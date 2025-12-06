Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump
News.ro, 6 decembrie 2025 05:20
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
Arcul care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
Apple anunţă plecarea consilierului juridic general şi a şefei pentru politici publice şi iniţiative sociale # News.ro
Apple a anunţat joi că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi, Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale, se retrag din companie, transmite Reuters.
Curtea Supremă a Statelor Unite va examina decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat, vineri, să examineze constituţionalitatea unui decret al lui Donald Trump care revine asupra dreptului la cetăţenie pentru copiii imigranţilor aflaţi în situaţie ilegală, unul dintre cele mai contestate din noul mandat al preşedintelui american, informează AFP.
Bitcoin a scăzut cu aproape 30% faţă de maximul său absolut, însă istoria arată că astfel de corecţii sunt normale # News.ro
Bitcoin a pierdut aproape 30% din valoare faţă de nivelul record atins recent, o mişcare amplă care însă se încadrează în tiparul obişnuit al criptomonedei, marcat de volatilitate accentuată. Evoluţiile din ciclurile precedente sugerează că astfel de fluctuaţii nu doar că sunt tipice, ci uneori preced chiar noi raliuri, potrivit datelor analizate de CoinDesk Data pentru CNBC.
Consilierul principal pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul SUA Steve Witkoff au ajuns la un nivel de înţelegere care face ca discuţiile lor să fie „cu adevărat amicale”, relatează Reuters.
Bulgaria încearcă să salveze un petrolier rus sancţionat care a fost lovit de o dronă ucraineană şi care aproape a eşuat în apropierea coastei sale # News.ro
Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, dar operaţiunea a fost suspendată din cauza vremii nefavorabile, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, relatează Reuters.
Egiptul, Qatarul şi alte şase ţări îşi exprimă într-o declaraţie comună „profunda îngrijorare” cu privire la deschiderea iminentă de către Israel a punctului de trecere Rafah # News.ro
Egiptul şi Qatarul, ţări mediatoare în conflictul din Gaza, şi alte şase ţări cu majoritate musulmană şi-au exprimat vineri „profunda îngrijorare” după ce Israelul a anunţat că va deschide punctul de trecere de la Rafah, dar numai pentru ieşirea de pe teritoriul palestinian, relatează AFP.
Foştii internaţionali americani Alexi Lalas şi Taylor Twellman s-au declarat vineri încrezători că echipa SUA va câştiga grupa în care a fost repartizată la Cupa Mondială din 2026 şi din care ar putea face parte şi România.
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri # News.ro
Înotătorii din echipa României au concurat, vineri seară, în trei finale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
Legendarul arhitect Frank Gehry, cel care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit la vârsta de 96 de ani - FOTO # News.ro
Frank Gehry, considerat unul dintre cei mai influenţi arhitecţi ai secolului, cunoscut pentru stilul său avangardist şi experimental, cel care a proiectat clădiri emblematice precum Muzeului Guggenheim din Bilbao, Spania, şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, informează Reuters.
Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că englezii vor evolua într-o grupă dificilă la Cupa Mondială din 2026, el subliniind că startul împotriva Croaţiei va fi greu, relatează The Guardian.
Atac între candidaţii PSD şi PNL la Primăria Capitalei, în ultima zi de campanie - Ciucu spune că Băluţă a făcut proiecte ”pe bani altora”. În replică, Băluţă afirmă că ”aşa arată neputinţa” # News.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, şi cel al PSD, Daniel Băluţă, se atacă, în ultima zi a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, cu privire la atragerea de fonduri europene.
Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident rutier în judeţul Teleorman/ Asistenta medicală, rănită # News.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident rutier produs, vineri seară, în judeţul Teleorman. Asistenta medicală a fost rănită după ce autosanitara s-a ciocnit de un autoturism. Pacientul a fost preluat de familie pentru a fi dus la spital cu maşina.
USA Today: Tragere la sorţi foarte favorabilă pentru SUA / Pochettino: Trebuie să fim optimişti / Americanii ar putea înfrunta România la 25 iunie 2026 # News.ro
Naţionala Statelor Unite a avut parte vineri de o tragere la sorţi foarte favorabilă pentru Cupa Mondială din 2026, notează USA Today. Americanii vor înfrunta Paraguay, Australia şi câştigătoarea play-off-ului european C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo).
Medicul legist Gabriel Gorun: Agresiunile în familie asupra copiilor sunt o prezenţă continuă în activitatea medicilor legişti # News.ro
Agresiunile în familie asupra copiilor reprezintă ”o prezenţă continuă” în activitatea medicilor legişti, afirmă Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”. El subliniază că, dacă pentru statisticieni numărul cazurilor de copii agresaţi care ajung la Medicina Legală este format din cifre, pentru medicii legişti care îi văd pe aceşti copii fiecare caz este o dramă.
