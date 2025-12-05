Cadou de majorat: Orădeanca Briana Magdaș s-a calificat în semifinală la Vocea României (VIDEO)
Bihoreanul, 6 decembrie 2025 01:10
Orădeanca Briana Magdaș face parte dintre cei 8 concurenți care vor merge mai departe în semifinala emisiunii-concurs Vocea României. Tânăra a primit vestea imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă, zi în care împlinește 18 ani.
Acum o oră
01:10
Acum 6 ore
20:50
Un pieton a fost transportat la spital, vineri seară, în urma unui accident rutier produs la intersecția străzii Theodor Neș cu bulevardul Ștefan cel Mare din Oradea.
20:40
20:10
Paradă cu colindători și... cai: Băile Felix găzduiește a XVI-a ediție a Festivalului „Asta-i Datina Străveche” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Stațiunea Băile Felix a găzduit, vineri, în jurul orei 16, o paradă cu peste 300 de colindători din mai multe generații și din mai multe județe, îmbrăcați în straie tradiționale, din alai făcând parte pentru prima oară și mai mulți cai, în cadrul ediției a XVI-a a Festivalului Național de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, intitulat „Asta-i Datina Străveche”.
Acum 8 ore
18:40
Primăria Oradea dezbate majorarea impozitelor pe apartamentele orădenilor pe 2026 în două variante: cu inflaţia de 5,6% şi cu nivelul record de 100%! (FOTO) # Bihoreanul
„Cadou” de Moș Nicolae, Primăria Oradea a pus vineri în dezbatere publică proiectul de taxe şi impozite pentru anul 2026. În premieră absolută, documentul pe marginea căruia orădenii sunt chemaţi să îşi spună părerea a fost construit în două variante. În prima, creionată de municipalitate pe baza Codului Fiscal, se propune o indexare a obligaţiilor fiscale cu rata inflaţiei din anul 2024, de 5,6%. În cea de-a doua variantă, cuprinsă în pachetul fiscal de reformă a impozitelor locale propus de Guvernul Bolojan, care va fi analizat pe 11 decembrie de către Curtea Constituţională a României, propunerea de majorare a impozitelor pe apartamentele orădenilor va fi una record, de 100%. Află cât ai putea datora bugetului local!
18:10
VIDEO / Ilie Bolojan anunță că se reia alimentarea cu apă în Prahova. Spune că „nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei”, dar că vor fi găsiți responsabilii pentru această criză # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri o conferință de presă în care a abordat criza apei potabile din Prahova, unde mai multe localități și circa 100.000 de oameni au rămas fără apă curentă din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu, coroborate cu creșterea turbidității apei. Cel mai probabil, alimentarea va fi reluată treptat începând de vineri seara, a anunțat prim-ministrul, care a adăugat că, după ce urgențele vor fi rezolvate, trebuie identificați responsabilii pentru această situație gravă.
Acum 12 ore
16:50
Spectacolul „Spărgătorul de nuci” ajunge la Oradea, pentru ca micuții să simtă cât mai bine magia sărbătorilor de Crăciun. Este o poveste despre prințese, prietenie și animale vorbitoare, care va combina rolul actorilor, cu cel al păpușilor, cu muzica și implicarea copiilor prin cântec și dans. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.
15:50
Judecătorii ÎCCJ atacă la CCR și noua lege privind pensiile magistraților: „Încalcă brutal independența justiției”. Reacția lui Bolojan # Bihoreanul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională a României și cu privire la legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților și reduce cuantumul pensiilor acestora.
15:00
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marți 08.12.2025 / 09.12.2025 şi marți spre miercuri 09.12.2025 / 10.12.2025, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:
14:40
Compania maghiară Wizz Air va opera zboruri pe trei rute europene de pe Aeroportul Internațional Oradea, una urmând să fie lansată în martie 2026, iar celelalte în iunie 2026. Destinațiile spre care se va ajunge direct de la Oradea, cu aeronavele Wizz Air, sunt Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino) și Dortmund.
14:30
Accidentul mortal de pe drumul expres Oradea - A3, provocat de un șofer de 34 de ani care n-a păstrat distanța față de mașina din față # Bihoreanul
Poliția Bihor a informat vineri despre cauzele accidentului mortal de pe DEx 16, șoseaua care leagă Oradea de autostrada A3, arătând că acesta s-a petrecut din cauza unui șofer care n-a păstrat distanța față de mașina din fața sa.
