absolute: introducerea unui RMN mobil pentru investigații medicale în uz, la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a și testat. În șase minute investigația a fost gata.