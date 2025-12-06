Uşakov afirmă că Putin şi Witkoff se înţeleg bine

20:50

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat un ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei. Acesta prevede că astfel de parteneriate pot fi încheiate între unităţi de învăţământ care pot oferi modele de bune practici, care au elevi cu rezultate bune, şi unităţi şcolare cu rezultate reduse, cu abandon şcolar ridicat. Noile reglementări permit ca, în zonele izolate, de exemplu, unde nu sunt suficienţi profesori calificaţi, unele cursuri să poată fi susţinute, chiar şi online, de profesori calificaţi din ţară, celelalte activităţi urmând a fi continuate de profesorii disponibili.