13:50
Remetea: viitorul se clădește prin fapte. Cum a atras peste 14 milioane de euro în 4 ani o comună bihoreană de 2.700 de locuitori (FOTO) # Bihoreanul
Peste 20 de kilometri de drumuri asfaltate, patru școli complet renovate, sute de gospodării conectate la apă și canalizare, o sală de sport de 1,5 milioane de euro și proiecte de împădurire pe 177 de hectare. Bilanțul ultimilor patru ani în comuna Remetea, județul Bihor, arată o capacitate remarcabilă de a accesa și implementa fonduri europene – peste 14 milioane de euro investiți într-o comunitate de 2.715 locuitori.
13:10
Timp de aşteptare: o oră! Închiderea circulației pe sub podul feroviar de pe strada Matei Corvin a provocat ambuteiaje la intrarea în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a noului pod feroviar de la intrarea în Oradea prin strada Matei Corvin a dat peste cap circulaţia pe străzile Ion Bogdan, Calea Bihorului, Izvorului şi Ştefan cel Mare. Închiderea circulaţiei pe sub podul în lucru a provocat vineri dimineaţă cozi de maşini de kilometri în şir. Timpul de aşteptare în trafic a fost, în funcţie de rută şi momentul zilei, în jur de o oră.
13:00
Puțul de gaz de la Sântimreu va fi închis, iar proprietarii gospodăriei și firma de foraj riscă amenzi usturătoare (VIDEO) # Bihoreanul
Autoritățile se pregătesc de închiderea puțului de gaz găsit întâmplător, în curtea unei gospodării din Sântimreu, comuna Sălard, când o firmă făcea un foraj la peste 145 de metri. Între timp, echipaje ISU monitorizează situația, iar instituțiile pregătesc și amenzile pe care le vor da. Numai de la Garda de Mediu, proprietarii gospodăriei și firma de foraje riscă amenzi de multe mii de lei.
Acum 24 ore
12:30
Șoferul care a zburat cu mașina pe strada Oneștilor din Oradea a fost amendat și a rămas fără permis. Poliția Bihor: Accidentul s-a petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale” (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis vineri o informare legată de accidentul șocant petrecut miercuri noaptea în Oradea, pe strada Oneștilor, unde un șofer care circula cu viteză mare a intrat pe sensul opus, a lovit scuarul din sensul giratoriu și a zburat literalmente peste alte mașini aflate în trafic, aterizând pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL.
11:50
11:40
CSM Oradea, duel pe teren propriu cu Unirea Sânnicolau Mare: penultimul meci al anului în Divizia A # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea se pregătesc pentru penultimul meci al anului în Divizia A, sâmbătă, pe teren propriu, cu Unirea Sânnicolau Mare. Roș-albaștrii, lideri în Seria C, vor încerca să își consolideze poziția înainte de optimile Cupei României.
11:00
Lansare de carte la Muzeul Țării Crișurilor: „Calea Mare – Istoria unui sat «fără istorie»”, semnată de istoricul Ioan Ciorba # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor Oradea anunță lansarea volumului Calea Mare – Istoria unui sat „fără istorie”, semnat de dr. Ioan Ciorba și apărut în 2025 la editura MȚC. Cartea reunește un amplu material documentar, autorul punând în valoare surse arhivistice consistente, completate de informații culese oral.
10:40
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații – Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
10:00
FC Bihor se pregătește pentru ultima deplasare a anului în Liga 2, sâmbătă, la Reșița, într-un meci derby cu CSM, vecina sa de clasament, ambele echipe având câte 29 de puncte. Roș-albaștrii vin după o victorie clară, 5-0, în fața celor de la CS Dinamo și speră să încheie anul cu un rezultat pozitiv, consolidându-și poziția în partea superioară a clasamentului.
09:00
Mintea de pe urmă: Primăria Oradea s-a trezit târziu că ar fi trebuit amenajat și spațiul verde al Spitalului Militar # Bihoreanul
Traficul rutier pe strada Dunărea, suspendat în urmă cu un an pentru reabilitarea și transformarea zonei într-una preponderent pietonală, urmează să fie reluat din 15 decembrie. Constructorii au înlocuit rețelele din subteran, pavează cu porfir zona de promenadă, amenajările peisagistice urmând să le încheie la începutul anului viitor.