Cel mai recent sondaj AtlasIntel indică o competiţie strânsă între Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă în cursa pentru Primăria Capitalei. Ei sunt urmaţi la mică distanţă de Ciprian Ciucu # News.ro
Cel mai recent sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 1-5 decembrie, o indică pe Anca Alexandrescu pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 0,1% în faţa lui Daniel Băluţă, iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puţin de 4%, menţinând cursa extrem de strânsă, relatează HotNews.
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.
Medicul legist Gabriel Gorun: Proiectul de lege prin care orice detecţie sanguină de substanţă psihoactivă reprezenta o infracţiune este un proiect barbar; nu proiectul, ci incriminarea aceasta, per se, este barbară # News.ro
Proiectul de lege aflat în dezbaterea Parlamentului care incriminează, în cazul şoferilor, detectarea oricărei substanţe psihoactive, fapta fiind, conform iniţiatorilor, considerată automat infracţiune, este dezaprobat chiar de unii specialişti în medicina legală. Medicul Gabriel Gorun, legist în cadrul Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, a explicat că, în opinia sa, propunerea este una ”barbară”, el susţinând că ”practic încearcă să aducă biologia într-o arie de legiferare care nu se potriveşte aşa cum şi-ar dori iniţiatorii”.
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune constatând „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # News.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
Cupa Mondială din 2026 va începe în data de 11 iunie, cu meciul dintre Mexic, una dintre gazdele turneului, şi Africa de Sud, pe stadionul Azteca, locul emblematic al finalelor din 1970 şi 1986. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda).
UPDATE - S-au stabilit grupele CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Ce spune Burleanu/ Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
Pesta porcină africană: Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator # News.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
Medicul legist Gabriel Gorun: Explozia de etnobotanice schimbă paradigma privind consumul de droguri. Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă # News.ro
Explozia de substanţe cu efect psihoactiv schimbă paradigma în ceea ce priveşte consumul de droguri, spune medicul Gabriel Gorun, legist la INML ”Mina Minovici”. El explică faptul că accesul facil la astfel de substanţe face ca vârsta consumatorilor să scadă, medicul atrăgând atenţia asupra faptului că substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate, nici cei care le vând nu pot spune cât de grave sunt efectele lor, iar ”fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă”.
România şi-a aflat posibilii adversari la CM: Burleanu - Ne şi motivează şi ne provoacă enorm / Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragere # News.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
Gabriel Gorun, medic legist: Din cele 1.300 de substanţe recunoscute ca circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă până la 50 dintre acestea # News.ro
Medicul Gabriel Gorun, legist la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, afirmă că tehnologia, nu doar în România, ci la nivel mondial, nu ţine pasul cu substanţele etnobotanice nou apărute. ”Din cele cam 1.300 de substanţe care sunt recunoscute, circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă cu foarte mare dificultate până în 50 dintre acestea”, a explicat el.
Medicul legist Gabriel Gorun: 3.000 de probe toxicologice sunt analizate în fiecare an în Bucureşti doar, la nivel naţional în jur de 10.000/ Am plecat de la 300 de analize pe an # News.ro
Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovoci”, afirmă că numărul analizelor toxicologice solicitate laboratoarelor medico-legale din România a crescut, în mai puţin de două decenii, de la 300 la nivel naţional la 10.000, numai în Bucureşti realizându-se, anual, analize pe 3.000 de probe. El arată că, având în vedere aceste statistici, şi aparatura, dar şi personalul din sectorul medico-legal funcţionează aproape fără pauză şi au nevoie de suplimentare.
Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC.
Ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei, semnat de Daniel David # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat un ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei. Acesta prevede că astfel de parteneriate pot fi încheiate între unităţi de învăţământ care pot oferi modele de bune practici, care au elevi cu rezultate bune, şi unităţi şcolare cu rezultate reduse, cu abandon şcolar ridicat. Noile reglementări permit ca, în zonele izolate, de exemplu, unde nu sunt suficienţi profesori calificaţi, unele cursuri să poată fi susţinute, chiar şi online, de profesori calificaţi din ţară, celelalte activităţi urmând a fi continuate de profesorii disponibili.
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene, inclusiv Regatul Unit, vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # News.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
Formaţia Concordia Chiajna a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgovişte, în primul meci al etapei a 16-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe, relatează Ekathimerini.
Criza apei potabile din Prahova - Umplerea instalaţiilor pentru furnizarea apei în localităţile afectate urmează să înceapă la ora 23.00/ Apa va putea fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor/ Sunt emise mesaje RO-Alert pentru a aminti restricţiile # News.ro
Cel mai mare furnizor de apă din judeţul Prahova, Hidro Prahova, şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ preconizează că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile care în ultima săptămână nu au fost alimentate, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. În primă fază, populaţia va primi apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii vor primi mesaje Ro-Alert prin care li se va aminti despre această restricţie.
Germania spune că nu are nevoie de „sfaturi” din partea Statelor Unite, răspunzând afirmaţiilor din Strategia naţională de securitate a administraţiei Trump # News.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei de la Berlin, ca reacţie la strategia de securitate naţională a lui Donald Trump, care prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile bătrânului continent, nominalizând Germania ca exemplu de vulnerabilitate, relatează AFP.
Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace.
Dominic Fritz: Alegerile de duminică nu sunt doar despre candidaţi sau partide, ci despre cine vrei să fii tu # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, vineri seară, într-un mesaj, că alegerile de duminică pentru funcţia de primar general al Capitalei nu sunt despre candidaţi, sunt despre oportunitatea bucureştenilor de a face o diferenţă.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre Cupa Mondială din 2026 înaintea tragerii la sorţi de la Washington, el salutând deja succesul competiţiei foarte aşteptate din vara viitoare, relatează Le Figaro.
CNSAS anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale, pentru 13 fiind emise adeverinţe sau menţinute cele anterioare/ Pentru Gheorghe Neţoiu, s-a primit un nou document, dar verificările nu s-au finalizat # News.ro
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 29 de persoane sunt născute după 1973, deci nu se încadrează în prevederile legale. Dintre ceilalţi candidaţi, pentru 13 au fost emise adeverinţe sau s-a păstrat valabilitatea celor anterioare. Pentru Gheorghe Neţoiu, au fost primite noi documente din care rezultă că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989, dar verificările nu au fost finalizate.
Încă o decizie controversată în SUA: Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B, o victorie importantă pentru secretarul Robert F. Kennedy jr. # News.ro
Comitetul consultativ pentru vaccinuri al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a revocat vineri o recomandare pe care o făcea de zeci de ani, potrivit căreia toţi nou-născuţii trebuie să primească prima doză de vaccin împotriva hepatitei B în termen de 24 de ore de la naştere, relatează Reuters.
Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni şi atacuri, însă de mâine rămân bucureştenii şi nevoile lor reale. Ciprian Ciucu transmite un apel la responsabilitate şi la un vot raţional, orientat către proiecte serioase şi către stabilitatea de care oraşul are nevoie.
Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii pe care o desfăşori/ În ce priveşte decizii legate de salarizarea unor membri ai CA, Guvernul are posibilităţi limitate să intervină # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la indemnizaţii de 27.000 de lei aprobate pentru compania Aeroporturi Bucureşti, că este ”o batjocură” când cineva ia bani nemunciţi sau banii pe care îi ia ”nu se reflectă în rezultatele activităţii” pe care o desfăşoară. ”În ceea ce priveşte decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administraţie, ştiţi foarte bine că Guvernul aici are nişte posibilităţi limitate să intervină şi personal am presat fiecare autoritate tutelară (...) să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent şi, pe de altă parte, să stabilească nişte indicatori de performanţă”, adăugat el.
Fără elicopter. Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, va folosi transportul pe cale terestră pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # News.ro
La prima sa participare la Jocurile Olimpice în calitate de preşedinte al CIO, Kirsty Coventry ar putea probabil să comande un elicopter dacă ar dori să se deplaseze de la o instalaţie la alta la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Nicuşor Dan anunţă că a promulgat ”legea Nordis”: Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, supranumită ”legea Nordis”. ”Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă”, a arătat Nicuşor Dan.
Bolojan: Nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate / Pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere / Guvernul va adopta şi în acest an aşa-numita Ordonanţă trenuleţ # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte probabil ca Guvernul să adopte în luna decembrie aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ – care limitează cheltuielile publice - pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului şi ceea ce este prorogat va rămâne în continuare aşa. El a menţionat că nici pentru salariul minim nu sunt spaţii foarte mari de creştere.
Bolojan, după demisiile din Executiv: Nu problema imaginii este cea mai importantă, schimbările frecvente de miniştri nu ajută / Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine, referindu-se la demisiile din Executiv, că nu imaginea este importantă, dar că schimbările frecvente de miniştri nu ajută pentru derularea proiectelor pe termen lung. Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze, se pot întâmpla lucruri”, a precizat premierul.
Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă/ La ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu poate depăşi o oră, la celelalte - două ore/ Fără teme obligatorii în vacanţă pentru învăţământul primar şi gimnazial # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, vineri, ordinul care reglementează temele pentru acasă ale elevilor, documentul stabilind în mod clar că temele sunt diferenţiate în obligatorii şi suplimentare. Totodată, în ordin se arată că, în ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu trebuie să depăşească o oră, iar la celelalte niveluri - două ore. ”În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial”, se arată în document.
Cancelarul Merz a reuşit să adune suficiente voturi pentru a adopta un controversat proiect de lege referitor la pensii # News.ro
Coaliţia germană a obţinut vineri majoritatea necesară pentru a adopta în parlament un proiect de lege controversat referitor la pensii, fără a fi nevoie de ajutorul opoziţiei, în ciuda rezervelor care existau în cadrul facţiunii tinere a conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, relatează Reuters.
Handbal feminin: România, victorie facilă cu Senegal în grupa principală I a Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a obţinut prima victorie în grupa principală I a Campionatului Mondial, vineri, la Rotterdam, scor 37-17 (21-7), cu reprezentativa Senegal.
