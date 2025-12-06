Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creştere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligenţa artificială

18:40

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la indemnizaţii de 27.000 de lei aprobate pentru compania Aeroporturi Bucureşti, că este ”o batjocură” când cineva ia bani nemunciţi sau banii pe care îi ia ”nu se reflectă în rezultatele activităţii” pe care o desfăşoară. ”În ceea ce priveşte decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administraţie, ştiţi foarte bine că Guvernul aici are nişte posibilităţi limitate să intervină şi personal am presat fiecare autoritate tutelară (...) să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent şi, pe de altă parte, să stabilească nişte indicatori de performanţă”, adăugat el.