08:00
Prădător sub acoperire: Bihoreanul care a șantajat o fetiță de 9 ani e un agresor sexual cu „vechime”. De ce l-au lăsat liber? # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor, aproape sexagenar, s-a dat adolescent şi a intrat pe o cunoscută platformă de jocuri ca să „vâneze” fetiţe. Condamnat deja cu suspendare pentru expunere indecentă în faţa unei fete de 13 ani şi judecat în libertate pentru distribuirea a sute de materiale pedo-pornografice, Kántor István a manipulat o copilă de 9 ani să se filmeze goală, iar apoi a şantajat-o cu imaginile și i-a cerut să se culce cu el.
Ieri
23:30
Victorie clară pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea în deplasare la Târgu Mureș # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a consolidat statutul de lider al Ligii Naționale după victoria clară obținută joi seară, în deplasare, cu 101-82 în fața echipei CSM Târgu Mureș. Bihorenii au controlat meciul în majoritatea momentelor și au demonstrat încă o dată forma excelentă pe care o traversează în acest start de sezon.
21:10
Incendiu puternic la o casă din satul Peștere. Două persoane au suferit atacuri de panică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit, joi seară, la o casă din localitatea bihoreană Peștere, comuna Aștileu. Două persoane au suferit atacuri de panică, primind îngrijiri de la echipajele de urgență.
20:30
Emil Constantinescu vine la Oradea, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții” # Bihoreanul
Fostul președinte al României Emil Constantinescu se va afla miercuri, 10 decembrie, la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții”. „Conferința de la Oradea are rolul de a demonstra importanța Diplomației culturale, astăzi o nouă disciplină aflată în programele de studiu ale multor universități din lume”, precizează gazdele evenimentului. Conferința va fi dublată de expoziția „Diplomația culturală și cultura păcii prin educație”.
19:40
VIDEO: A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu și peste două mașini! Imagini incredibile de la accidentul de pe strada Oneștilor din Oradea. Ce s-a întâmplat cu șoferul # Bihoreanul
Scene greu de imaginat în cazul accidentului produs miercuri seară pe strada Oneștilor din Oradea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum, având o viteză foarte mare, șoferul unui Mercedes a zburat, efectiv, peste un sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție, lovind un gard și plonjând pe spațiul verde al unei stații de carburanți din zonă. BIHOREANUL a aflat ce s-a întâmplat cu șoferul...
19:10
Tânăr polițist din Bihor, premiat de MAI pentru curaj remarcabil: A împiedicat un bărbat să se sinucidă și l-a stabilizat, chiar dacă și el a fost rănit în acțiune! # Bihoreanul
Un tânăr polițist din Beiuș, agentul Alexandru Pașca, care activează în cadrul Poliției Timișoara, a primit Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru modul exemplar în care a salvat o viață. Solicitat la un caz, el a spart un geam și a reușit să salveze un bărbat care încerca să își pună capăt zilelor. Cu toate că a fost rănit în timpul acțiunii, tânărul de 29 de ani a reușit să îl stabilizeze pe sinucigaș, până la sosirea medicilor.
18:20
Hramul Catedralei Sf. Nicolae din centrul Oradiei va fi sărbătorit cu invitați importanți, sfințiri, liturghii și procesiunea moaștelor # Bihoreanul
Hramul Catedralei Sf. Nicolae și al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea va fi sărbătorit în 5 și 6 decembrie, în prezența episcopului Virgil Bercea și a unor invitați importanți, cu hirotoniri de preoți și hirotesiri, liturghii, vecernie, maslu și procesiune de moaște.
17:30
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de peste 67 milioane lei cu firma care va construi drumul între Ic Ponor și Padiș # Bihoreanul
După o licitație la care au participat 12 firme și asocieri de firme, dar și o contestație confirmată în justiție, Consiliul Județean Bihor a semnat contractul pentru construirea celor aproape 10 kilometri de drum care vor lega județele Bihor și Cluj prin Ic Ponor - Padiș. Noua șosea va trebui finalizată în interval de un an și jumătate de la emiterea autorizației de proiectare și construire.
16:50
VIDEO / Bolojan, primit la Viena de cancelarul austriac Stocker: „Ilie, îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția României la protecția frontierelor UE” # Bihoreanul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena, spre finalul vizitei oficiale a șefului Guvernului român.
16:40
Europenii consideră real pericolul unui război cu Rusia și cred că Trump este „un dușman al Europei” # Bihoreanul
Mulți europeni afirmă că riscul ca Rusia să intre în război împotriva țărilor lor este ridicat sau foarte ridicat, arată o cercetare sociologică efectuată prin sondarea opiniilor a aproape 10.000 de persoane din 9 state membre UE. În ceea ce îl privește pe președintele actual al SUA, o parte din locuitorii acestor state îl consideră pe Donald Trump drept un inamic al Europei din cauza politicilor sale.
16:10
Analiză Storia, despre interesul pentru apartamentele vechi de vânzare: Oradea este printre cele mai accesibile orașe # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.
16:00
USR Oradea se opune majorării indemnizaţiilor conducerilor societăţilor oraşului. "Au nevoie de reforme şi eficientizare, nu de salarii mai mari pentru conducere" # Bihoreanul
Hotărârea de săptămâna trecută a Consiliului Local Oradea de a majora indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie şi ale directorilor de la Termoficare, Compania de Apă Oradea, OTL, ADP şi ADLO a stârnit nemulţumirea USR Oradea. Reprezentanţii organizaţiei au apreciat ca fiind inacceptabile majorările de salarii în bloc în condiţiile în care orădenilor li se cere austeritate şi au cerut o analiză serioasă a performanţelor fiecărei companii.
15:50
Haine și parfumuri contrafăcute, în valoare de 9.400 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră din Girișu de Criș # Bihoreanul
Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Girișu de Criș au descoperit, miercuri, în timp ce efectuau controale aleatorii, un român care a încercat să introducă în țară 30 de articole vestimentare și 80 de parfumuri, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 9.400 de lei.
15:40
Alună… spartă! Deși stau aproape de un mare bulevard din Oradea, locuitorii de pe strada Alunei se simt ca pe o uliță uitată de lume (FOTO) # Bihoreanul
La o distanță de cinci minute de mers pe jos de bulevardul Ștefan cel Mare, orădenii care stau pe strada Alunei se simt ca în mijlocul pustietății. Pe lângă că strada lor este singura din zonă fără o rețea de canalizare și neasfaltată, acum este plină de noroaie, din cauză că se montează noi cămine de apă. Firma care execută lucrările a ignorat însă disconfortul pe care-l creează oamenilor, prin noroiul pe care îl lasă în urmă și pe care locatarii nu au cum să-l ocolească.
15:00
Lucrările la Leșu au ajuns la jumătate. De anul viitor, reîncepe acumularea apei în baraj (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările la acumularea Leșu, demarate la începutul verii, sunt în grafic, a anunțat joi Administrația Bazinală de Apă Crișuri. Stadiul de execuție a ajuns la 55%, fiind finalizată impermeabilizarea peretelui barajului, ceea ce va permite ca, din 2026, construcția să acumuleze apă din nou.
14:40
Doi ani și jumătate de închisoare pentru medicul care îi furniza ilegal ketamină lui Matthew Perry # Bihoreanul
Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat, miercuri, la 30 de luni de închisoare în Los Angeles. Acesta a recunoscut că i-a vândut aproximativ 20 de flacoane de ketamină actorului Matthew Perry, care a murit tocmai din cauza „efectelor acute ale ketaminei”.
14:20
La balul caritabil „Ne Vedem?!” al nevăzătorilor bihoreni s-au strâns 62.000 de lei, inclusiv dintr-un vinil semnat de Smiley (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Nevăzătorilor din Bihor a reușit să strângă aproape 62.000 de lei la prima ediție a evenimentului caritabil „Ne Vedem?!”, organizat recent la sala de evenimente Palazzo din Oradea, unde invitații au participat la o licitație cu tablouri, vouchere și chiar un vinil semnat de Smiley. Cea mai mare parte a banilor va fi folosită pentru susținerea serviciilor sociale oferite persoanelor cu deficiențe de vedere din județ și pentru dezvoltarea Centrului Multifuncțional pentru Nevăzători.
13:30
"Nu prea merge". Sfântul Nicolae ameninţă să lase vânzătorii din Oradea cu nuieluşele pe cap (FOTO) # Bihoreanul
Comercianţii de nuieluşe împodobite pentru Sfântul Nicolae care şi-au închiriat amplasamente de la Primăria Oradea se plâng că riscă să rămână cu marfa pe cap. În prag de Moş, vânzările sunt sub nivelul anului trecut, cel mai slab de până acum. Preţul unei nuieluşe începe de la 7 lei şi urcă la circa 20 lei.
13:20
Risc de explozie în Sălard! O firmă care executa nelegal un foraj pentru apă într-o gospodărie a străpuns o pungă cu gaz metan și sulf # Bihoreanul
O firmă autorizată să facă astfel de lucrări, dar care a executat fără avize un foraj de apă într-o gospodărie din Sălard, la adâncime foarte mare, a declanșat erupția unei coloane de apă amestecată cu gaz metan și sulf, astfel că, pentru a proteja locuitorii casei, aceștia au fost evacuați. Prefectura Bihor a discutat situația în cadrul unei reuniuni a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, atât firma, cât și beneficiarul riscând să fie trași la răspundere, inclusiv pentru a acoperi costurile intervenției, de zeci de mii de euro.
13:10
13:10
12:50
Din cauza lucrărilor care se efectueaza la pasajul feroviar situat ȋn zona magazinului Lidl de pe str. Matei Corvin, ȋncepând de vineri, 5 decembrie 2025, ora 7:30, până duminică, 7 decembrie 2025, ora 20:00, traficul auto va fi restricţionat.
12:30
Accident grav pe drumul expres Oradea - A3: o șoferiță este resuscitată, traficul este blocat # Bihoreanul
12:20
Doi tineri din Ineu, reținuți după ce au prădat casa unui consătean plecat în străinătate # Bihoreanul
Doi bărbați din Ineu, în vârstă de 28 și 18 ani, au fost reținuți de polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea, fiind bănuiți că ar fi furat bunuri din locuința unui consătean care a fost plecat mai multă vreme în străinătate.
11:40
Lucrări la podul feroviar. Traficul auto pe o porțiune a străzii Matei Corvin va fi complet blocat până duminică seară # Bihoreanul
Restricțiile de trafic din strada Matei Corvin impuse în timpul săptămânii vor fi extinse începând de vineri dimineață. Circulația mașinilor pe sub podul feroviar de lângă magazinul Lidl va fi închisă total începând de vineri dimineață, de la ora 7:30, până duminică seară, la ora 20.
11:10
În luna octombrie 2025, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat o propunere legislativă inițiată de mai mulți deputați și senatori prin care se modifică Codul de procedură civilă, în sensul în care în cuprinsul hotărârii judecătorești nu vor mai fi trecute „susținerile părților”. La solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România, Avocatul Poporului a atacat direct la Curtea Constituțională legea adoptată de Parlament, fiind așteptată o decizie în următoarea perioadă.
10:30
Șase tineri din Oradea vor participa la una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume (FOTO) # Bihoreanul
O echipă de tineri din Oradea vor reprezenta România la All Japan Robot-Sumo Tournament 2025, una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume, în zilele de 6 și 7 decembrie la Ryōgoku Kokugikan, celebra arenă de sumo din Tokyo, Japonia.
10:10
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea reia sezonul cu un examen dificil în deplasare, vicecampioana României urmând să înfrunte joi seară formația CSM Târgu Mureș, într-un meci care promite intensitate, presiune și un test important pentru lotul afectat de absențe.
09:40
Pont la camionagii: De ce nu sunt prinse niciodată mașinile supraîncărcate cu pietriș de la balastiere # Bihoreanul
Șantierele aflate în derulare în Bihor, cum este cel al CFR pentru modernizarea căii ferate între Episcopia și Cluj-Napoca, sau cel al CNAIR pentru finalizarea Autostrăzii Transilvania, au nu doar costuri financiare, ci mai „consumă” și nervii și răbdarea oamenilor. Locuitorii mai multor sate din județ sunt exasperați de camioanele care trec toată ziua prin fața caselor lor, de cele mai multe ori în convoaie de câte 6-7, cu viteză peste cea legală și supraîncărcate cu pietriș și nisip, pe care îl cară spre șantiere.
